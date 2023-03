Όσκαρ 2023: Σάρωσε το "Τα πάντα όλα" με επτά βραβεία - Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η ταινία “Τα Πάντα Ολα” που απέσπασε συνολικά 7 Όσκαρ ανάμεσα στα οποία το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρώτου Γυναικείου Ρόλου (Μισέλ Γεό), B Γυναικείου Ρόλου και Β' Ανδρικού Ρόλου., ενώ ακολουθεί το All Quiet on the Western Front (Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο) με 4 Όσκαρ. Το Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου απέσπασε ο Μπρένταν Φρέιζερ για την ερμηνεία του στη Φάλαινα του Αρονόφσκι. Σημειώστε πως από το 2009, όταν το πεδίο Καλύτερης Ταινίας αυξήθηκε σε 10 υποψηφιότητες, το "Τα Πάντα Όλα" είναι η πρώτη ταινία που κερδίζει 7 Όσκαρ.

Κατά τα άλλα, σε πολύ χαμηλούς τόνους, χωρίς απρόοπτα, χαστούκια και άλλα... δεινά κύλησε η φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, γεγονός που της στέρησε κάθε ενδιαφέρον. Ξεκίνησε με ένα 12λεπτο ατελείωτο μονόλογο του Τζίμι Κίμελ που έπεσε στη σκηνή με αλεξίπτωτο και κύλησε χωρίς καμία ένταση με εξαίρεση ίσως την πολύ δυνατή εμφάνιση της Lady Gaga που ντυμένη στα μαύρα μας χάρισε μία βαθιά προσωπική ερμηνεία του Hold My Hand (Top Gun: Maverick).

Στις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε αυτή της αναφοράς σε όλους τους καλλιτέχνες του κινηματογράφου που έφυγαν από κοντά μας το 2022. Υπό τους ήχους του πιάνου και της φωνής του Λένι Κράβιτζ είδαμε να περνούν από τη σκηνή ονόματα θρύλοι, όπως ο Ζαν Λικ Γκοντάρ, αλλά και ο δικός μας Βαγγέλης Παπαθανασίου, ενώ ο Τζον Τραβόλτα εμφανώς συγκινημένος μίλησε για την Ολίβια Νιούτον Τζον.

Αναλυτικά τα βραβεία έχουν ως εξής

Καλύτερη ταινία

Τα Πάντα Ολα

Σκηνοθεσία

The Daniels -Τα Πάντα Ολα

Α Ανδρικός

Μπρένταν Φρέιζερ - Whale (Φάλαινα)

Α Γυναικείος

Μισέλ Γέο -«Τα Πάντα Ολα»

AP





Β' Ανδρικός Ρόλος

Κε Χουι Καν -Τα Πάντα Ολα

AP

B' Γυναικείος Ρόλος

Τζέιμι Λι Κέρτις -Τα Πάντα Ολα

Πρωτότυπο Σενάριο

Everything Everywhere All at Once (Τα Πάντα Ολα)

Διασκευασμένο Σενάριο

Γυναικείες Κουβέντες- Women Talking

Ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο 2023 REINER BAJO/NETFLIX VIA AP

Μουσική

All Quiet on the Western Front (Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο)

Διεθνής Ταινία

All Quiet on the Western Front (Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο)

Ταινία Animation

Pinocchio



AP

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Navalny

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

The Elephant Whisperers

Κοστούμια

Black Panther -Wakanda Forever

Ήχος

Top Gun: Maverick

Καλύτερο τραγούδι

Naatu Naatu από το RRR

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

Μικρού Μήκους Ταινία

Irish Goodbye

Μοντάζ

Τα Πάντα Ολα

Φωτογραφία

All Quiet on the Western Front (Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο)

Σκηνογραφία

All Quiet on the Western Front

Οπτικά Εφέ

Avatar: The Way of Water

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

The Whale





AP

