Σαμ Μέντες: "Η ωραία εποχή που πηγαίναμε σινεμά έχει τελειώσει"  

Η “φοβερή εποχή” που πηγαίναμε σινεμά πεθαίνει, λέει ο γνωστός σκηνοθέτης Σαμ Μέντες, προσθέτοντας ότι τα πιο επιτυχημένα και διάσημα φιλμ του, αν γυρίζονταν σήμερα, πιθανότατα θα ήταν διαθέσιμα μόνο στις πλατφόρμες streaming.

Ο 57χρονος Βρετανός σκηνοθέτης, γνωστός για τις ταινίες του με τον πράκτορα 007, αλλά και τις “American Beauty” και “1917” δήλωσε πως: “Ο 20ος αιώνας, η σπουδαία εποχή των ταινιών, η σπουδαία μορφή ψυχαγωγίας, που οδηγούσε στους κινηματογράφους, πεθαίνει [...] Κοιτάζω πίσω τις ταινίες μου και σκέφτομαι ότι φιλμ όπως τα: American Beauty, Revolutionary Road, Away We Go, θα πήγαιναν στο streaming και αυτό με λυπεί".

ADVERTISING

Σαμ Μέντες: Ένα ερωτικό γράμμα στο σινεμά

Μιλώντας στην εκπομπή “Sunday With Laura Kuenssberg” του BBC, όπως διαβάζουμε στον Guardian, ο Μέντες είπε ότι “οι ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού” δεν φτιάχνονται πλέον για το σινεμά αλλά πηγαίνουν κατευθείαν σε υπηρεσίες ροής, όπως το Netflix ή το Amazon Prime.

Empire Of Light

“Κοιτάξτε τα multiplex σινεμά. Λένε ότι έχουν έξι αίθουσες προβολής και μόλις πας σε αυτές τις έξι αίθουσες βλέπεις: στη μία το Avatar, στη δεύτερη το Avatar, στην τρίτη το Avatar - αυτό δεν είναι κινηματογράφος με έξι προβολές - είναι έξι οθόνες που προβάλλουν την ίδια ταινία” είπε ο Μέντες. “Αυτή είναι μία διαφορετική κατανόηση του για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν αυτά τα κτίρια” . Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι οι κινηματογραφιστές πρέπει τώρα είτε να αποδεχθούν την παραπάνω πραγματικότητα ή να “αποδεχτούν ότι θα τους δουν εκατομμύρια άνθρωποι στο streaming”, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό.

Η τελευταία του ταινία, "Empire of Light" ("H Αυτοκρατορία του Φωτός"), είναι ένα ρομαντικό δράμα που εξελίσσεται γύρω από έναν παλιό κινηματογράφο στην αγγλική παραθαλάσσια πόλη Margate το 1981.

Ο Μέντες έχει δηλώσει στον Guardian ότι το φιλμ είναι ένα “ερωτικό γράμμα προς το σινεμά” -αν και η κριτική του Magazine τη φωτογραφίζει περισσότερο ως: "η απογοήτευση της χρονιάς". “Αν η καρδιά σου έχει ραγίσει, οι ταινίες μπορούν να σε βοηθήσουν να ξανασυνθέσεις τα κομμάτια σου. Είμαι ρομαντικός. Το πιστεύω αυτό. Είναι η μαγεία των ταινιών” είχε προσθέσει ο σκηνοθέτης.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν, στο ρόλο μιας κινηματογραφικής μάνατζερ που έχει διπολική διαταραχή, ένας χαρακτήρας που “πατάει” πάνω στη μητέρα του Μέντες, Valerie.

"Το στίγμα εξακολουθεί να συνδέεται με τις ψυχικές ασθένειες. Υπάρχει ακόμα ένας μανδύας σκότους που έχουμε πετάξει πάνω στην ψυχική ασθένεια", είπε.

“Αν μόλις έχεις βγει από το νοσοκομείο και έχεις αναρρώσει από καρκίνο, αυτόματα θα σε ρωτήσουν ‘πώς είσαι’. Αν μόλις έχεις βγει από ένα κέντρο ψυχικής υγείας, δεν το συζητούν και πιθανότατα δεν θα σε ρωτήσουν”.

Ο Μέντες πρόσθεσε ότι επέλεξε να “δραματοποιήσει” την επίδραση του τι σημαίνει να ζεις μέσα από τη διπολική διαταραχή και τη μανιοκατάθλιψη, αντί να "το εξηγήσει".

Μιλώντας για τη συνεργασία με την Κόλμαν ο Μέντες είπε για την ηθοποιό: “Ντρεπόταν πολύ για τις σεξουαλικές σκηνές, όπως συμβαίνει συχνά. Βλέπεις τους ανθρώπους στις ωμές στιγμές τους, εκεί που είναι πιο ευάλωτοι συναισθηματικά”.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις