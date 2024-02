Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 2 – 4/2

Δωρεάν εκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και όμορφες εκδηλώσεις για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με τον εαυτό μας, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, και δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου;

Δωρεάν προβολή ντοκιμαντέρ “Dambusters – The start of the riverlution”

Το MedINA μας πηγαίνει σινεμά και, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, παρουσιάζει -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- το ντοκιμαντέρ Dambusters – The Start Of The Riverlution. Έχοντας ήδη μαγέψει το κοινό σε 17 χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, η προβολή της ταινίας στην Ελλάδα αποτελεί μία προσπάθεια περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αναφορικά με την απομάκρυνση τεχνητών εμποδίων από τους ποταμούς της Ευρώπης.

Η ταινία ακολουθεί το ταξίδι της Ισπανίδας μηχανικού Pao Fernández Garrido σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, η οποία προσπαθεί να μάθει γιατί απομακρύνονται τα φράγματα από τα ποτάμια και ποιοι είναι οι “ήρωες” των ποταμών που κρύβονται πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες κατεδάφισης εμποδίων.

Το ντοκιμαντέρ είναι μία συμπαραγωγή του World Fish Migration Foundation, του WWF και της Magen Entertainment, σε σκηνοθεσία Francisco Campos-Lopez Benyunes. Θα ακολουθήσει συζήτηση για το θέμα της απομάκρυνσης τεχνητών εμποδίων από ποταμούς. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος / Greek Film Archive την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου, στις 6 μ.μ.

Παρουσίαση βιβλίου της Ελένης Τσαλδίρη “Η Μεγάλη Νίκη της Ζωής” και παράσταση

Η Sianti Gallery, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στις 19.00 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, παρουσιάζει το βιβλίο της συγγραφέως Ελένης Τσαλδίρη “Η Μεγάλη Νίκη της Ζωής”, ένα παραμύθι – ύμνος στα παιδιά που δίνουν μάχη για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του παιδικού καρκίνου.

“Η Μεγάλη Νίκη της Ζωής” είναι μια ιστορία που με ποιητικό τρόπο προβάλλει την δύναμη της παιδικής ψυχής, την αφέλεια, την αθωότητα, την πίστη, την αγάπη και την υπομονή μπροστά σε δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το βιβλίο προλογίζει η αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη και αυτό του δίνει όραμα και ελπίδα προσφοράς.

Στην εκδήλωση, που είναι αφιερωμένη στο Σωματείο “ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο” θα απευθύνει χαιρετισμό ένας εκπρόσωπος του συλλόγου, ενώ η ψυχολόγος Μαρία Κούκνη θα μιλήσει για το πώς η Τέχνη λειτουργεί θεραπευτικά στα παιδιά που νοσούν από ανίατες ασθένειες. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πλαισιωθεί από την θεατρική παράσταση, στην οποία η Νόνη Play και η ομάδα της θα δραματοποιήσουν το παραμύθι. Τέλος, η συγγραφέας Ελένη Τσαλδίρη θα επικοινωνήσει διαδραστικά με τα παιδιά, μέσα από εικόνες.

Ρεσιτάλ βιολιού Ιωάννης Νίκολης

Διανύοντας τον 35o κύκλο της, η σειρά συναυλιών “Οι Νέοι για τους Νέους” αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό ανάδειξης των επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής. Θα ακούσουμε ένα ενδιαφέρον δεξιοτεχνικό πρόγραμμα με έργα Κράισλερ και Σαιν-Σανς για βιολί με συνοδεία πιάνου, αλλά και με δύο σαγηνευτικές σονάτες των Μπραμς και Ντεμπυσύ.

Ο Ιωάννης Νίκολης με τη σύμπραξη της πιανίστας Μαίρης Αλεξανδράτου θα ανεβεί στη σκηνή της Αίθουσας Συναυλιών Φίλιππος Νάκας για να μας χαρίσει ερμηνείες γεμάτες οίστρο και δυναμισμό. Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συναυλιών Φίλιππος Νάκας. Ιπποκράτους 41, τηλ. 2103634000. Περισσότερα στο nakas.edu.gr.

Γιάννης Αδαμάκης – “Passepartout”

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση του Γιάννη Αδαμάκη “Passepartout” στην οποία θα παρουσιαστούν ζωγραφικά έργα διαφόρων διαστάσεων. Ο [Jean] Passepartout, αντιήρωας του Ιούλιου Βερν, δανείζει το όνομά του στην έκτη ατομική έκθεση του Αδαμάκη, στην γκαλερί Ζουμπουλάκη• σύμβολο της αιώνιας δοκιμασίας, της πολυμήχανης ‘ζαβολιάς’, του ατέρμονου ταξιδιού που χαρακτηρίζουν όλη τη ζωγραφική πορεία του καλλιτέχνη.

Στα έργα της νέας δουλειάς συναντά κανείς εικόνες από το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής του πορείας. Σπαρμένες στον καμβά, εικόνες από τον Βερν, φωτογραφικές μνήμες, παιχνίδια ανασύρουν την περιπέτεια που ξεκινά από την παιδική ηλικία. Ανάμεσα σε όλα αυτά, ο ζωγράφος, όπως σημειώνει, “αγωνίζεται να κερδίσει μια ιλαρή ουτοπία, μια ανέφικτη διαβεβαίωση. Μια οδυνηρή εκπλήρωση”.

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Κριεζώτου 6, Κολωνάκι. τηλ.: 2103634454. Σαβ.: 11 π.μ. – 3 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη. Έως: 24/02

Γεωργία Λαλέ performance “Αλκυονίδες Μέρες”

Στον χώρο τέχνης BIOS παρουσιάζεται η performance της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ με τίτλο “Αλκυονίδες Μέρες”. Η Γεωργία Λαλέ, δημιουργός της ροζ σημαίας που καθαιρέθηκε, κάνει ανοιχτό κάλεσμα για δωρεά σεντονιών από γυναίκες και θηλυκότητες κατά τη διάρκεια της performance.

Όλα τα μεγέθη, χρώματα και μοτίβα σεντονιών είναι δεκτά. Η μόνη προϋπόθεση είναι να τα έχουν χρησιμοποιήσει οι γυναίκες για την ανάπαυσή τους και να έχουν ονειρευτεί πάνω σε αυτά έναν κόσμο ισότητας και δικαιοσύνης. Μετά το πέρας της performance, η εικαστικός θα πάρει τα σεντόνια στη Νέα Υόρκη, όπου εδρεύει, ώστε να τα χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία έργων κατά της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Επισήμανση: Τα σεντόνια πρέπει να είναι καθαρά. /Απαγορεύεται η είσοδος κάθε είδους υγρών στο χώρο της performance / Η είσοδος – έξοδος στο κοινό επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου / Την ημέρα του event το κοινό θα μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον για τον περιορισμένο αριθμό μεταξοτυπιών των έργων της Γεωργίας Λαλέ: Flag και Neighborhood Guilt.

Οι χαλκογραφίες του Αλέκου Φασιανού

Το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών – Pandolfini & Σιατερλή Α.Μ.Κ.Ε. παρουσιάζει το δεύτερο μέρος της μεγάλης σπονδυλωτής αφιερωματικής έκθεσης χαρακτικής “Οι χαλκογραφίες του Αλέκου Φασιανού: Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών 1979-2008”.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίασης του πρώτου σκέλους της έκθεσης, το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τις χαλκογραφίες που δημιούργησε ο καλλιτέχνης κατά την χρονική περίοδο 1988-2008. Μέσα από δύο διαδοχικά και οργανικά μέρη, το αφιερωματικό αυτό πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023 αποσκοπεί στην εκτενή παρουσίαση του συνόλου των χαλκογραφιών του καλλιτέχνη. Φιλοτεχνήθηκαν και τυπώθηκαν σε συνεργασία με το εργαστήριο του Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών – Pandolfini & Σιατερλή από το 1979 μέχρι το 2008.

Εκτός από τη ζωγραφική, ο Αλέκος Φασιανός ασχολήθηκε με τη χαρακτική, την εικονογράφηση, τη σκηνογραφία, αλλά και τη δημιουργία αφίσας. Οι πρώτες χαλκογραφίες που δημιούργησε με το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών τοποθετούνται χρονικά στο 1979 και υπήρξαν η αφορμή για μια ουσιαστική και μακρόχρονη συνεργασία που θα διαρκέσει μέχρι το 2008.

Εγκαίνια: Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου από τις 18:30 μέχρι τις 22:30, στον χώρο τέχνης ETCH INK.

Μουσικές Κυριακές ΕΜΣΤ: Ανατροπές

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ξεκινάει μια νέα συνεργασία με οργανισμούς και φορείς ειδικούς στη διοργάνωση μουσικών δράσεων, κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα. Το πρόγραμμα “Ανατροπές” με το οποίο ξεκινούν οι Μουσικές Κυριακές, προέκυψε από την σύμπραξη με τις μουσικές σχολές του Ωδείου Αθηνών, σε συνεργασία με τους σπουδαστές του και τον Φίλιππο Τσαλαχούρη, Διευθυντή των Μουσικών Σχολών του Ωδείου. Πληροφορίες στο emst.gr.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ι: ΚΙ ΑΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 15.00, 16.00, 17,00 & 18.00

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΙ: J. S. Bach

Κυριακή 3 Μαρτίου στις στις 15.00, 16.00, 17,00 & 18.00

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΙΙΙ: Φωνές & Σιωπές

Κυριακή 7 Απριλίου στις 15.00, 16.00, 17,00 & 18.00

27ο Παζάρι Βιβλίου 2024 στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Βιβλία φωτό αρχείου / PIXABAY

Το 27ο Παζάρι Βιβλίου 2024 ξεκινάει στην Πλατεία Κλαυθμώνος, προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό χιλιάδες τίτλους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ! Στο 27ο Παζάρι Βιβλίου 2024, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν εκδότες από όλη την Ελλάδα (μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων), προσφέροντας πάνω από 8.500 τίτλους βιβλίων, σε τιμές, που δεν ξεπερνούν το 30% της αρχικής τους λιανικής τιμής.

Από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιείται το μεγαλύτερο και πλέον οργανωμένο Παζάρι Βιβλίου στην πόλη των Αθηνών, σε μία σύγχρονη, υπαίθρια-στεγασμένη εγκατάσταση. Το αθηναϊκό, και όχι μόνο, αναγνωστικό κοινό έχει την ευκαιρία να προμηθευτεί βιβλία από μία μεγάλη ποικιλία τίτλων, όλων των κατηγοριών και για όλες τις ηλικίες.