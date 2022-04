The Bricklayer: "Πιστολίδι" με τον Άαρον Έκχαρτ στην Πλατεία Αριστοτέλους - Αποκλειστικές εικόνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα της ταινίας «The Bricklayer» που πραγματοποιούνται στην Θεσσαλονίκη. Τα γυρίσματα στην πλατεία Αριστοτέλους ξεκίνησαν την Πέμπτη (07/04), φέρνοντας αέρα Χόλυγουντ στην πόλη.

Σε εξέλιξη ήταν η ομιλία του "Έλληνα υπουργού Εξωτερικών", τον οποίο υποδύεται ο γνωστός ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου. Η ομιλία του, η οποία γίνεται εν μέσω διαδηλώσεων, αφορούσε στη CIA και την εμπλοκή τους σε υποθέσεις της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του γίνεται απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του υπουργού.

ADVERTISING

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Άαρον Έκχαρτ επεμβαίνει για να σώσει τον Άκη Σακελλαρίου.

Όπως γράφει το thestival, σήμερα γυρίζεται η συνέχεια της σκηνής. Ο Άαρον Έκχαρτ έχει εντοπίσει τον άνθρωπο που προσπάθησε να βγάλει από τη μέση τον Έλληνα ΥΠΕΞ, τον ακινητοποιεί και τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ωστόσο, δέχεται και ο ίδιος πυροβολισμό από έναν αστυνομικό.

The Bricklayer: Εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του "The Bricklayer" στη Θεσσαλονίκη THESTIVAL

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του "The Bricklayer" στη Θεσσαλονίκη THESTIVAL

Η υπόθεση της ταινίας

Στο «The Bricklayer» κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, «Cliffhanger» και «Long Kiss Goodnight». Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις