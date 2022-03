The Bricklayer: Το δημαρχείο Θεσσαλονίκης έγινε "στρατηγείο της CIA"

Σε "στρατηγείο της CIA" έχει μετατραπεί το δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας "The Bricklayer" και τα οποία πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην πόλη, ωστόσο σήμερα αυτά μεταφέρθηκαν σε εσωτερικό χώρο.

Για τον λόγο αυτό αξιοποιήθηκε το δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου και στεγάζει το "αρχηγείο της CIA", στο οποίο οι "πράκτορες" και συγκεκριμένα 70 βοηθητικοί ηθοποιοί εργάζονται.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της ταινίας

το “The Bricklayer” κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”.

Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.

