Στο “Monster”, ο σκηνοθέτης του “Κλέφτες Καταστημάτων” συναντά το “Ρασομόν” και το “Last Duel”

Πρώτη μεγάλη ταινία στο φετινό Διαγωνιστικό των Καννών, το “Monster” του Χιροκάζου Κόρε-εντα ο οποίος επιστρέφει στην Ιαπωνία για πρώτη φορά μετά τον θρίαμβο του “Κλέφτες Καταστημάτων” (για το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα) και μετά από δύο μετριότατες παρακάμψεις προς Ευρώπη (“Η Αλήθεια”) και Κορέα (“Broker / Τυχερό Αστέρι”).

Ένας από τους μεγάλους ουμανιστές του παγκόσμιου σινεμά, ο Κόρε-εντα επιλέγει εδώ να σκηνοθετήσει σενάριο άλλου ανθρώπου για πρώτη φορά μετά το 1995, κι αυτό σε συνδυασμό με την αρχική ωμότητα της ιστορίας μπορεί να κάνει πολλούς να σηκώσουν το φρύδι απορημένοι. Σε μια επαρχία της Ιαπωνίας ένα κτίριο φλέγεται, μια μητέρα υποψιάζεται πως κάτι δεν πάει καλά με τον γιο της, κι ο καθηγητής του τοπικού σχολείου ίσως κρύβει κάποιο φρικτό μυστικό. Η ιστορία παρουσιάζεται σε τρεις δόσεις: Από το φλεγόμενο κτίριο μέχρι έναν επικίνδυνο τυφώνα που σαρώνει την περιοχή, η ταινία περνάει τρεις φορές, κάνοντας κάθε φορά reset και ξεκινώντας πάλι από την αρχή, κάθε φορά από μια διαφορετική οπτική.

Πρώτα από τη μητέρα, ύστερα από τον καθηγητή, τέλος από το παιδί, η αφήγηση εντοπίζει μοτίβα και διαλευκάνει απορίες, γεμίζει κενά, εξιλεώνει και αποκαλύπτει, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να πει ψέματα. Ίσα-ίσα, κάθε νέα στροφή εξηγεί πράγματα που είχαμε νωρίτερα ως απορίες, με την τελική εκδοχή να αποσαφηνίζει τα πάντα με έντονα συναισθηματικό τρόπο. Γιατί επιλέγει αυτό το φορμάτ ο Κόρε-εντα κι ο σεναριογράφος του; Αρχικά, αν γίνει κάτι τέτοιο σωστά, κάνει για συναρπαστικό σινεμά, όπως έχουν αποδείξει περιπτώσεις σαν το “Ρασομόν” (με το οποίο το “Monster” ήδη παραλληλίζεται έντονα) ή το πρόσφατο “Last Duel” του Ρίντλεϊ Σκοτ (το οποίο είναι μια πολύ πιο ακριβής αναλογία, μιας και όπως και στο “Last Duel”, έτσι και στο “Monster” τα γεγονότα δεν αλλάζουν ποτέ– απλώς τα μάτια μέσα από τα οποία τα κοιτάμε).

Τα δύο πιτσιρίκια που πρωταγωνιστούν στο "Monster", Χινάτα Χιράγκι και Σόγια Κουροκάγουα, ποζάρουν για τους φωτογράφους στις Κάννες. AP

Αφετέρου, έχει να κάνει –όπως τελικά τα πάντα στο έργο του ιάπωνα σκηνοθέτη– με τον άνθρωπο. Χωρίς να γνωρίζουμε βασικά κομμάτια της αλήθειας κατά τις πρώτες απόπειρες εξιστόρησης, τείνουμε να υποθέτουμε και να πιστεύουμε τα χειρότερα. Για το τι έχει συμβεί, για τους εμπλεκόμενους ανθρώπους. Για το ποιος είναι το Τέρας του τίτλου.

Φτάνοντας στην τρίτη εξιστόρηση, η αποστολή του φιλμ αποσαφηνίζεται: Είναι μια ιστορία για το πώς κανείς τελικά δε μπορεί να μπει αληθινά μέσα στον ψυχισμό ενός μικρού παιδιού που μέσα από τυχαία κοινωνικά ερεθίσματα διαπιστώνει έντρομο πως δεν ανήκει στη νόρμα. Οι πάντες προβάλλουν, οι πάντες υποθέτουν, αλλά κανείς δε μπορεί ποτέ να ξέρει. Η ελπίδα βρίσκεται στην προσωπική αποδοχή, στην αναγέννηση σε έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι στο φως.

Ωραία ταινία από τον Κόρε-εντα, με διανομή στην Ελλάδα για την επόμενη σεζόν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΡΩΝΕ ΠΟΡΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ

STRANGE WAY OF LIFE, (aka EXTRANA FORMA DE VIDA), from left: Ethan Hawke, Pedro Pascal, 2023. © Sony Pictures Classics / Courtesy Everett Collection ©SONY PICTURES/COURTESY EVERETT

Τα ζόρια συνεχίζονται για το φεστιβάλ καθώς στη διάρκεια της πρώτης επίσημης μέρας του προγράμματος, συνέβη ένα από τα μεγαλύτερα fail που έχουμε ζήσει ποτέ στις Κάννες. Για τη μία και μοναδική, sold out προβολή του γκέι γουέστερν “Strange Way of Life” του Πέδρο Αλμοδόβαρ (με τον Ίθαν Χοκ και τον Πέδρο Πασκάλ), εκατοντάδες δημοσιογράφοι που είχαν εισιτήριο, κι ενώ είχαν περιμένει ήδη μια ώρα κάτω από τη βροχή, έμειναν έξω από την αίθουσα η οποία γέμισε με αρκετό κόσμο που δεν είχε καν εισιτήριο. Πώς και γιατί, κανείς δεν έχει εξηγήσει, αλλά όταν οι LA Times, το Hollywood Reporter και η πρόεδρος της Ακαδημίας των Όσκαρ(!) μένουν έτσι εκτός προβολής, οπωσδήποτε ως φεστιβάλ εκτίθεσαι πολύ άσχημα.

Εμείς δεν είχαμε εξαρχής προλάβει εισιτήριο, οπότε τουλάχιστον γλιτώσαμε τη βροχή. Για την ταινία ακούσαμε και διαβάσαμε αντιφατικά πράγματα, οπότε θα περιμένουμε εναγωνίως να τη δούμε όταν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. (Έχει διανομή, παρά το γεγονός ότι είναι διάρκειας μόλις 31 λεπτών.)

Το φεστιβάλ συνεχίζεται σήμερα με το αγωνιώδες “Black Flies” με τον Σον Πεν σε ρόλο paramedic στο χάος της Νέας Υόρκης και φυσικά με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου “Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου” για το οποίο θα σας τα πούμε πολύ αναλυτικότερα (μαζί με τους συντελεστές) το Σάββατο.

