Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο – Προτάσεις χωρίς είσοδο 19-21 Σεπτεμβρίου

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο του καλοκαιριού.

Ο Σεπτέμβριος μπήκε φουριόζος, το καλοκαίρι τυπικά τελείωσε, αλλά όχι και οι δωρεάν εκδηλώσεις… οι συναυλίες, οι εκθέσεις τέχνης και οι ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα.

Δες όσα μπορείς να απολαύσεις χωρίς εισιτήριο την Παρασκευή 19 και το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

”Εν αρχή ρεμπέτικο”

Από τις ρίζες του στη Σμύρνη και στον Πειραιά, έως τη σύγχρονη ελληνική σκηνή, ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι παρουσιάζεται στο κοινό από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού στο Θέατρο Θρακομακεδόνων. Με ερμηνείες από τον Νίκο Γραιγό και τη Μαριαλένα Ροζάκη, και παρουσίαση-αφήγηση από τη Ναταλία Δραγούμη, η παράσταση ζωντανεύει τις μελωδίες και τις ιστορίες του ρεμπέτικου. Επιμέλεια ορχήστρας: Πέτρος Καπέλλας. Επιμέλεια παραγωγής: Νίκος Γραιγός

“Ο Γλάρος” του Άντον Τσέχωφ: Η τέταρτη πράξη στο Black Box του Ωδείου Αθηνών

Η τάξη αποφοίτων 2014 της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών επιστρέφει δέκα χρόνια μετά, στην αίθουσα Black Box του Ωδείου Αθηνών, για την παρουσίαση της τέταρτης πράξης του έργου “Ο Γλάρος” του Άντον Τσέχωφ. Η πράξη αυτή δεν είχε ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των πτυχιακών τους εξετάσεων, όπου είχαν παρουσιαστεί οι τρεις πρώτες πράξεις υπό τη διδασκαλία του Δημήτρη Ήμελλου. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του.

Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στην Αίθουσα Black Box. Είσοδος Ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (τηλέφωνο κρατήσεων: 698 285 8524).

4ο Φεστιβάλ “Strong Me”

Το 4ο Φεστιβάλ “Strong Me” για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας επιστρέφει, επικεντρωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμπερίληψη, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή. Από την Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) θα μετατραπεί σε χώρο έκφρασης, τέχνης, αλληλεγγύης και δράσης.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το “Strong Me” σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Προωθεί τη συμπερίληψη, δίνοντας φωνή σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Είναι σχεδιασμένο για όλους: παιδιά, εφήβους, ενήλικες, άτομα με αναπηρίες, ευάλωτες ομάδες και οποιονδήποτε επιθυμεί να νιώθει ότι ανήκει. Με εργαστήρια, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις, ομιλίες, συζητήσεις και ανοιχτούς διαλόγους, το “Strong Me” αποτελεί μια συλλογική πράξη ενδυνάμωσης, ευαισθητοποίησης και αφύπνισης. Όλες οι δράσεις, όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και αθλητικές δραστηριότητες, θα έχουν διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, γιατί όλοι αξίζουν να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

“Τραγουδάμε Τόλη Βοσκόπουλο και Γιάννη Πουλόπουλο”

Η Νάντια Καραγιάννη και ο Νίκος Καραγιάννης μας θυμίζουν τραγούδια από τους ερμηνευτές Τόλη Βοσκόπουλο και Γιάννη Πουλόπουλο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2025 στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.

20 χρόνια Dagipoli Dance Co.

Η ομάδα DAGIPOLI Dance Co., ένας ιδιαίτερος καλλιτεχνικός πυρήνας στην Ελλάδα που αποτελείται από άτομα με σωματική βλάβη, γιορτάζει είκοσι χρόνια αδιάλειπτης δημιουργίας και προσφοράς στον χώρο του σύγχρονου χορού.

Με αφορμή αυτή την επέτειο, η ομάδα παρουσιάζει μια παράσταση που αποτυπώνει την καλλιτεχνική της διαδρομή και τη βαθύτερη φιλοσοφία της: ότι η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς και ότι η διαφορετικότητα είναι πηγή δύναμης και έμπνευσης. Ο χορογράφος, χορευτής σε αναπηρικό αμαξίδιο και ιδρυτής της DAGIPOLI Dance Co., Γιώργος Χρηστάκης, μέσα από τη δουλειά του αναδεικνύει την αρμονική συνεργασία σωμάτων με διαφορετικές κινητικές λειτουργίες.

Οι χορογραφίες του φωτίζουν τη γοητεία της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και τη δύναμη της συμπερίληψης, τιμώντας το διαφορετικό ως οργανικό και αναπόσπαστο στοιχείο της σκηνικής πράξης.

Σύλληψη, χορογραφία: Γιώργος Χρηστάκης

Μουσική: Κώστας Λειβαδάς

Αφήγηση: Αντώνης Καφετζόπουλος

Εικαστικός: Ήρα Μπράμη

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Καρακουλάκης

Κώστας Λειβαδάς πιάνο

Χορεύουν: Τάνυα Βασδάρη, Έλενα Βακάλη, Τερέζα Μπρουνέττι, Τζόρτζια Μπρούνο, Μάρτα Καλλούσο, Κωνσταντίνα Καστέλλου, Αναστάσης Κολοβός, Ελένη Κοντζίλα, Ρόη Ιλάγκου, Λουντόβικα Ριτζέττι, Μαρίζα Τερζοπούλου, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Εύα Τζιόρζιου, Γιώργος Χρηστάκης.

“Άτοσσα, τι ονειρεύεσαι;”

Η ομαδική έκθεση εικαστικών “Άτοσσα, τι ονειρεύεσαι;” παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 12 έως 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του θεσμού “Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές – Διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις”. Είσοδος ελεύθερη.

Η αντιπολεμική τραγωδία “Πέρσες” του Αισχύλου, το παλαιότερο σωζόμενο θεατρικό έργο, αποτελεί την πηγή έμπνευσης των 28 εικαστικών που συμμετέχουν. Θέματα όπως ο πόλεμος και οι συνέπειές του, η ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στην κοινότητα και τη φύση, η αλαζονεία της εξουσίας και η ύβρις αναστοχάζονται μέσα από σύγχρονες εικαστικές προσεγγίσεις, στη θεματική “Η Αρχαία Τραγωδία στην εποχή του Ανθρωπόκαινου, Αρχαίο Δράμα και Σύγχρονο Παγκόσμιο Δράμα”.

SNFCC Green Weekend 2025 “Επείγουσες Συζητήσεις”

Ένα διήμερο περιβαλλοντικής αφύπνισης με συζητήσεις, εκθέσεις, προβολές, μουσική και ποικίλες δράσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Το SNFCC Green Weekend επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, προωθώντας έναν ανοιχτό, πολυπρισματικό διάλογο με θέμα το περιβάλλον. Τρία χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το φετινό φεστιβάλ με τίτλο “Urgent Conversations | Επείγουσες Συζητήσεις” εστιάζει στην ανάγκη τοποθέτησης ή επανατοποθέτησης απέναντι σε καίρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα, που σχετίζονται με το μέλλον και τη βιωσιμότητα.

Στόχος είναι να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για το περιβάλλον, να εξεταστούν τα επείγοντα ζητήματα και να προταθούν λύσεις μέσω συλλογικής εγρήγορσης, συνεργασιών και ενεργού συμμετοχής. Περισσότερα στο https://www.snfcc.org/event/snfcc-green-weekend-2025-epeigoyses-syzitiseis/

6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Compartments Dance Project”

Μετά από πέντε επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Compartments Dance Project” επιστρέφει στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για ένα δεκαπενθήμερο καθημερινών χορευτικών performances στον πολιτιστικό πολυχώρο της Αθήνας.

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού είναι πρωτοβουλία της Τατιάνας Λύγαρη, η οποία το 2016 εμπνεύστηκε το “Compartments Dance Project” ως sub-festival του Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών “Τα 12 Κουπέ”. Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ εστιάζει στις προκλήσεις από την τεχνολογική εισβολή στη ζωή και το περιβάλλον, καθώς και τον διαρκή μετασχηματισμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Πώς αντιδρά το σώμα σε ένα περιβάλλον πίεσης και αλλαγής; Πού κρύβεται η αντίσταση; Ποια είναι τα όρια προσαρμογής; Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνυπάρξει με τον νέο του εαυτό και τον “άλλον”;

Στο πλαίσιο αυτό, νέοι χορευτές, χορογράφοι και ομάδες σύγχρονου χορού παρουσιάζουν, με την υποστήριξη της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου, σύντομες performances με ελεύθερη είσοδο. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται καθημερινά από τις 19:30 έως τις 23:30, σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που ξεδιπλώνεται στους χώρους των βαγονιών και στο υπαίθριο stage της Αποβάθρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση η προμήθεια δελτίων εισόδου. Έναρξη διανομής δελτίων εισόδου για τις performances της κάθε ημέρας από τις 19:00 στο ταμείο της Αμαξοστοιχίας. Μέγιστος αριθμός δελτίων εισόδου 3 ανά άτομο/ανά ημέρα, βάσει διαθεσιμότητας θέσεων.