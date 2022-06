Meet Market: Ευφάνταστες αγορές στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

Περισσότεροι από 100 ταλαντούχοι σχεδιαστές, καλλιτέχνες και μικροί παραγωγοί γίνονται νομάδες, βγαίνουν από τα ατελιέ, τα καταστήματα και τα εργαστήρια τους και συγκεντρώνονται όλοι μαζί κάτω από την industrial στέγη του Παλιού Αμαξοστασίου στο Meet Market για να παρουσιάσουν σε όλους εμάς τις καινοτόμες και ευφάνταστες ιδέες τους.

Ρούχα και αξεσουάρ με την υπογραφή νέων designers, home-deco αντικείμενα με αισθητική που ξεχωρίζει, χειροποίητα κοσμήματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, παραδοσιακά τρόφιμα από καλλιεργητές της ελληνικής υπαίθρου, sustainable προϊόντα και είδη για το παιδί σχεδιασμένα με φροντίδα και προσοχή, είναι μόνο μερικές από τις made in greece δημιουργίες που θα συνθέσουν μια σύγχρονη pop-up αγορά στην καρδιά της Αθήνας.

MEET MARKET

Παράλληλα, τη μουσική στα ντεκ θα επιμεληθούν οι αγαπημένοι DJs του Meet Market που θα διαδέχονται ο ένας τον άλλο κάθε δύο ώρες, η ελληνική craft μπίρα θα σερβίρεται παγωμένη και τα cocktails θα ρέουν άφθονα, νόστιμο street food θα μας χορτάσει ενώ οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια & workshops εντελώς δωρεάν!

MEET MARKET

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες καλοκαιρινές αποδράσεις, το Meet Market γίνεται ξανά σημείο συνάντησης της εγχώριας επιχειρηματικότητας και μας καλεί στην πιο διασκεδαστική αγορά της πόλης!

Μια γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας. Μία νομαδική αγορά από τοπικά προϊόντα, φρέσκες ιδέες, φιλικό κοινό και συμμετέχοντες. Ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, κοσμήματα, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα περιποίησης, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, δραστηριότητες για παιδιά, δώρα για όλους, DJ sets και θετική ενέργεια!

MEET MARKET

Info: Τhe Meet Market στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Ερμού & Πειραιώς, Αθήνα, 10553, Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουνίου, 2022, Ωράριο: Σάββατο 16:00 – 00:00 / Κυριακή 15:00 – 23:00. Είσοδος Δωρεάν.

Makers Lineup

MEET MARKET

Hand-Designer Clothes: Alexia Raisi, ASTY, DARMA, He-m-n-oid, Joanna Misseli, Otkutur, Razzmatazz, sTeehos, Σηνartησίες, World Wild Eco Fashion, Xana

Kids & Toys: Anna's Handmade, Coocootales, Educademy Books, Funky Little Stuff, Macaw Kid, Mamma Cavolfiore, Navy Tree, My Shiny Star, Tilou Kids, YAZ

Shoes, Bags & Accessories: Aelia Greek Sandals, Ange, Atwodo, Cielo, DAVIDA, Des to Tsantaki Mou, {flu:k} Handmade ArtBits by Smaro Botsa, Kala Mpleximata, Nicoleta Safra, MoMo, QueenBeeCR, South175, tiramisu

Jewelry: Andromeda, ANV Handmade Jewelry, Asymmetria, Black Tropicana, Chrisa Piti, Constance Jewelry Design, Design is Play, Dots. Art for all, Freyja Jewelry, Hoku, Ilianne - Jewelry Made of Love, Keno Jewelry, Kristia Lazarie, Kyma, LAT3RNA, loop.a, Myrtilo Jewelry, Pavlina Jewels, Penny’s Crafts, Petalides, Pikralida, Rallegra, Zeta

Mind, Body & Soul: Grandma’s Drawer, Ichnos Soaps, Melissokomia Mentis, Malva Natural Cosmetics / Χελώνη, Paper Boat Soaps & Candles, Soap n' Goods, Valsamon, Virgin Cosmetics, Wasteless Design

MEET MARKET

Vintage & Retro: Handpicked Cherries, Munda Arts of the World, Vaso Voulgari

Art, Objects & Home Deco: A Shiny Day, Anvil Athens, Bakayaro, BLUE AND RED, Curious Attic, Dream Big, Inlenso, Kian Ceramics, Magnetics, Made by Tifi, Paper Studio, Rimadi, Sokoro Design, Stimoni, The Albayr Woodshop, The Greener Pastures, The Ink Job, Think Bricks, Think Pig, Vintage Trip

Tasting Corner: euzoiasgi, Django Gelato, Kakau Worship, Posidonia Aeginas, ΣΑΟΣ

Street Food & Drinks: Buba, Dolce Far Niente, Falafeladiko, Ideas Lab, Royal Curry House, Sourmena Brew, Tarantino Burgers, The Meet Market Bar

Δραστηριότητες για Παιδιά στο Meet Market

MEET MARKET

*H συμμετοχή σε όλες τις παιδικές δραστηριότητες είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Σάββατο 25/06 - Θεατρικό Παιχνίδι & Εργαστήρι by Strigles | 18:00

Μια ξεχωριστή εμπειρία διαδραστικού ταξιδιού και παιδαγωγικού παιχνιδιού εμπνευσμένη από το κλασσικό αριστούργημα παιδικής λογοτεχνίας της Αγγλίδας συγγραφέα Εντιθ Νέσμπιτ (“Τα παιδια που εβλεπαν τα τρένα να περνούν”) Με όχημα το παιχνίδι, θα γνωρίσουμε τον κλειδούχο του σιδηροδρομικού σταθμού, έναν μυστηριώδη κύριο που ταξιδεύει πάντα με το τρένο τον 19:16 και θα γίνουμε η βαλίτσα του που ταξιδεύει, χτίζοντας μαζί την αφήγησή της. Αλλά ποιός είναι ο μυστηριώδης κύριος; Για τη συμμετοχή απαιτείται τηλεφωνική κράτηση θέσης στο 6987611515.

Κυριακή 26/06 - ΠαιΖΩντας | 17:30-20:30

Οι ninja της διασκέδασης, η ομάδα ΠαιΖΩντας, έρχονται στο Meet Market για υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από mega jenga, slack line, καφασοαναρρίχηση και αναρρίχηση για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση!

MEET MARKET

Κυριακή 26/06 - Fundastick Performing Arts – Bubble Show & Juggling Show | 19:00-20:00

O Παναγιώτης Αργυράκης της Fundastick Performing Arts, θα βρίσκεται μαζί μας για απίθανα ζογκλερικά και ακροβατικά από το τσίρκο και τεράστιες σαπουνόφουσκες σε ένα show για όλη την οικογένεια!

DJ Lineup:

Σάββατο 25/06/2022

Κυριακή 26/06/2022

15:00 - 17:00: Mr. Gee

17:00 - 19:00: Pipi Dee

19:00 - 21:00: Dr. Orange

21:00 - 23:00: DJK a/k/a Zegas

