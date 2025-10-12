Ντάιαν Κίτον: Οι πέντε καλύτερες ταινίες της

Με μια καριέρα που απλώνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η Ντάιαν Κίτον άφησε το σημάδι της στο σινεμά με ρόλους που έγιναν σημείο αναφοράς. Από τη νευρική γοητεία της Άνι Χολ μέχρι τη σιωπηλή συντριβή της Κέι Κορλεόνε.

Η Ντάιαν Κίτον έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (11/10) σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια παρακαταθήκη από εμβληματικές και βραβευμένες ερμηνείες, με κορυφαία, ίσως, εκείνη που της χάρισε το Όσκαρ, στον ομώνυμο ρόλο της Annie Hall.

Θα μείνει στην ιστορία ως μια χαρισματική ηθοποιός, ικανή να μετακινείται με άνεση από την κωμωδία στο δράμα. Απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ σε κωμικούς ρόλους (Annie Hall και Something’s Gotta Give) και δύο σε δραματικούς (Reds και Marvin’s Room).

Η Κίτον υπήρξε επίσης βασικό μέλος ενός από τα πιο καθοριστικά κινηματογραφικά σύμπαντα όλων των εποχών — της τριλογίας Ο Νονός του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Η σπαρακτική ερμηνεία της ως Κέι Άνταμς Κορλεόνε, μιας γυναίκας που πίστευε πραγματικά ότι ο σύζυγός της ήταν «καλός άνθρωπος», αποτελεί ανεξίτηλο κομμάτι της ιστορίας του κινηματογράφου, όπως γράφει το Goldderby.

Τιμημένη με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του American Film Institute το 2017, η Κίτον συγκέντρωσε οκτώ υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα για το έργο της στον κινηματογράφο, κερδίζοντας δύο (για το Annie Hall και το Something’s Gotta Give).

Ακολουθούν πέντε από τις ταινίες με τις σημαντικότερες ερμηνείες της:

Ο Νονός (The Godfather)

1972, 1974, 1990

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φορντ Κόπολα

Σενάριο: Μάριο Πούζο, Φράνσις Φορντ Κόπολα

Πρωταγωνιστούν: Αλ Πατσίνο, Ντάιαν Κίτον, Τάλια Σάιρ

Όταν σκεφτόμαστε τα σύγχρονα αριστουργήματα Ο Νονός I & II, το μυαλό μας πάει κυρίως στον Μάρλον Μπράντο και τον Αλ Πατσίνο. Αλλά παρατήρησε την Κίτον. Στον Νονό, η Κέι Άνταμς είναι η δική μας είσοδος στον παράξενο κόσμο της οικογένειας Κορλεόνε — ένα πρόσωπο τυφλωμένο από τον έρωτα, που επιμένει πως ο Μάικλ είναι καλός, ο Μάικλ είναι έντιμος, ο Μάικλ δεν είναι σαν τους άλλους. Μέχρι που γίνεται. Το βλέμμα στο πρόσωπο της Κίτον τη στιγμή που ο Μάικλ της κλείνει την πόρτα είναι, ίσως, η πιο καταστροφική στιγμή σε ολόκληρο το σύμπαν του Νονού.

ANNIE HALL

1977

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Σενάριο: Γούντι Άλεν, Μάρσαλ Μπρίκμαν

Πρωταγωνιστούν: Γούντι Άλεν, Ντάιαν Κίτον, Τόνι Ρόμπερτς

Aυτό για το οποίο θα θυμούνται για πάντα την Ντάιαν Κίτον, είναι το Annie Hall. Η εμβληματική της ερμηνεία ως η σύντροφος του κωμικού Άλβι Σίνγκερ (Γούντι Άλεν), με τον οποίο η Άννι μαγείρεψε αστακούς, έπαιξε τένις και ερωτεύτηκε, παραμένει έως σήμερα ακαταμάχητη. Η Κίτον αρχικά αφοπλίζει το κοινό με την Άννι της και στη συνέχεια το παρασύρει καθώς ο χαρακτήρας αποκτά βάθος και πολυπλοκότητα. Για την ερμηνεία της ως Άννι, η Κίτον κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, καθώς και τη Χρυσή Σφαίρα — το πρώτο της μεγάλο κινηματογραφικό βραβείο.

Οι κόκκινοι (REDS)

1981

Σκηνοθεσία: Γουόρεν Μπέιτι

Σενάριο: Γουόρεν Μπέιτι, Τρέβορ Γκρίφιθς

Πρωταγωνιστούν: Γουόρεν Μπέιτι, Νταϊάν Κίτον, Τζακ Νίκολσον, Μορίν Στάιπλετον

Η επική ταινία του Γουόρεν Μπέιτι για τη Ρωσική Επανάσταση έδωσε στην Κίτον τον πρωταγωνιστικό ρόλο της πραγματικής Λουίζ Μπράιαντ, μιας φεμινίστριας δημοσιογράφου, της οποίας η υποστήριξη στους Μπολσεβίκους λειτούργησε ως κρίσιμο επικοινωνιακό εργαλείο στον αγώνα τους. Η Μπράιαντ ερωτεύεται τον δημοσιογράφο Τζον Ριντ, αλλά κατά την απουσία του ξεκινά σχέση με τον γνωστό θεατρικό συγγραφέα Γιουτζίν Ο’Νιλ (Τζακ Νίκολσον). Για την ερμηνεία της ως Μπράιαντ, η Κίτον απέσπασε τη δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ και την τρίτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

MANHATTAN

1979

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Σενάριο: Γούντι Άλεν, Μάρσαλ Μπρίκμαν

Πρωταγωνιστούν: Γούντι Άλεν, Ντάιαν Κίτον, Μαριέλ Χέμινγουεϊ, Μάικλ Μέρφι, Μέριλ Στριπ

Σε μία από τις σημαντικότερες ταινίες του Γούντι Άλεν, η Κίτον υποδύεται τη Μέρι, την ερωμένη του πανεπιστημιακού καθηγητή Γιαέλ (Μάικλ Μέρφι), ο οποίος είναι ο καλύτερος φίλος του τηλεοπτικού σεναριογράφου Άιζακ (Άλεν). Ο Άιζακ βγαίνει με τη 17χρονη Τρέισι (Μαριέλ Χέμινγουεϊ), αλλά σύντομα νιώθει έλξη για τη Μέρι — μια έλξη που δεν καταλήγει καλά ούτε για τον Άιζακ ούτε για τη Μέρι. Σε αντίθεση με το Annie Hall, η Μέρι της Κίτον είναι ξεκάθαρα δευτερεύων ρόλος, όμως η χημεία ανάμεσα στην Κίτον και τον Άλεν κάνει τη σύντομη σχέση τους ξεχωριστή.

Κάλλιο αργά παρά αργότερα (SOMETHING’S GOTTA GIVE)

2003

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Νάνσι Μάγερς

Πρωταγωνιστούν: Τζακ Νίκολσον, Νταϊάν Κίτον, Κιάνου Ριβς, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Αμάντα Πιτ

Οι συμπρωταγωνιστές του Reds, Νταϊάν Κίτον και Τζακ Νίκολσον, συναντιούνται ξανά σε αυτή τη ρομαντική κομεντί της Νάνσι Μάγερς. Ο Χάρι (Νίκολσον), μεγαλοπαράγοντας της μουσικής βιομηχανίας, βγαίνει με τη Μάριν (Αμάντα Πιτ), μια πολύ νεότερή του γυναίκα, η οποία τον πηγαίνει στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χάμπτονς — όπου εκείνος συναντά τη μητέρα της, την θεατρική συγγραφέα Έρικα (Κίτον). Και από εκεί ξεκινούν όλα. Για την ερμηνεία της ως Έρικα, η Κίτον κέρδισε τη δεύτερη Χρυσή Σφαίρα της για κινηματογραφικό ρόλο και απέσπασε την τέταρτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ, καθώς και την τρίτη της υποψηφιότητα στα SAG Awards.