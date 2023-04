Δωρεάν στην πόλη την Μ. Πέμπτη 13 Απριλίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν τη Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, προσκαλεί το κοινό τη Μεγάλη Εβδομάδα για να απολαύσει ανοιξιάτικα παιχνίδια, πασχαλινές κατασκευές και περιπετειώδη ταξίδια μέσα από παραμύθια της Βιβλιοθήκης! Τη Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, οι πασχαλινές εκδηλώσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηλιούπολης ρίχνουν αυλαία με ένα τελευταίο εργαστήριο, στο οποίο τα παιδιά θα ζωγραφίσουν διακοσμητικά πασχαλινά ποτήρια, για να στολίσουν το τραπέζι της Ανάστασης! Κλείστε θέση τηλεφωνικά: 210 9940699, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης – Νικομάχου 18, Ηλιούπολη.

"While We Wait" στην The Breeder

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Hana Ward στην Αθήνα, με τίτλο "While We Wait".

HANA WARD / WHILE WE WAIT THE BREEDER

Η Hana Ward (Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, 1989), δημιουργεί έργα τα οποία εξερευνούν θέματα σχετικά με την ταυτότητα, την ενδοσκόπηση και την μεταμόρφωση του εαυτού. Με αιθέρια αλλά και πολύ εσωτερική ματιά, η Ward συνδυάζει διαφορετικές διαθέσεις, κίνητρα και αφηγήσεις για να απεικονίσει μαύρες γυναικείες φιγούρες που στοχάζονται και ονειροπολούν, χτίζοντας έτσι τους κόσμους τους από μέσα προς τα έξω. Οι πίνακές της αντιπαραθέτουν αφηρημένες φιγούρες σε πολύχρωμα φόντα, αντλώντας αναφορές από τα ονειρικά τοπία του Matisse, του Gauguin και του Rousseau.

Αυτές οι αναπαραστάσεις της προσωπικής αυτοπραγμάτωσης των πρωταγωνιστριών της μερικές φορές λαμβάνουν χώρα στην μοναξιά του σπιτιού και άλλες απελευθερώνονται σε εξωτερικά τοπία. Με επιρροές από αντιαποικιακές ιστορίες, πνευματικά κείμενα και τα κυκλικά μοτίβα που συναντώνται στη φύση, καθώς και από την κυρίαρχη αφήγηση της ιστορίας της τέχνης, το έργο της Ward ανασύρει μια εσωτερική διάσταση προκειμένου να αναδείξει έναν κόσμο όπου τα υποκείμενα μπορούν να κυριαρχήσουν στο ‘εδώ’ και το ‘τώρα.’

Η Ward τοποθετεί τις γυναικείες φιγούρες στο προσκήνιο. Η στάση και η γλώσσα του σώματός τους εκπέμπουν δυναμισμό. Η καλλιτέχνιδα συνδέει τις πρωταγωνίστριές της με μια ευρύτερη συλλογική μαύρη συνείδηση, αναγνωρίζοντας τη δύναμη μέσα της. Η ίδια υποστηρίζει: "στην πραγματικότητα όλα έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση. Νομίζω ότι είναι κάτι που θυμούνται ιδιαίτερα οι μαύρες γυναίκες – τη δική τους εσωτερική πνευματική δύναμη. Όλη μου η δουλειά συνδέεται με τη Μαύρη απελευθέρωση".

Χριστίνα Κάλμπαρη έκθεση ζωγραφικής "Η εκδρομή"

"Η εκδρομή" της Χριστίνας Κάλμπαρη ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Χριστίνας Κάλμπαρη με τίτλο "Η εκδρομή" στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Η έκθεση, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), περιλαμβάνει πίνακες μεγάλων διαστάσεων και μια σειρά σχέδια με κάρβουνο. Όλα τα έργα έχουν σχέση με το φως και το πώς αυτό διαμορφώνει τον ζωγραφικό χώρο.

Ο τίτλος της έκθεσης ("Η εκδρομή") είναι μια έμμεση αναφορά στη νουβέλα "Η εκδρομή των κοριτσιών που χάθηκαν" της Anna Seghers. Στην προσέγγιση της Seghers βρίσκει μια απρόσμενη σύμμαχο που τη βοηθά να κατανοήσει τη δουλειά της. Το θάμπωμα της μνήμης, αυτή η μόνιμη ομίχλη μπροστά από τα μάτια της αφηγήτριας μιας μονοήμερης εκδρομής με ποταμόπλοιο στο Ρήνο, αντανακλάται και στις ατμοσφαιρικές εικόνες που ζωγραφίζει. Όπως η Seghers χρησιμοποιεί τη φύση ως σκηνικό για να μιλήσει για τη λειτουργία και τις δυνατότητες της ενθύμησης, έτσι και η Κάλμπαρη αντιλαμβάνεται τους χώρους στα έργα της ως σκηνικά, τα οποία πλαισιώνουν το συναίσθημα που επιχειρεί να αποτυπώσει.

Δουλεύοντας αυτούς τους πίνακες η Κάλμπαρη αισθάνεται ότι μπαίνει μέσα στον ζωγραφικό χώρο, ότι γίνεται και η ίδια μέρος της αφήγησης. Δεν αναπαριστά απλώς κάποιες στιγμές από το παρελθόν, ούτε θέλει να αναπαραστήσει φιγούρες με τη μορφή που είχαν σε μια περασμένη δεκαετία. Αντιθέτως, από το παρόν ατενίζει το παρελθόν. Οι εσωτερικές, ψυχικές εικόνες της Κάλμπαρη θυμίζουν στιγμιότυπα ταινίας. Κάθε πίνακας είναι σαν μια οθόνη. Οι φιγούρες που ζωγραφίζει βρίσκονται σε κατάσταση περισυλλογής. Επίσης, δεν υπάρχει τάση φυγής σε αυτές τις εικόνες. Δεν υπάρχει ρομαντισμός. Η Κάλμπαρη προσπαθεί να φωτίσει κάτι και όχι να δραπετεύσει από αυτό.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

Εικαστική έκθεση Επαυξημένης Πραγματικότητας στον Εθνικό Κήπο

Seeing The Invisible, έργο του γλύπτη από τη Γκάνα, El Anatsui PRESS PHOTO ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων και η Outset Greece, διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Εθνικό Κήπο, τη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης "Seeing The Invisible", την πιο φιλόδοξη και εκτεταμένη μέχρι σήμερα έκθεση σύγχρονων έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), η οποία παρουσιάζεται από τις 22 Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει έως και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα έργα της έκθεσης είναι ορατά μόνο μέσω της δωρεάν εφαρμογής Seeing the Invisible, για κινητά και tablets*. Οι επισκέπτες καλούνται, μέσω της εφαρμογής, να εξερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου και να εντοπίσουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται διάσπαρτα στο εσωτερικό του, με τη βοήθεια της προτεινόμενης διαδρομής που εμφανίζει ο χάρτης της εφαρμογής.

Info: Διάρκεια έκθεσης: Έως Σεπτέμβριο 2023. Ώρες επίσκεψης: τις ώρες λειτουργίας του Εθνικού Κήπου (από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου).

Η ταινία μικρού μήκους “Memoir of a Veering Storm” της Σοφίας Γεωργοβασίλη αποκλειστικά στο onassis.org

“Memoir of a Veering Storm” ONASSIS CULTURE

To “Memoir of a Veering Storm” είναι η ιστορία ενηλικίωσης ενός 15χρονου κοριτσιού στη διάρκεια ενός σχολικού οχταώρου. Το σενάριο της ταινίας αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Onassis Culture, στο πλαίσιο του προγράμματος Onassis Cinema in Development.

Τι νιώθει άραγε ένα εφηβικό σώμα αντιμέτωπο με μια έκτρωση; Έχοντας κάνει επίσημη πρεμιέρα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου 2022 (Berlinale), στο διαγωνιστικό τμήμα Generation, η μικρού μήκους ταινία “Memoir of a Veering Storm” της Σοφίας Γεωργοβασίλη κάνει την ψηφιακή πρεμιέρα της αποκλειστικά στο onassis.org

Η ταινία φιλοξενείται στο Screening Room της ψηφιακής έκδοσης του περιοδικού The New Yorker, δίπλα σε ανερχόμενες ταινίες μικρού μήκους από όλον τον κόσμο.

Η Άννα συνοδεύεται στο σχολείο από τη μητέρα της ένα πρωινό, λίγο προτού ξεσπάσει ένας κυκλώνας πάνω από την πόλη. Το κορίτσι το σκάει από το σχολείο και, με τη βοήθεια του φίλου της, βρίσκονται σ’ ένα νοσοκομείο. Εκεί η Άννα θα αντιμετωπίσει το γεγονός που θα την οδηγήσει από την εφηβική στην ενήλικη ζωή της. περισσότερα εδώ...

