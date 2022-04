Το Meet Market υποδέχεται την δική του Άνοιξη στην Τεχνόπολη

Το Meet Market, η ζωντανή πλατφόρμα συνάντησης της δημιουργικής Αθήνας, υποδέχεται την δική του Άνοιξη στις 16 & 17 Απριλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Το “παρών” θα δώσουν πάνω από 120 ελληνικά brands, εκ των οποίων 25 θα συμμετέχουν για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας τις φρέσκες ιδέες τους μέσα από την αγαπημένη μας μετακινούμενη αγορά, που συνεχώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται και μεγαλώνει.

Καλοσχεδιασμένα ρούχα και αξεσουάρ με την υπογραφή νέων σχεδιαστών, αντικείμενα τέχνης και διακόσμησης με άποψη, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα, παραδοσιακά τρόφιμα παραγωγών της ελληνικής υπαίθρου, eco living προϊόντα και πολλά ακόμα θα γεμίσουν την “Κεντρική Αυλή”, το “Προαύλιο Μηχανουργείου” και το κτίριο “Μηχανουργείο” της Τεχνόπολης.

Και για να μπείτε λίγο στο κλίμα σκεφτείτε ένα διήμερο με non stop dj sets, δωρεάν εκπαιδευτικά παιχνίδια και Easter Egg Hunt για τους μικρούς επισκέπτες, street food λιχουδιές και κοκτέιλ και δώρα για όλους, αφού θα μπορείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση του Meet Market για 2 καλάθια γεμάτα δώρα από όλους τους εκθέτες για 2 τυχερούς!

Το Meet-ing που δεν πρέπει να χάσετε και θα είναι γιορτή!

#TheMeetMarket: Μια διήμερη Πασχαλινή γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας. Μία νομαδική αγορά από τοπικά προϊόντα, φρέσκιες ιδέες, φιλικό κοινό και συμμετέχοντες. Ένα οπτικο-ακουστικό παζλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, DJ sets και θετική ενέργεια!

* Το “The Meet Market: Easter Edition” θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού όπως αυτά θα ανακοινώνονται. Κατά την είσοδο σας στην Τεχνόπολη θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης ή Rapid Test Αρνητικού αποτελέσματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερώνεστε από το site και τα social media του Μeet Market.

The Meet Market: Easter Edition/Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων/Μηχανουργείο, Προαύλιο Μηχανουργείου & Κεντρική Αυλή/Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Aπριλίου, 2022/Ωράριο: Σάββατο 12.00 – 22.00 & Κυριακή 12.00 – 21.00/Πειραιώς 100, Γκάζι 11854/Είσοδος: Οδός Ιάκχου | Έξοδος: Οδός Περσεφόνης/Είσοδος Δωρεάν/Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

LINEUP:

Hand-Designer Clothes: 275th, Bacana, Eating the Goober, Greek Sayings in English, Inky, Joanna Misseli, La Nuez, Nale Fashion, Nicoleta Safra, Otkutur, Razzmatazz, sTeehos, Xana

Kids & Toys: Aekiniton, Antalou, Beavers Wooden Toys, Cocome, CooCootales, Cow Makes MOO, Educademy, Fly a kite - kids' concept store, I love bows, Lemon Dreamz, Koskat, Macaw Kid, Mamuka, My Shiny Star, My Tiny Box, Navy Tree, Pitsy Ricky, Starflings, Tilou Kids, YAZ

Shoes & Accessories: Aelia Greek Sandals, Arcus Focus on the Woman, Artiko, DAVIDA.ATHENS, Dekapaz, Desperate Bags, Kala Mpleximata, Madamitsa Crochet, MiA’s, MoMo, Ode to Socks, Pretty World, QueenBeeCr, Sakka Handmade, Stimoni, Συνartησίες, tiramisu, TP Leather Bags, Wood Watch

Jewelry: Αιθήρ jewelry, Blue Margarita, Chrisapiti, Constance Jewelry Design, Design is Play, Desperate Jewelry, Hoku, Illiane - Jewelry Made of Love, j.a.m., Jousourum, Kristia Lazarie, Kyma, Madamoiselle, Myrtilo, mirto-art, Natalia Ntefa Art & Jewelry, North&South Jewelry, Penny’s Crafts, Petalides Jewelry, PHI, Sokoro, Sofia Tzifopoulou, still summer, Vicky Kyritsi, Vp art, Xoutous, Zeta

Mind, Body & Soul: bee naturalles, Bric a Brac, Grandma’s Drawer, Ichnos Soap, Lavandula, Melissafarm, Nymfes Cosmetics, Soaping Therapy, Sabahat, Unitas, Valsamon, Virgin Cosmetics, Wasteless Design

Vintage & Retro: Handpicked Cherries, Vaso Voulgari

Art & Home Deco: Biskoto Studio, blue&red, Bookla, Demi Handmade, Flower Market, Η Σμίλη, Inlenso, IntusArt, Ioulia Geraskli Ceramic Lab, Konstantina Kollia, Little Crochet Creature, Little Miss Grumpy, Made by Tifi, Madera, Ostria Ceramics, OZ Pottery, Paper Boat Soaps & Candles, Pots&Plants by b2mt, Rimadi, Shower of the Nerds, The Albayr Woodshop, The Ink Job, Think Pig, To Dentro, Vintage Trip, Yi Ceramics

Tasting Corner: Agria Nomh, Agroktima Drosou, Αριάδνη, Choco Me, Euzoiasgi, Kallidromo, Kakau Worship, Melissokomia Mentis, PASTABOUKIS, Penelope’s Marmalade, Posidonio Aegina, Sanus Vita, ΣΑΟΣ, Sparoza, Το Δισάκι Φυστικοβούτυρο

Street Food & Drinks: Falafeladiko, Ideas Lab, I cake you, Food Truck, Poncho Tacos, Signora, Sourmena Brew, The Meet Market Bar

DJ Lineup:

16/04/2022: 12:00 - 14:00: En Lefko 87.7/14:00 - 16:00: Mr. Gee/16:00 - 18:00: Pipi Dee/18:00 - 20:00: Afrogirl/20:00 - 22:00: [email protected]

17/04/2022: 12:00 - 13:00: Uncle Neck/13:00 - 15:00: DJK a/k/a Zegas/15:00 - 17:00: Psontis/17:00 - 19:00: J.Melik/19:00 - 21:00: Bwana

Παράλληλες Δραστηριότητες:

*Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν

For the Kids:

Σάββατο 16/04/2022: Yoga για παιδιά/Σημείο συνάντησης: Κτίριο Αποθήκη/1ο Group: 14.00-15.00 4-6 χρονών/2ο Group: 15.30-16.30 6-10 χρονών/

Η Yoga είναι μια εναλλακτική μορφή άσκησης που βοηθάει τα παιδιά σωματικά και διανοητικά. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους και την αναπνοή τους για να ηρεμούν και να συγκεντρώνονται ενώ, γνωρίζουν και αγαπάνε τον εαυτό τους. Όλα αυτά επιτυγχάνονται, από στάσεις, ιστορίες και παιχνίδια εμπνευσμένα από τα ζώα, τη φύση και το περιβάλλον γύρω μας/Yoga Instructor: Φωτεινή Γαλανοπούλου/Το κάθε group μπορεί να αποσχολήσει ταυτόχρονα έως 10 άτομα./*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας./**Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης θέσης στο 6945630949.

Κυριακή 17/04/2021: ΠαιΖΩντας | 14:00-17:00. Σημείο συνάντησης: Skywalk/Οι ninja της διασκέδασης, η ομάδα ΠαιΖΩντας, έρχεται στο Meet Market για υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από mega jenga, slack line, καφασοαναρρίχηση και αναρρίχηση για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση!

Κυριακή 17/04/2022: Imaginary Rooms | 17.30 - 20.20/Σημείο συνάντησης: Skywalk/Character Design και Graffiti Art Workshop: “Όχι άλλα βαρετά περιοδικά!”

Ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε τα δικά μας super cool περιοδικά! Η Νάντια κι ο Μανώλης θα ζωγραφίζουν live με τη τα δικά τους μοναδικά style, εμπνέοντας, αλλά κυρίως καθοδηγώντας τη δημιουργία άρτιων μικρών αυτοεκδόσεων σε χρόνο μηδέν, με βασικό εργαλείο τις μαρκαδοράρες μας! *Δεν απαιτείται προηγούμενη καλλιτεχνική εμπειρία από τους συμμετέχοντες, παρά μόνο θετική διάθεση! **Συμμετοχή μόνο κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης θέσης στο 6972609567.

To Imaginary Rooms είναι το δημιουργικό studio που απαρτίζεται από την character designer Νάντια Στασινού και τον graffiti artist RTMone. Στόχος τους είναι να μεταδώσουν "Έμπνευση στη Σύγχρονη Οικογένεια" μέσα από Workshops, Εικονογραφήσεις και Τοιχογραφίες.