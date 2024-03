Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 12 προτάσεις χωρίς είσοδο 8-10/3

Eκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο, 8 με 10 Μαρτίου στην Αθήνα.

Δωρεάν δρώμενα από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς στην Αθήνα μας δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με… τον εαυτό μας.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 8 Μαρτίου που είναι και η Παγκόμια Ημέρα της Γυναίκας και το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαρτίου;

Δωρεάν διαδικτυακή προβολή ντοκιμαντέρ: “Μαρία Μολινέρ. Απλώνοντας λέξεις”

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου (FeCHA), επέλεξαν να προβάλουν διαδικτυακά το ντοκιμαντέρ της Βίκυ Καλάβια, Μαρία Μολινέρ. Απλώνοντας λέξεις, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο μια γυναίκα που σε πολύ δύσκολες εποχές για την ίδια και το γυναικείο φύλο, έφερε σε πέρας το γιγαντιαίο έργο της σύνταξης ενός σπουδαίου λεξικού της ισπανικής γλώσσας, που αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς.

Η ταινία: Μια γυναικεία παρουσία μάς παρουσιάζει τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της Μαρία Μολινέρ, ξεχωρίζοντας τους όρους που τα καθορίζουν και τα σκιαγραφούν, καθώς και τους ορισμούς που προσφέρει γι’ αυτά η Μαρία στο δικό της λεξικό. Πρόκειται για μια διήγηση διατυπωμένη μέσα από τις δικές της λέξεις, η οποία τονίζει το βαθύ ίχνος που πλάθει η προσωπικότητα της Μαρία στο αριστούργημά της: το Χρηστικό Λεξικό Ισπανικής Γλώσσας.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο https://video.fecha.gr/ δωρεάν από τις 00:00 ως τις 24:00 ώρα Ελλάδος της 8ης Μαρτίου 20214, από την ελληνική και την κυπριακή επικράτεια.

Δωρεάν έκθεση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

“…επεθύμησα από καρδίας να ήθελεν ημπορώ να ζωστώ άρματα, επεθύμησα από καρδίας να ήθελε ημπορώ να τρέξω διά να δώσω βοήθειαν εις ανθρώπους, όπου δι’ άλλο –καθώς εφαίνετο– δεν επολεμούσαν, παρά διά θρησκείαν και διά πατρίδα, και διά εκείνην την ποθητήν ελευθερίαν, η οποία, καλώς μεταχειριζομένη, συνηθά να προξενεί την αθανασίαν, την δόξαν, την ευτυχίαν των λαών. Επεθύμησα, είπα, από καρδίας, αλλά εκοίταξα τους τοίχους του σπιτιού, όπου με εκρατούσαν κλεισμένην, εκοίταξα τα μακρά φορέματα της γυναικείας σκλαβίας και ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα…” απόσπασμα από την αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου

Με αφορμή τα λόγια της Zακυνθινής λόγιας Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (1801-1832), στην αυτοβιογραφία της, μια σημαντική ιστορική μαρτυρία και συγχρόνως το πρώτο αξιόλογο δείγμα γυναικείας γραφής στη νεοελληνική γραμματεία που πρωτοεκδόθηκε το 1881, παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η ομαδική εικαστική έκθεση “και ενθυμήθηκα πως είμαι γυναίκα“.

Η έκθεση παρουσιάζεται σε οργάνωση του εκπαιδευτικού Δημήτρη Λαζάρου και σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Πολιτιστική Πλατφόρμα Art Hub Athens / Art for social change, ενώ βασίζεται σε ιδέα της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Μαρίας Κατσιώνη.

“Γένους Θηλυκού” – Δωρεάν έκθεση φωτογραφίας άγριας φύσης

Ο “Σύλλογος Φίλων Φωτογραφίας Άγριας Φύσης” σε συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης διοργανώνει Έκθεση Φωτογραφίας Άγριας Φύσης, με τίτλο “Γένους Θηλυκού” αποκλειστικά από γυναίκες φωτογράφους, τιμώντας τόσο την Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής στις 3 Μαρτίου, όσο και την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Ηλιούπολης, που θα διαρκέσει από 4 έως 10 Μαρτίου 2024. Εγκαίνια Έκθεσης: 8 Μαρτίου 2024 Μαρτίου, ώρα 19:30μ.μ.

“Το Πορτραίτο. Πηνελόπη Δέλτα” της Δήμητρας Παπαδήμα στο Δημαρχείο Κηφισιάς

Ένας μονόλογος με “πολλά” πρόσωπα. Μια παράσταση ποιητική και ανθρώπινη, που φανερώνει το σκοτάδι της κόρης, γυναίκας, καλλιτέχνιδας, συζύγου, μάνας κι ερωμένης Πηνελόπης Δέλτα -με λεπτομέρειες που ίσως ως τώρα να μην γνωρίζαμε και αλήθειες που είχαν ξεχαστεί με τα χρόνια.

“Το Πορτρέτο” με πρωταγωνίστρια την γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Παπαδήμα γράφτηκε με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση της συγγραφέως, που άφησε το αποτύπωμά της τόσο στην τέχνη της όσο και στη ζωή, πηγαίνοντας κόντρα στο συντηρητισμό της εποχής της και στα τετριμμένα. Η Πηνελόπη Δέλτα επί σκηνής περνά από την παιδική της ηλικία, στην εφηβεία με τα πρώτα σκιρτήματα, στην ενηλικίωση, το γάμο, την γνωριμία με τον κρυφό αγαπημένο της, Ίωνα Δραγούμη κι εντέλει φτάνει στο θάνατο.

“Συνομιλεί” με τους “αόρατους” συμπρωταγωνιστές της, τους ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή της, τους γονείς της, τον Στέφανο Δέλτα και τον Ίωνα Δραγούμη. Μία μοναδική φορά, εξομολογείται όσα δεν τόλμησε να πει ποτέ, κατηγορεί τους πάντες, τον εαυτό της και τελικά την ίδια τη ζωή. Περισσότερα στο kifisianews.gr.

“The Bird Experience” στο Θέατρο Ροές

Το The Bird Experience είναι ένα Ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την κοινότητα που πραγματοποιείται σε συνεργασία πέντε ανεξάρτητων ομάδων χορού: Next Door Project (Δανία), The Symptoms (Ουγγαρία), ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού (Ελλάδα), Northern Sustainable Futures (Σουηδία) και Asociacion Compania Danza Vinculados (Ισπανία).

Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά δράσεων και ολοκληρώνεται με τέσσερις παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και σε ζωντανή σύνδεση μεταξύ των πέντε Ευρωπαϊκών πόλεων. Εστιάζει στην έννοια της απώλειας, ένα επίκαιρο βίωμα του σύγχρονου κόσμου, και εμπλέκει μέλη της κοινότητας στις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές του δράσεις. Αντιμετωπίζοντας συνθήκες πολέμου, μεταναστευτικής και κλιματικής κρίσης, η απώλεια και κατ’ επέκταση το συναίσθημα της θλίψης, γίνονται απαραίτητα κομμάτια μιας υγιούς μετάβασης, ωστόσο ο σύγχρονος τρόπος που ζούμε αφήνει λίγα περιθώρια για να τα βιώσουμε και να τα αποδεχτούμε.

Στην Ελλάδα, η Ίρις Καραγιάν μαζί με τη δημιουργική της ομάδα, συνεργάζεται με το Melissa Network, το δίκτυο για γυναίκες μετανάστριες και προσφύγισσες που προωθεί την ενδυνάμωση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Έντεκα γυναίκες από το δίκτυο συμμετέχουν στην παράσταση και μοιράζονται με το κοινό τις προσωπικές τους ιστορίες, εκφράζοντας αναμνήσεις και συναισθήματα. Με μέσα την κίνηση, τη φωνή και τη φιγούρα ενός μαύρου πουλιού που συμβολίζει την απώλεια, συνθέτουν ένα ζωντανό παζλ εικόνων που εναλλάσσεται.

Ερμηνεύτριες: Viviane Ndonga Biokele, Iryna Chernova, Olga Kravchenko, Olena Oliinyk, Olesia Zhdanovych, Halyna Kotsyur, Anzhela Melenko, Olena Panasiuk, Olena Krukova, Maryna Nykytiuk, Tatiana Besidorska, Λία Χαμηλοθώρη, Πολένα Κόλια Πέτερσεν.

8 Μαρτίου: 12:00 πρωινή παράσταση για σχολεία και ακολουθεί συζήτηση με τους συντελεστές & 20:00 βραδινή παράσταση για κοινό

9 Μαρτίου: 21:00 βραδινή παράσταση για κοινό

10 Μαρτίου: 12:00 πρωινή παράσταση για κοινό

O Δήμος Παπάγου-Χολαργού τιμά την Γυναίκα

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας, διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα τιμηθούν γυναίκες που έχουν διακριθεί σε διάφορους χώρους, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο “Μ. Θεοδωράκης”, Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού “κτίριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη” (Λ. Περικλέους 55 Χολαργού).

Η εκδήλωση έχει σκοπό να αναδείξει τα πρόσωπα της γυναίκας και τους πολλαπλούς ρόλους της στην κοινωνία, αλλά και να τονίσει ότι οι γυναίκες αποτελούν σύμβολα αξιοπρέπειας, δύναμης και αδιάκοπου αγώνα.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θα τιμήσει τις:

Δρ. Καλλιόπη Αθανασιάδη – Χειρουργός Θώρακος, Δ/ντρια ΕΣΥ

Δρ. Νάγια Γιακουμάκη – Πρόεδρος Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Λονδίνου

Γιώτα Γουβέλη – Συγγραφέας

Αλεξάνδρα Κατσίκα – Σμήναρχος (ΥΝ) Αξιωματικός Αεροπορίας

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η διάσημη υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη ερμηνεύοντας άριες, όπερες και τραγούδια που αντιπροσωπεύουν τη γυναίκα στη ζωή της. Στο πιάνο ο Δημήτρης Γιάκας.

Δωρεάν ομιλία με αφορμή τη Βαλκυρία του Ρίχαρντ Βάγκνερ από την Έλενα Ματθαιοπούλου

Ο Βάγκνερ και η Ελλάδα | Ομιλία από την Έλενα Ματθαιοπούλου με αφορμή τη Βαλκυρία του Ρίχαρντ Βάγκνερ nationalopera.gr

Η συγγραφέας και associate editor του περιοδικού Opera Now Έλενα Ματθαιοπούλου συνεχίζει και φέτος τη συνεργασία της με τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και, με αφορμή τη Βαλκυρία του Ρίχαρντ Βάγκνερ που παρουσιάζεται από την ΕΛΣ για πρώτη φορά στην ιστορία της στις 10, 13, 16, 19, 24 και 31 Μαρτίου 2024, θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο “Ο Βάγκνερ και η Ελλάδα” το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024, στις 19.00, στο VIP Lounge της ΕΛΣ (1ος όροφος φουαγέ) στο ΚΠΙΣΝ, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Προβολή ταινίας “Notre corps” και συζήτηση με την Claire Simon

Το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 19:00 το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος υποδέχεται την Claire Simon για την προβολή της ταινίας της “Notre corps” (“Το Σώμα μας”) μέρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος των Μεγάλου Μήκους Ταινιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας – KINO Athens.

Μετά το πέρας της προβολής για διεξαχθεί συζήτηση με την σκηνοθέτιδα, Claire Simon, και την καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Νίνα Βελιγράδη με την συμμετοχή του γυναικολόγου Γιώργου Νικολόπουλου. Η ταινία προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Τανία “Notre corps” (“Το Σώμα μας”) της Claire Simon / (168’ – 2023 – Γαλλία)

Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο του Παρισιού, η Claire Simon διερωτάται τι σημαίνει να ζεις μέσα στο γυναικείο σώμα, κινηματογραφώντας την ποικιλομορφία, τη μοναδικότητα και την ομορφιά του σε όλα τα στάδια της ζωής. Ξεδιπλώνονται μοναδικές ιστορίες επιθυμιών, φόβων και αγώνων, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής ιστορίας της ίδιας της σκηνοθέτιδας.

H Claire Simon μεγάλωσε στη Γαλλία και ξεκίνησε τις σπουδές της στην εθνολογία. Αυτοδίδακτη, έμαθε να μοντάρει και σκηνοθέτησε τις πρώτες της ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, μέχρι την πρώτη της ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, “A Foreign Body” (“Sinon, Oui”, 1997). Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής καριέρας της, η σκηνοθέτιδα έχει συνδυάσει αληθινές και μυθοπλαστικές ιστορίες –”It Burns” (“Ça brûle”) (2005), “Playtime” (1992). Τα τελευταία 20 χρόνια, οι ταινίες της έχουν προβληθεί και βραβευτεί στις Κάννες, τη Βενετία και την Berlinale. Χώρος: Γαλλικό Ινστιτούτο, Auditorium Theo Angelopoulos (Σίνα 31). Ταινία υποτιτλισμένη στα ελληνικά και στα αγγλικά / συζήτηση με διαδοχική διερμηνεία γαλλικά-αγγλικά

Κατερίνα Δημητριάδου – “Femme”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο χώρος τέχνης Imagine Visual Arts, παρουσιάζει την ατομική έκθεση της ζωγράφου Κατερίνας Δημητριάδου, με τίτλο “Femme”. Εγκαίνια: Σάββατο, 9 Μαρτίου 19:00 – 22:00

Με ενδιαφέρον και ευαισθησία, η Δημητριάδου επικεντρώνεται στη γυναικεία πραγματικότητα, ξεκλειδώνοντας την πολυπλοκότητα και τον πλούτο της. Aντλεί έμπνευση από τις γυναίκες για να δημιουργήσει έργα που αναδεικνύουν όχι μόνο την εξωτερική ομορφιά, αλλά και την ενσυνείδητη ψυχική και συναισθηματική ζωή τους. Με τεχνική που συνδυάζει πλούσια χρώματα και υφές με φύλλα από χρυσό ή ασήμι, δημιουργεί έργα με απτική αληθοφάνεια, που λάμπουν από ζωντάνια.

Η έκθεση αναδεικνύει το θηλυκό πρόσωπο, εστιάζοντας σε νεανικές και γυναικείες μορφές με λεπτομερή και κοντινή ματιά. Τα πορτρέτα της αναδύονται σαν κοσμήματα, εξερευνώντας τη γυναικεία ύπαρξη με έναν συνδυασμό ιστορίας και τέχνης.

“Όλοι σε λένε άγαλμα, σε προσφωνώ γυναίκα”

Στη Luminοus Eye Gallery παρουσιάζεται ομαδική έκθεση 42 εικαστικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό με αφορμή τη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και με τίτλο “Όλοι σε λένε άγαλμα, σε προσφωνώ γυναίκα”. Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Μαρτίου ώρες 19:00 – 22:00. Επιμελητές: Πάρης Καπράλος, Βέρα Κατρανίδου. Σε συνεργασία με την ARTgrID

Ο επισκέπτης θα δει έργα ζωγραφικής, κατασκευές, εικαστικό αντικείμενο, collage, φωτογραφία, γλυπτική, ψηφιακή τέχνη, video art. Η έκθεση λαμβάνει χώρα σε φυσική μορφή στην Αθήνα 8-17 Μαρτίου 2024, αλλά θα είναι διαθέσιμη μετά το άνοιγμα της και διαδικτυακά, σε συνεργασία με την ARTgrID για ένα μήνα.

Για την έκθεση έχει εκδοθεί δίγλωσσος (Ελληνικά και Αγγλικά) ψηφιακός αναμνηστικός κατάλογος διαθέσιμος σε όλους τους επισκέπτες της δωρεάν.

Neuroscience Fest: It’s all in your head

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης Εγκεφάλου και με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη θαυμαστή λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και για το πώς η έρευνα και η πρόοδος που επιτυγχάνεται σε αυτήν αλλάζουν τη ζωή μας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, διοργανώνει σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς το φεστιβάλ Νευροεπιστήμης: It is all in your head! Εξερευνώντας τα μυστικά του εγκεφάλου, στις 3 & 10 Μαρτίου.

Περισσότερα στο eef.edu.gr.

Ξεχωριστές Απόκριες 2024 στο Περιστέρι – Δωρεάν εκδηλώσεις

Ο Δήμος Περιστερίου διοργανώνει ξεχωριστές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις Απόκριες 2024, μικροί και μεγάλοι, στον κλειστό χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο peristeri.gr