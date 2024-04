Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 5-7/4

Eκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο, 5 με 7 Απριλίου στην Αθήνα.

Δωρεάν δρώμενα από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς στην Αθήνα μας δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με… τον εαυτό μας.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 5 Απριλίου και το Σαββατοκύριακο 6-7 Απριλίου.

Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Νίκος Καρανικόλας

Μέσα από μια σειρά 48 φωτογραφιών, στην Περίμετρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, η έκθεση “Πορτραίτα Γυναικών” της Πέπης Λουλακάκη παρουσιάζει φωτογραφικές προσωπογραφίες γυναικών (1992 – 2020) από την ελληνική ύπαιθρο ή/και μη προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα του αστικού ιστού -παιδικές, εφηβικές στιγμές, αλλά και αποτυπώσεις από την ενήλικη ζωή γυναικών που παραμένουν τολμηρές και άφοβες, ανοιχτές στις προκλήσεις, με καθαρότητα, γλυκύτητα, ενθουσιασμό, δύναμη και ευγένεια -τέτοιο είναι και το φωτογραφικό βλέμμα που τις “αιχμαλωτίζει”, πάντοτε ελεύθερες μέσα σε έναν ακίνητο χρόνο. Οι γυναίκες, όπως τις εξερευνά το φωτογραφικό βλέμμα της Πέπης Λουλακάκη, δεν μεγαλώνουν ποτέ.

Let them play around me forever. “Αφήστε τες να παίζουν γύρω μου για πάντα. Να μην μεγαλώσουν ποτέ”. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποιεί ο Ναμπόκοφ για να περιγράψει πώς βλέπει τις “εκκολαπτόμενες” γυναίκες στο θρυλικό βιβλίο του Λολίτα.

Η Πέπη Λουλακάκη γεννήθηκε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ενδιαφέρθηκε για τη φωτογραφία από μικρή ηλικία και ξεκίνησε την καριέρα της, ως ανεξάρτητη φωτογράφος, ταυτόχρονα με τις σπουδές της, προτείνοντας cover stories ήδη από το 1992 στο Περιοδικό “Έψιλον” της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Έκτοτε, με δική της πρωτοβουλία, φωτογράφισε ένα πλήθος κοινωνικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων στην Ευρώπη, την Ανατολή και τα Βαλκάνια.

Το 2010 κυκλοφόρησε το λεύκωμα για τη Θράκη, “Τόσο κοντά, τόσο μακριά. Ο μουσουλμανικός κόσμος της”, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Οι φωτογραφίες του βιβλίου εκτέθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη το 2013. Τα τελευταία 15 χρόνια φωτογραφίζει, μεταξύ άλλων, μουσικούς από την παγκόσμια μουσική σκηνή -φωτογραφίες της φιλοξενούνται σε εξώφυλλα δίσκων και περιοδικά- και δίνει διαλέξεις. Μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Δωρεάν έκθεση ζωγραφικής στο Θέατρο Παλλάς

Μια νύχτα στην Όπερα…Μια βραδιά ανάμεσα στις μυστηριώδεις γυναίκες της Μαρίνας Λεόν. Η ζωγράφος παρουσιάζει 23 έργα διαφορετικών διαστάσεων με επίκεντρο την γυναίκα. Χρώματα, συναισθήματα και μουσικές αναμιγνύονται στην παλέτα της ζωής και μας χαρίζουν πολύχρωμες ιστορίες..

Ο Θεατρικός συγγραφέας και πεζογράφος Γιώργος Μανιώτης αναφέρει μεταξύ άλλων για την ζωγραφική της Μαρίνας Λεόν: “Η ευδαιμονία των ανθέων παγιδεύει τις γυναίκες. Στην αρχή μια τέτοια ζωή μοιάζει με όνειρο. Ένα όνειρο γεμάτο άνεση και πολυτέλεια που σε μεθά με τις ευωδιές του και σφραγίζει το νου και την ψυχή με τα λαμπερά του χρώματα. Καθώς όμως ο χρόνος περνά, οι ανθοδέσμες που εστόλιζαν μια ναρκωμένη φαντασία εγκαθίστανται στις κεφαλές και αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων και όλες τις αισθήσεις.

Σφραγίζουν με τα ροδοπέταλα τα μάτια, κλείνουν με σκληρά φυλλώματα τις μύτες, με κρίνα και κισσούς τα ώτα, αφήνοντας ελεύθερα τα χείλια μονάχα για να φιλούν τους συντρόφους και ευεργέτες…”

Η Μαρίνα Λεόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νέα Υόρκη. Αφού τελείωσε τις σπουδές της στο σχέδιο μόδας στο έγκριτο F.I.T New York, επέστρεψε στην Ελλάδα όπου διέπρεψε ως επικεφαλής σχεδιάστρια για μερικές από τις πιο γνωστές Ελληνικές εταιρείες μόδας.

Δωρεάν εκδηλώσεις τον Απρίλιο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Real Characters Pop Up Store: Μετά από πολλά πετυχημένα «Takeover», το γνωστό ελληνικό streetwear brand, Real Characters, έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για το «Annual Bazaar» τους. Σάββατο 6/4 & Κυριακή 7/4 || 10:00-21:00, Creative Lab 2, Είσοδος ελεύθερη.

Επιπλέον την Κυριακή 7/4, 16:00-23:00, ένα event με μουσική που συνδυάζει την πολυδιάστατη εμπειρία με την ευχάριστη ατμόσφαιρα στην καρδιά της Κυψέλης. Στο Αίθριο με δωρεάν είσοδο.

Ιωάννης Καραμπέτσος (Sake) έκθεση “Street Love”

Η Kapopoulos Fine Arts παρουσιάζει την έκθεση του Ιωάννη Sake Καραμπέτσου με τίτλο “Street Love”. Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης σε αυτή του την έκθεση φέρει τον παλμό, την ένταση, την αισθητική, την αλήθεια του urban life style σε μια αίθουσα τέχνης, χωρίς να χάνει και να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του, χωρίς να ωραιοποιεί και να “εξαγνίζει” τα στοιχεία που το συνθέτουν. Ο Sake δεν ενδιαφέρεται να είναι κόσμιος. Μεγαλωμένος στον δρόμο, όπου δημιούργησε τα πρώτα του graffiti στους τοίχους της πόλης, διατηρεί ατόφιο τον χαρακτήρα του street art, ακόμα και όταν δημιουργεί στο ατελιέ του:

Η Kapopoulos Fine Arts παρουσιάζει την έκθεση του Ιωάννη Sake Καραμπέτσου με τίτλο "Street Love" Kapopoulos Fine Arts

“Προσπαθώ να μεταφέρω την ατμόσφαιρα του graffiti, της ζωής και της τέχνης του δρόμου στην γκαλερί. Ακόμα και όταν δημιουργώ στο εργαστήριο μου, έχω την ένταση, την ταραχή, την αδρεναλίνη που έχω όταν ζωγραφίζω στον δρόμο”, λέει ο ίδιος ο Sake. “Προσπαθώ ακόμα και να δημιουργήσω τις συνθήκες του δρόμου στο ατελιέ, να κάνω τις επιφάνειες πιο τραχιές, τις γραμμές μου να είναι άγριες, γρήγορες, τα χρώματα να τραβούν αμέσως το βλέμμα. Δεν έχω την ηρεμία της συνθήκης του εσωτερικού χώρου στο ατελιέ. Είναι σαν να εξακολουθώ να βρίσκομαι στον δρόμο…”

Σε αυτή του την έκθεση ο Sake παρουσιάζει έργα ζωγραφικής και γλυπτά, ή κολάζ με υλικά, όπως τσιμέντο, ρητίνες, ξύλο, spray, neon, μαρκαδόρους, ακρυλικά κ.α. σε πολυδύναμες συνθέσεις με τον δικό του εντελώς προσωπικό, μοναδικό χαρακτήρα.

Δωρεάν μουσικό event στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ

Τι μπορεί να συμβεί όταν συναντιούνται στη σκηνή μία ευρηματική μουσικός και μια drag περσόνα; Η Lou is (aka Λουίζα Σοφιανοπούλου) και η Mary Sunshine έρχονται το Σάββατο 6 Απριλίου στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, για ένα guilty pleasure party με εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες της disco και pop σκηνής από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα.

Από τη Whitney Houston και τους ABBA στη Μαντώ, από την Kylie Minogue και τη Madonna στην Αλέξια και από την Kate Bush στη Lady Gaga, το ραντεβού για χορό, νοσταλγία και χιούμορ δίνεται στο πλαίσιο του WOW Athens Festival 2024.

Μαζί τους η πιο groovy μπάντα της πόλης: Στέλιος Πασχάλης – ντραμς, Χρήστος Κεχρής – μπάσο, Μιχάλης Σοφιανός – πλήκτρα. Η Lou is πειραματίζεται στον χώρο της μουσικής και κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, το οποίο εκτείνεται από την alternative pop και rock μέχρι jazz, blues και ethnic μουσική. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Φοίβος Δεληβοριάς, Μανώλης Φάμελλος, Πάνος Μουζουράκης, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας και Μαρία Φαραντούρη.

Μετά από δύο χρόνια παραμονής στο Λονδίνο κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, Dragons. Είναι μέλος της ομάδας “Heroes – A tribute to David Bowie” αλλά και μία από τις τρεις τραγουδίστριες του ιδιαίτερα επιτυχημένου αφιερώματος στον Leonard Cohen “A tribute to Leonard Cohen”.

Η Mary Sunshine ξεκίνησε από τον χώρο του μουσικού θεάτρου με αξιόλογες συνεργασίες. Mία θεατρική περσόνα που υπόσχεται νοσταλγία, χαρά, ενέργεια και χιούμορ. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό με το μουσικό μονόλογο “Το Τροπικό Πουλί” το οποίο έγραψε, σκηνοθέτησε και ερμήνευσε.

Άλεξ Μυλωνά – Εικαστική Εγκατάσταση ”Εκπλήρωση”

”Ό,τι δε γίνεται μνημείο, γίνεται αντικείμενο ή εξάρτημα”. Την αναβίωση ή/και την εκπλήρωση του οράματος της Άλεξ Μυλωνά -με σύγχρονους όρους- προτείνει η υπαίθρια έκθεση που θα παρουσιαστεί στην Εσπλανάδα του Κέντρου Πολιτισμού σε επιμέλεια Συραγώς Τσιάρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ).

Το σκεπτικό της έκθεσης επικεντρώνεται στη σχέση της γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ιστορική και θεσμική πραγματικότητα, τους περιοριστικούς όρους, το όνειρο και την έμπρακτη υπέρβαση. Εκκινεί από τις γλυπτικές/αρχιτεκτονικές προτάσεις που συνέλαβε και υλοποίησε η Άλεξ Μυλωνά κατά τη δεκαετία του 1970, αναπτύσσεται ως ένα σπονδυλωτό πρότζεκτ που συνομιλεί με το πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ και επιδιώκει να εκπληρώσει το αρχικό όραμα της δημιουργού με σύγχρονους όρους εκθεσιακού βιώματος, ορατότητας και συμμετοχικής δράσης στη δημόσια σφαίρα.

Η διαδρομή του δυναμικού αυτού εγχειρήματος, με την συνδρομή της εικαστικού Ελένης Μυλωνά και του MOMus – Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ξεκινά τον Απρίλιο στο πλαίσιο του WOW Αθήνα 2024, και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.

“Ραντεβού στη βρύση” – Δωρεάν εκδήλωση της Greenpeace και του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Το Σάββατο 6 Απριλίου, από τις 11.00 έως τις 13.00, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, η εθελοντική της ομάδα και το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ενώνουν τις δυνάμεις τους στο “Ραντεβού στη βρύση”, μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Παγκράτι, για να ενημερώσουν μαζί, με δημιουργικό τρόπο, για το δικαίωμα όλων μας σε καθαρό, πόσιμο νερό και να τονίσουν τη σημασία που έχει η μείωση του πλαστικού μιας χρήσης.

Στην εκδήλωση, θα μαζευτούμε γύρω από την κοινόχρηστη βρύση που βρίσκεται έξω από την είσοδο του Ιδρύματος και θα μάθουμε για το πρόγραμμα “Ραντεβού στις Βρύσες”: θα ενημερωθούμε για το δικαίωμα όλων μας σε πόσιμο νερό παντού και για τη σημασία που έχει η μείωση του πλαστικού μιας χρήσης και, κατά συνέπεια, ο περιορισμός της αγοράς περιττών μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού.

Παράλληλα, θα διασκεδάσουμε με μουσική από το βαν του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84, ενώ τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν με δημιουργικό τρόπο για το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό, μέσα από διαφορετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τέλος, με αφορμή την εκδήλωση, τα παιδιά θα μπορούν να λάβουν μέρος στην παιδική ψηφιακή έκθεση “Ζωγραφίζουμε για το νερό!”, όπου για μια εβδομάδα (1/4/2024 – 7/4/2024) θα μπορούν να στέλνουν τις φωτογραφίες των έργων τους για να εκτεθούν διαδικτυακά στο goulandris.gr και να μπουν σε κλήρωση όπου 5 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν δώρα-έκπληξη!

Το πρόγραμμα “Ραντεβού στις βρύσες” που τρέχει η εθελοντική ομάδα και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, έχει στόχο να εξασφαλιστεί πόσιμο νερό παντού και πρόσβαση σε ένα επαρκές δίκτυο κοινόχρηστων βρυσών για όλους.

Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση εδώ:

https://fb.me/e/4gT67paI2

4η Συνάντηση Νέων Συγκροτημάτων Παραδοσιακής Μουσικής ”Της Τριανταφυλλιάς Τα Φύλλα”

Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, παρουσιάζουν ένα διήμερο γεμάτο τραγούδια και μουσικές με είκοσι μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, στις 6 & 7 Απριλίου 2024, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.

Περισσότεροι από εκατό νέοι μουσικοί και τραγουδιστές που εμπνέονται από την προσωπικότητα της Δόμνας Σαμίου και τον πολύτιμο θησαυρό που άφησε ως παρακαταθήκη, μεταφέρουν στο σήμερα τους ήχους της παράδοσης. Συμμετέχουν τα συγκροτήματα:

6 Απριλίου 2024, 19:30

Αγράμπελοι

Αθάλη

Άσμα Cordis

Κουμπάρες

Μουσικοί Ψυχής

Μουχαμπέτια

Ορη-χάλκινοι

Ορχήστρα “1919”

Σαντούρια Αναγνωστηρίου Αγιάσου

Χορίαμβος Νέων

7 Απριλίου 2024, 19:30

Αιγαιοπελαγίτικη Ζυγιά

Ανατολικά της Μεσογείου Ensemble

Κιντέρια

Κοτζαμάν Band

Μπάντα Χάλκινων “Καραβάν Σεράι”

Μουσική Ομάδα +bAnda

Οι Βλάμηδες

Riturnella

Φωνητικό Σύνολο Κάλεσμα

Terra Melodia

Συμμετέχει η Χορωδία Δόμνα Σαμίου σε διδασκαλία και διεύθυνση της Κατερίνας Παπαδοπούλου.

Βασίλης Νικολάου έκθεση γλυπτικής “Σώματα από Ύλη, Πνεύμα και Χρόνο”

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει στο Art Project Space (Φαλήρου 66, Κουκάκι), την αναδρομική έκθεση γλυπτικής του Βασίλη Νικολάου με τίτλο “Σώματα από Ύλη, Πνεύμα και Χρόνο” με έργα από το 1982 έως το 2023.

Ο Βασίλης Νικολάου δημιουργεί φιγούρες με μια υποβόσκουσα κίνηση ακόμα και αν τις χαρακτηρίζει η μνημειακότητα, γεγονός που τις καθιστά απόλυτα ξεχωριστές. Χρησιμοποιώντας ως βασικά υλικά την πέτρα τον γύψο και τον ορείχαλκο σμιλεύει σώματα “ζωντανά” που μιλάνε στον θεατή με τη στάση του σώματος τους εκφράζοντας τα συναισθήματα τους. Στόχος του καλλιτέχνη είναι τα γλυπτά να εναρμονίζονται με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται ώστε να προκαλούν στον θεατή την δυνατότητα ταύτισης και επικοινωνίας. Πρόκειται ουσιαστικά για αυτόνομες φιγούρες με προσωπικά βιώματα και αληθινά συναισθήματα.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει για τα έργα του: “Μέσα από τα έργα μου σηματοδοτείται και η εξελικτική μου πορεία. Με τις φιγούρες που διαφοροποιούνται κατά το μέγεθος, αλλά και με τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποιώ, προσπαθώ να καταλήγει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα σε μια αβίαστη πλαστικότητα.”

Δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της Αθήνας

sooc

υνεχίζονται τον Απρίλιο οι δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της Αθήνας, ένας θεσμός για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μόνο με κράτηση θέσης εδώ. Προσοχή! Το εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους επιβαρύνει τους συμμετέχοντες στην ξενάγηση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τις ξεναγήσεις του Απριλίου:

Σάββατο 06.04

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

10:30| Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος μουσείου

Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 40 άτομα)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ ΛΥΚΕΊΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ

12:00| Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου (από Ρηγίλλης)

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 50 άτομα)

Κυριακή 07.04

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

09:30| Σημείο συγκέντρωσης: Εκκλησία Αγίου Τρύφωνος

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 50 άτομα).