Δωρεάν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 9-11/12

Δέκα ευκαιρίες για να περάσουμε όμορφα στην πόλη, εντελώς δωρεάν. Ποικίλες εκδηλώσεις, εκθέσεις τέχνης, χορός και κινηματογραφικές προβολές πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία στο κοινό, που αγαπά τον πολιτισμό, να ψυχαγωγηθεί, χωρίς να ξοδέψει ούτε ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις for free την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 10-11 Δεκεμβρίου;

When our eyes touch

Η νέα σόλο παράσταση When our eyes touch της χορογράφου Μαρίας Κολιοπούλου παρουσιάζεται για λίγες μόνο μέρες στον χώρο τέχνης o.art.ath στην Κυψέλη. Η παράσταση When our eyes touch της Μαρίας Κολιοπούλου δημιουργεί μια σωματική εγκατάσταση που εστιάζει στη στιγμή, στο παρόν ως ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών χρονικοτήτων.

Η παράσταση When our eyes touch της Μαρίας Κολιοπούλου N. NIKOPOULOS

Με αφορμή το έργο δυο μεγάλων σύγχρονων φιλοσόφων, του Jacques Derrida και του Jean-Luc Nancy, πάνω στο άγγιγμα, η Μαρία Κολλιοπούλου διερωτάται πώς μαθαίνουμε εκ νέου να αναπνέουμε, να υπάρχουμε σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και απρόβλεπτη καθημερινότητα, όπου η σωματικότητα αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και τα σώματα δεν λαμβάνουν χώρα και χώρο στην πόλη.

Info: 8,9,10 Δεκεμβρίου στις 21.00. Είσοδος ελεύθερη με κράτηση θέσης. Χώρος Τέχνης O.art.ath, Σποράδων 36, Κυψέλη.Τηλ: 6944561694 /12.00-17.00.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο The Ellinikon Experience Park

Άνοιξε το Experience Park του Ελληνικού INTIME NEWS





Το The Ellinikon Experience Park προσκαλεί το κοινό στην πιο λαμπερή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες, πολλές εκπλήξεις και αξέχαστες αναμνήσεις. Στις 9 Δεκεμβρίου, στις 19:00, το Πάρκο υποδέχεται την εορταστική περίοδο με την πιο εντυπωσιακή εκδήλωση φωταγώγησης! Η γιορτινή βραδιά ξεκινά στο σιντριβάνι, με ένα show που συνδυάζει, μουσική, χορό και φαντασία με τη συνοδεία 12μελούς ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα.

Σειρά έχει το φως που θα μεταμορφώσει το Πάρκο σε ένα εντυπωσιακό, παραμυθένιο σκηνικό, όπου θα κυριαρχεί το μπλε και το μωβ χρώμα. Ένα εντυπωσιακό light show δημιουργεί μαγικές εικόνες και σχέδια στην Πλατεία Α και φωταγωγεί το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο. Ο Αττικός Ουρανός γεμίζει χρώματα σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα από οικολογικά-πυροτεχνήματα που θα γεμίσουν χρώματα τον Αττικό ουρανό. Την εκδήλωση θα ολοκληρώσει μία συναρπαστική μουσική εμπειρία από το συγκρότημα "Μουσικοί του Κουτιού" της αγαπημένης τηλεοπτικής εκπομπής "Μουσικό Κουτί", γεμάτη ρυθμό και εορταστική διάθεση!

Βασίλης Κούλογλου - Έκθεση παλαιού και συλλεκτικού παιχνιδιού

παιδικά παιχνίδια PIXABAY

Ο Δήμος Περιστερίου φιλοξενεί την αξιόλογη έκθεση παλαιού και συλλεκτικού παιχνιδιού "Παίζουμε", από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2023, εκτός αργιών, ώρες 10:00 – 14:00 και 17:00 – 20:30, στην αίθουσα τελετών (α’ όροφος) του Δημαρχιακού Μεγάρου – στάση Μετρό "Περιστέρι".

Στον όμορφο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου και αφού η πλατεία γεμίσει με Χριστουγεννιάτικες μουσικές και γιορτινή διάθεση, η έκθεση παλαιού παιχνιδιού "Παίζουμε;" του συλλέκτη Βασίλη Κούλογλου, είναι έτοιμη να εξάψει τη φαντασία και να διεγείρει την περιέργεια μικρών και μεγάλων παιδιών!

Φωτιστικές Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Light Piano 2.0 των Arion de Munck και Mark Ridder NIKOS KARANIKOLAS

Και φέτος τα Χριστούγεννα το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε έναν φωτεινό πόλο έλξης. Φωτιστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, ορατές από απόσταση, προορισμένες για έκθεση σε δημόσιο χώρο, συνομιλούν δυναμικά με το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και προσφέρουν στον επισκέπτη μια μοναδική, εντυπωσιακή εμπειρία.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιπλανηθούν σε διαφορετικά σημεία του Πάρκου - στον Πευκώνα, το Ξέφωτο, τον Θόλο, τους Πίδακες Νερού και τα Φυτεμένα Δώματα – να αλληλεπιδράσουν με τις φωτιστικές εγκαταστάσεις, να φωτογραφηθούν με τους αγαπημένους τους και να μαγευτούν από το φως.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ξέφωτο το Light Holders του Jonas Vorwerk, δημιουργεί ένα τοπίο φωτός και ήχου ως φόρο τιμής στα στούντιο όπου γεννήθηκαν οι μουσικές των δεκαετιών του 1950 και 1960. Το HALO των Venividimultiplex (Joost van Bergen, Dirk Schlebusch και Onne Walsmit) λάμπει σαν ένας διαφορετικός ήλιος πάνω από τους Πίδακες Νερού. Στον Πευκώνα, το Light Piano 2.0 των Mark Ridder και Arion De Munck περιμένει το κοινό να συνθέσει την πιο ωραία οπτικοακουστική μελωδία.

Στον Θόλο το έργο Submergence των Squidsoup μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα υβριδικό περιβάλλον όπου ο εικονικός και ο φυσικός κόσμος συμπίπτουν. Τέλος, μία στάση στα Φυτεμένα Δώματα αποκαλύπτει στο κοινό την Πομπή/Pompe των Γιώργου Νίκα και Ελένης Μαραγκάκη, την ελληνική συμμετοχή που επιλέχθηκε μέσα από ανοιχτή πρόσκληση (open call).

Οι φωτιστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν καθημερινά από την 01/12/22 μέχρι τις 08/01/2023 από τις 17.00 το απόγευμα έως το κλείσιμο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ντοκιμαντέρ "SAFEable: Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη στην Ενημέρωση και Προστασία από την Έμφυλη Βία"

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας, η liminal και το Κέντρο Διοτίμα σας προσκαλούν στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ "SAFEable: Προσβασιμότητα και Συμπερίληψη στην Ενημέρωση και Προστασία από την Έμφυλη Βία", σε σκηνοθεσία της Νιόβης Αναζίκου, το Σάββατο 10/12, 5.30 μμ, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Το SAFEable είναι ένα πλήρως προσβάσιμο ντοκιμαντέρ, που στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συμμετείχαν ενεργά γυναίκες με αισθητηριακή αναπηρία. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, αποτυπώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους να ξεφύγουν από κακοποιητικά περιβάλλοντα, ενώ διερευνάται η σχέση έμφυλης βίας και μισαναπηρισμού. Στο ντοκιμαντέρ, εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Κέντρου Διοτίμα μοιράζονται χρήσιμες πληροφορίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων, αλλά και του ευρύτερου κοινού, σχετικά με τα σημάδια της έμφυλης βίας και τους τρόπους προστασίας.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με συντονίστρια την Μάρθα Μπάμπη. Θα μιλήσουν η Μαρία Θρασυβουλίδη από τη Liminal, η Έλια Χαρίδη από το Κέντρο Διοτίμα και η σκηνοθέτιδα. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος και εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων ΑμεΑ.

Info: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 22022, 5.30μμ, Ταινιοθήκη της Ελλάδας (Ιερά Οδός 48, Κεραμεικός, Αθήνα).

Στα κόκκινα... στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Αγγελική Λούκα, Γυμνό ΙΙ

Στον χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση "Κόκκινο-Red". H έκθεση συνεχίζει τις 6+1 ομαδικές εκθέσεις που πλαισιώνουν το project Ουράνιο τόξο – Rainbow. Στην τρίτη κατά σειρά έκθεση του project, 34 σύγχρονοι εικαστικοί εμπνέονται και δημιουργούν έργα με αφετηρία το κόκκινο χρώμα.

Το concept, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου. Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Jocasta M., Sidan Ghazi, Έλενα Αρσενίδου, Ευαγγελία Βεκιαροπούλου, Μαρία Δ. Γεώργα, Πόλυ Γεωργακοπούλου, Μίνα Γκελντή, Σταυριέλενα Δημητρακοπούλου, Αικατερίνη Διαμαντοπούλου, Αμαλία Ελευθεριάδου, Αγλαΐα Θανάσου, Αικατερίνη Θεοδωρακοπούλου, Βασίλειος Καγκαράς, Μαρία Καραγιάννη, Νίκος Καραμπάσης, Κέλλυ Κοντζαμάνη, Φωτεινή Κρητικάκη, Ιωάννα Λιγνού, Αγγελική Λούκα, Μελέτης Λούκος, Χριστίνα Μακροπούλου, Κώστας Μαρκόπουλος, Αριάδνη Μεσογείτη, Μαρία Μιχαλοπούλου (Marygoround), Νάνσυ Ναουμίδου, Έπη Νικολακοπούλου, Ιωάννα Παληοκώστα, Μαριέττα Παπαγεωργίου, Αγγελική Παπακωνσταντίνου, Γιόλα Πήττα, Βιβέττα Σαρρή, Μανταλένα Τάνη, Μαργαρίτα Τελιανίδου, Αγγελική Παργινού Τσιώτση.

Η έκθεση φιλοξενείται στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου. Διαρκεί έως την παραμονή των Χριστουγέννων, Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου.

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους -Ο Βυζαντινός κόσμος του Τάσου Μαντζαβίνου

Έργο Άγιος Γεώργιος / Ο βυζαντινός κόσμος του Τάσου Μαντζαβίνου, περιοδική έκθεση ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, με αφορμή την τρέχουσα περιοδική του έκθεση "Ο Βυζαντινός κόσμος του Τάσου Μαντζαβίνου", πραγματοποιεί ομότιτλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους, ηλικίας 13 έως 16 ετών.

Το πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει μέσα από τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, αποτελεί αφορμή για την εξοικείωση εφήβων με τη σημασιολογική μετεξέλιξη μοτίβων και συμβόλων που σήμερα ανιχνεύονται, δημιουργικά αφομοιωμένα, στη σύγχρονη Ελληνική εικαστική πραγματικότητα. Και καθώς κάθε καλλιτέχνης επιλέγει να οικειοποιείται συγκεκριμένα σύμβολα που τον εκφράζουν, έτσι και οι έφηβοι θα κληθούν στο τέλος του προγράμματος να εκφραστούν με σύμβολα που οι ίδιοι θα επιλέξουν προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους ιδιαίτερη "καλλιτεχνική" έκφραση.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30.. Διάρκεια: δύο ώρες. Αριθμός ατόμων: 15. Τηλ. επικοινωνίας: 2132139534 (Ζάχη Τζιουβάρα).

Παρουσίαση βιβλίου “Να βρω ξανά του νήματος την άκρη…”

Η ποιητική βιογραφία του Θανάση Παπακωνσταντίνου από τον Λέων Ναρ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΑΤΑΚΗΣ

Το Σάββατο 10/12 στις 12.00 στο βιβλιοπωλείο IANOS (Σταδίου 24). θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου “Να βρω ξανά του νήματος την άκρη…” του συγγραφέα Λέων Α. Ναρ. Πρόκειται για μια εμβύθιση στο στιχουργικό σύμπαν του Θανάση Παπακωνσταντίνου, το οποίο έχουμε αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια του.

Θα μιλήσουν οι: Δημήτρης Αγγελής, Ποιητής, Διευθυντής του περιοδικού «Φρέαρ» / Γιώργος Αλλαμανής, Δημοσιογράφος / Ντόρα Ρίζου, Διευθύντρια παραγωγής στη «Λύρα» / Θανάσης Τριαρίδης, συγγραφέας και ο συγγραφέας Λέων Α. Ναρ.

Ομαδική έκθεση "Κύθηρα, το μακρινό και ποθητό ιδεατό!

Στέφανος Ρόκος, 3.15 am. Λεπτομέρεια έργου. A.ANTONOPOULOU.ART

Η έκθεση με τίτλο "Κύθηρα, το μακρινό και ποθητό ιδεατό!" παρουσιάζει το έργο πέντε καλλιτεχνών που κατοικούν μόνιμα ή περιοδικά στα Κύθηρα και συνδέονται με την γκαλερί "follow your Art".

Η θάλασσα των Κυθήρων, σύμφωνα με τον Ησίοδο, είναι η γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης ενώ τα Κύθηρα ως τόπος και τοπίο συνδέθηκαν κατ’εξοχήν με το ουτοπικό, το ονειρικό, το ωραίο και το ειδυλλιακό, αλλά και το αποκρουστικό και το τραγικά υψηλό, αισθητικές ποιότητες που ιδιαίτερα εκφράζονται στην αναγεννησιακή και νεότερη τοπιογραφική και μυθογραφική ζωγραφική, αλλά και στη λογοτεχνική και ποιητική παράδοση. Ο μύθος της Αφροδίτης και του νησιού των Κυθήρων απασχόλησε πολλούς καλλιτέχνες ανά τους αιώνες, όπως τον ζωγράφο Ζαν Αντουάν Βατό, τον ποιητή Σαρλ Μπωντλαίρ και τελευταία τον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο με την ταινία του Ταξίδι στα Κύθηρα. Ένα ταξίδι-σύμβολο βαθύτερων προσωπικών συναισθημάτων, οραμάτων, αξιών και υπαρξιακών αναζητήσεων.

Οι πέντε καλλιτέχνες της έκθεσης (Άγγελος Αντωνόπουλος, Στέφανος Ρόκος, Γιάννης Σταθάτος, Γεωργία Τσέρη, Μανώλης Χάρος) συμμετέχουν ο καθένας με τη δική του ματιά και σκέψη.

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη-Παρασκευή, 14:00 – 20:00 | Σάββατο, 12:00 – 16:00. a.antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή.

"Διαδρομές Εικόνων 17ος - 19ος αιώνας"

Μουσείο Μπενάκη ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σε κλίμα Χριστουγέννων ανοίγει τις πύλες της με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, η έκθεση "Διαδρομές Εικόνων 17ος - 19ος αιώνας" στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς.

Εικόνες που βγαίνουν από τις αποθήκες του μουσείου, αλλά και υλικό από δωρεές ιδιωτών σε αυτό, αναδεικνύουν την ποικιλομορφία τους στον ελληνορθόδοξο χώρο από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα όπως και την αντίληψη της κοινότητας που δημιουργούσε η ορθόδοξη ταυτότητα και την οποία μοιράζονταν πληθυσμοί με διαφορετικές παραδόσεις, πολιτική υπόσταση, ακόμη και γλώσσα.

Διάρκεια έκθεσης: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 - Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.





