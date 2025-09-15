Δωρεάν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου – 3 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο και καλό μήνα!

Σοφία Αγγέλη – “Αναβίωση”

Η έκθεση «Αναβίωση» θα διαρκέσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 στον εκθεσιακό χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά με επιμελητή τον Βαγγέλη Παππά.

Η Σοφία Αγγέλη μέσα από το έργο της «Αναβίωση» κατορθώνει να γεφυρώσει δύο κόσμους. Την αίγλη και την υψηλή μαστοριά της αρχαίας ελληνικής τέχνης, με μια σύγχρονη πινελιά που απαντάει στις απαιτήσεις του 21 ου αιώνα. Δεν παρασύρεται από αοριστίες. Προτιμά να είναι συγκεκριμένη, κρυστάλλινη και λακωνική ως προς τις προθέσεις της. Για αυτόν τον λόγο την εμπνέει ο Έλληνας κούρος – όχι ως μια μουσειακή ανάμνηση – αλλά ως στάση ζωής και βλέμμα. Γνωρίζει καλά πως αυτά τα αριστουργήματα εξέφραζαν κάτι από την μετοχή του ανθρώπου στα ανώτερα επίπεδα του συνειδητού πολίτη. Έπειτα – κι αυτό είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον στο έργο της – βάζει μέσα στην εξίσωσή της και τις μορφές της ελληνιστικής εποχής∙ δηλαδή μορφές ανήσυχες, αγωνιώδεις, προβληματισμένες.

“Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025” στο Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025. Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία – Αφιέρωμα στον Θανάση Παπακωνσταντίνου. Συμμετέχουν: Γιώργος Γιαννής, Δημήτρης Γιαννής, Αλέξανδρος Ζοτάι, Γιάννης Ισμυρνιόγλου, Δημήτρης Κοράκης, Αλεξάνδρα Μάγκου, Δαμιανός Παπαμώρος, Γιώργος Παπιώτης, Ελένη Φουρλάνου, Ράνια Φουρλάνου, Θανάσης Χαντζής.

Βόλτα ανάμεσα σε βιβλία

Άνοιξε τις Πύλες της η μεγαλύτερη γιορτή του Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως για να υποδεχτεί τους φίλους του βιβλίου και να προσελκύσει νέους αναγνώστες. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα στο μεγάλο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2025.

Με κεντρική θεματική «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο», το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα από τις πρώτες κιόλας ηλικίες, εστιάζοντας στον καθοριστικό ρόλο του βιβλίου για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, την καλλιέργεια της φαντασίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κριτικής σκέψης. Μέσα από το βιβλίο, το παιδί έρχεται σε επαφή με αξίες, εικόνες και ιδέες που το βοηθούν να ανακαλύψει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον κόσμο που το περιβάλλει.