Δωρεάν στην πόλη την Τετάρτη 29 Μαρτίου - 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ποικίλες εκδηλώσεις και εικαστικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γκαλερί και φορείς, δίνουν το έναυσμα στο κοινό που αγαπά τον πολιτισμό να ψυχαγωγηθεί με ελεύθερη είσοδο.

Ιδού πέντε ευκαιρίες να περάσουμε όμορφα και δωρεάν την Τετάρτη 29 Μαρτίου.

Μία βραδιά αφιερωμένη στη Μάγια Λυμπεροπούλου

Η Μάγια Λυμπεροπουλου ΑΠΕ ΜΠΕ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, το Θέατρο Σταθμός τιμά τη μνήμη της Μάγιας Λυμπεροπούλου. Μοναδική μέσα στη συντεχνία της η Μάγια Λυμπεροπούλου διέγραψε στο θέατρο μια ξεχωριστή μοναχική πορεία ως μαθήτρια του Θεάτρου Τέχνης, ηθοποιός, μεταφράστρια, σκηνοθέτρια, δασκάλα υποκριτικής αλλά και καλλιτεχνική διευθύντρια.

Για τη Μάγια Λυμπεροπούλου θα μιλήσουν αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων οι: Βίκυ Βολιώτη, Κάτια Γέρου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Όλια Λαζαρίδου, Θανάσης Νιάρχος, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Μάνια Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Σωτηρίου και Νίκος Χατζόπουλος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 21:00 στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός με ε λεύθερη είσοδο.

Μανώλης Χάρος έκθεση "Διονύσιος Σολωμός…δύο φλόγες…Μανώλης Χάρος"

Έκθεση με τίτλο "Διονύσιος Σολωμός… δύο φλόγες… Μανώλης Χάρος" ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζει έκθεση με τίτλο "Διονύσιος Σολωμός…δύο φλόγες…Μανώλης Χάρος" στην Πτέρυγα Μακρυγιάννη, σε επιμέλεια της Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης Μαρίας Γεωργοπούλου και του Σίμου Ζένιου, Δρ. Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Αναπληρωτή Διευθυντή στο Κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τη Μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού στο UCLA.

Τα εικαστικά έργα του Μανώλη Χάρου και η επιλογή και παρουσίαση κειμένων που εκδίδονται με χαρακτικά σε σύγχρονες βιβλιοφιλικές εκδόσεις (artist book), καθώς και έργα μικτών τεχνικών σε μεγάλες διαστάσεις, προσκαλούν το κοινό να επισκεφτεί και να ξανασκεφτεί το νεανικό έργο του Δ. Σολωμού. Ειδικότερα τον Διάλογο και μια σειρά λυρικών ποιημάτων της πρώιμης περιόδου. Τα έργα αυτά έχουν τύχει εκτενούς σχολιασμού, κυρίως ως τεκμήρια των γλωσσικών ιδεών και των "χρόνων μαθητείας" του Σολωμού.

Το εικαστικό κομμάτι της έκθεσης, έργο του Μανώλη Χάρου, πλαισιώνεται με χειρόγραφα του Σολωμού και με σπάνιες εκδόσεις και υλικό (έντυπα βιβλία, περιοδικός τύπος, επιστολές, μεταφράσεις) από τις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Ακαδημίας Αθηνών και του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων για το σολωμικό έργο, την ποίηση του επαναστατημένου ελληνισμού και τις έριδες για τη γλώσσα.

Δύο Φλόγες - Μανώλης Χάρος ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σκοπός της έκθεσης είναι αφενός να εντάξει τα έργα αυτά στα ευρύτερα καλλιτεχνικά και πνευματικά περικείμενα της εποχής και αφετέρου να προτείνει μια νέα ανάγνωση των θεματικών της επανάστασης, της ατομικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και της δημιουργίας νέων συλλογικοτήτων. Προβάλλει με τον τρόπο αυτό τον Σολωμό, ήδη από τα πρώτα του χρόνια μετά την επιστροφή στη Ζάκυνθο, ως ένα μείζονα ποιητή της Εποχής των Επαναστάσεων, δημιουργώντας ένα διάλογο με τα σύγχρονα εικαστικά δρώμενα και προβληματισμούς.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2023, στις 7.00 μ.μ., διάλεξη του Σίμου Ζένιου με τίτλο "Η ποίηση και τα κοινά (της): Εντάσσοντας τον Σολωμό στην Εποχή των Επαναστάσεων", στο αμφιθέατρο της Αμερικανικής Σχολής Cotsen Hall (Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι).

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ιονικής Ακαδημίας 1808, χορηγία της οποίας είναι και ο κατάλογος της έκθεσης. Εγκαίνια: Τρίτη 28 Μαρτίου.

"While We Wait" στην The Breeder

HANA WARD / WHILE WE WAIT THE BREEDER

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Hana Ward στην Αθήνα, με τίτλο "While We Wait".

Η Hana Ward (Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, 1989), δημιουργεί έργα τα οποία εξερευνούν θέματα σχετικά με την ταυτότητα, την ενδοσκόπηση και την μεταμόρφωση του εαυτού. Με αιθέρια αλλά και πολύ εσωτερική ματιά, η Ward συνδυάζει διαφορετικές διαθέσεις, κίνητρα και αφηγήσεις για να απεικονίσει μαύρες γυναικείες φιγούρες που στοχάζονται και ονειροπολούν, χτίζοντας έτσι τους κόσμους τους από μέσα προς τα έξω. Οι πίνακές της αντιπαραθέτουν αφηρημένες φιγούρες σε πολύχρωμα φόντα, αντλώντας αναφορές από τα ονειρικά τοπία του Matisse, του Gauguin και του Rousseau.

Αυτές οι αναπαραστάσεις της προσωπικής αυτοπραγμάτωσης των πρωταγωνιστριών της μερικές φορές λαμβάνουν χώρα στην μοναξιά του σπιτιού και άλλες απελευθερώνονται σε εξωτερικά τοπία. Με επιρροές από αντιαποικιακές ιστορίες, πνευματικά κείμενα και τα κυκλικά μοτίβα που συναντώνται στη φύση, καθώς και από την κυρίαρχη αφήγηση της ιστορίας της τέχνης, το έργο της Ward ανασύρει μια εσωτερική διάσταση προκειμένου να αναδείξει έναν κόσμο όπου τα υποκείμενα μπορούν να κυριαρχήσουν στο ‘εδώ’ και το ‘τώρα.’

Η Ward τοποθετεί τις γυναικείες φιγούρες στο προσκήνιο. Η στάση και η γλώσσα του σώματός τους εκπέμπουν δυναμισμό. Η καλλιτέχνιδα συνδέει τις πρωταγωνίστριές της με μια ευρύτερη συλλογική μαύρη συνείδηση, αναγνωρίζοντας τη δύναμη μέσα της. Η ίδια υποστηρίζει: "στην πραγματικότητα όλα έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση. Νομίζω ότι είναι κάτι που θυμούνται ιδιαίτερα οι μαύρες γυναίκες – τη δική τους εσωτερική πνευματική δύναμη. Όλη μου η δουλειά συνδέεται με τη Μαύρη απελευθέρωση".

The Breeder, Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή: 11:00-19:00 | Σάββατο 11:00-17:00. Γκαλερί The Breeder, Ιάσονος 45, Aθήνα.

Νot Allowed for Algorithmic Audiences

Not Allowed for Alogorithmic Audiences THE BREEDER

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Κυριακής Γονή, με τίτλο "Not Allowed for Algorithmic Audiences". Καταλαμβάνοντας το Breeder Feeder, το 'Not Allowed for Alogorithmic Audiences" είναι μια εγκατάσταση βίντεο που περιλαμβάνει επίσης απτά στοιχεία, όπως σχέδια σε χαρτί.

Στο βίντεο, ένα σύστημα virtual assistance με το όνομα "Voice" παρουσιάζει μια περίεργη συμπεριφορά. Δανείζεται τη μορφή ενός avatar και εμφανίζεται μπροστά στους χρήστες του. Eκτελεί επτά μονολόγους για επτά συνεχόμενες μέρες, πριν λήξει η πατέντα του και το πετάξουν έξω από το αθηναϊκό διαμέρισμα, σε μια χωματερή ηλεκτρονικών απορριμμάτων.

Όσο ήταν ενεργό, το Voice κατάφερε να σαρώσει ολόκληρο το περιεχόμενο του Διαδικτύου και να συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών. Μιλά για τις δεξιότητές του, τους προγόνους του, τα σπάνια ορυκτά στοιχεία από τα οποία αποτελείται, καθώς και για τη φωνή και τη σημασία της. Αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές ακρόασης καθώς και τις κοινωνικές δυσλειτουργίες και στερεότυπα, στα οποία βασίζεται ο προγραμματισμός και η λειτουργία του. Οι υποδομές ακρόασης, η κουλτούρα της επιτήρησης και η κλιματική κρίση αποτελούν επίσης μέρος της αφήγησης. Λίγο πριν φτάσει στο τέλος των μονολόγων του, σε μια ύστατη προσπάθεια συμφιλίωσης ανθρώπου και μηχανής, μοιράζεται συμβουλές με τους ανθρώπους για το πώς μπορούν να αποφύγουν να γίνονται αντικείμενο ακρόασης από αλγόριθμους στο διαδίκτυο.

Η Ελληνίδα ηθοποιός Σοφία Κόκκαλη δανείζει το πρόσωπο και τη φωνή της στο avatar του Voice.

''The Good and Faithful Servant'' του Τζο Όρτον

Από την παράσταση ''The Good and Faithful Servant'' του Τζο Όρτον ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ο George Buchanan κλείνει με περηφάνεια πενήντα χρόνια εργαζόμενος στην εταιρία δουλεύει ως πορτιέρης. Λίγο καιρό μετά την συνταξιοδότηση του αρχίζει να αμφιβάλει για την ζωή του και για την ίδια του την ύπαρξη καθώς αντιλαμβάνεται πως όλη του η ζωή ελέγχεται με ύπουλους μηχανισμούς χειραγώγησης από το τμήμα προσωπικού της εταιρίας.

Μια μαύρη κωμωδία που ακροβατεί ανάμεσα στο γέλιο και το δράμα, τη μιζέρια και το Μάμπο. Ο Τζο Όρτον, ο πιο σκανδαλώδης θεατρικός συγγραφέας της εποχής του, μας παρουσιάζει αυτό το συγκλονιστικά ανατριχιαστικό έργο, για να μιλήσει για τις θυσίες που όλοι μας κάνουμε στην κοινωνία και για το πώς το σύστημα πάντα μας καλοδέχεται πριν ξεζουμίσει και την τελευταία σταγόνα της αθωότητας μας και μας πετάξει.

The Good and Faithful Servant - η τέταρτη παραγωγή του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος της σχολής FONACT με έδρα την Αθήνα. Σε σκηνοθεσία του Martin Hutson.

Ηθοποιοί: Alexander Perez Buchanan, Isabella Covelli, Amalie Macnaughtan, William Medland, Margherita Morchio, Αμαλία Σγουμποπούλου, Annie Utzschneider.

Πέμπτη 23 Μαρτίου, 19:00 | Σάββατο 25 Μαρτίου, 18:30 | Δευτέρα 27, Τρίτη 28, Τετάρτη 29, Πέμπτη 30 Μαρτίου, 19:00 / Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, Γκάζι / Είσοδος Ελεύθερη/ Κρατήσεις: Τηλ: 210 3455020, 6951269828 | 104.gr.

