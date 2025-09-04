Δωρεάν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου – 5 εκδηλώσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της πόλης.

Ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες μπορούμε να κάνουμε και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

”Από τον Κόπολα στον Αλμοδοβάρ, τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης”

Παρουσίαση με μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο και τον ελληνικό κινηματογράφο, με τη φωνή της Ιωάννας Σεβοπούλου και ομάδα μουσικών, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κωνσταντίνου Παγιάτη. Οι video art συνθέσεις είναι του Κωνσταντίνου Γαρίνη. Η σκηνοθεσία είναι του Φώτη Πετρίδη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια σε πέντε γλώσσες και ανακαλεί την ατμόσφαιρα των ταινιών που τα ανέδειξαν. Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στη Γ’ Μαρίνα.

Dance Residencies Open Days

Τριήμερο σύγχρονου χορού και performance στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της στον σύγχρονο χορό, προσφέροντας στο κοινό ένα τριήμερο γεμάτο κίνηση, φρέσκες ιδέες και καλλιτεχνική δημιουργία. Στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ”, το “Dance Residencies Open Days” παρουσιάζει με ελεύθερη είσοδο τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε και φιλοξενήθηκε από την Τεχνόπολη και σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων στον Χώρο του Χορού (Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας, χώροι της Τεχνόπολης παραχωρήθηκαν δωρεάν σε 30 ομάδες και μεμονωμένους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο του σύγχρονου χορού και της performance, ώστε να δημιουργήσουν σε ένα περιβάλλον ελευθερίας, ανταλλαγής και ζύμωσης. Το πρόγραμμα διήρκησε από τις 25 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου, προσφέροντας σε όλο το φάσμα της εγχώριας σκηνής του σύγχρονου χορού και της performance χώρο και χρόνο για έρευνα, δημιουργία και πειραματισμό. Η ανταπόκριση στο ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στο “Dance Residencies Open Days” ήταν μεγάλη, γεγονός που δείχνει την ανάγκη που υπάρχει για τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ώρες: 18:00-22:00 Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ». Είσοδος ελεύθερη. *Η είσοδος στα Open Days πραγματοποιείται από την οδό Πειραιώς.

“Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025” στο Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου, πιστός στο ραντεβού του με τον πολιτισμό, παρουσιάζει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον Σεπτέμβριο του 2025. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Άλσος Περιστερίου, με δωρεάν είσοδο για όλους τους πολίτες. Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται το Διεθνές Χορευτικό Φεστιβάλ Παράδοσης από χώρες της Ευρώπης.

Ομαδική έκθεση “Τέχνη και Τουρισμός”

Στην Γκαλερί Έρση στην έκθεση “Τέχνη & Τουρισμός” τα ανθρώπινα έργα έχουν τη δική τους ιστορία. Τα έργα τέχνης ενός λαού, που παράγονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συγκροτούν τη συναισθηματική του ιστορία, η οποία αποτυπώνεται με εικόνες, μορφές, χρώματα, σχήματα κ.ά. Ο τρόπος που χειρίζεται ένας καλλιτέχνης αυτά τα στοιχεία δεν είναι τυχαίος, ειδικά όταν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη θεματική, όπως είναι ο τουρισμός. Τότε, το λεξιλόγιο, που αποτελείται από στοιχεία της εντοπιότητας και αντανακλά το εθνικό βίωμα, γίνεται στερεότυπη εικόνα και στοχεύει τους μετακινούμενους επισκέπτες. Η έκθεση αυτή, λοιπόν, κάνει μια ιδιαίτερη μνεία σε καλλιτέχνες των οποίων τα έργα αποτέλεσαν σημεία αναφοράς στην Ελλάδα του τουρισμού. Συμμετέχουν οι: Σ. Βασιλείου, Γ. Δέρπαππας, Ν. Κασκούρας, Α. Κέπετζης, Τ. Μάρθας, Ε. Μπαδόλα, Ν. Νικολάου, Παύλος, Θ. Παπαγιάννης, Π. Σάμιος, Γ. Τσαρούχης, Δ. Χιωτόπουλος, D. Gerstein. Διάρκεια έκθεσης: Έως 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Έκθεση φωτογραφίας “Safe Space”

Μέσα από μια σειρά 50 φωτογραφιών, η έκθεση “Safe Space” της Μαριλένας Γρίσπου διερευνά τις κεντρικές έννοιες της ψυχολογικής, συναισθηματικής και σωματικής ασφάλειας των γυναικών στη σύγχρονη εποχή. Με αφετηρία την προσωπική της εμπειρία απώλειας του “ασφαλούς χώρου”, η Γρίσπου καταγράφει φωτογραφικά την αναζήτηση και την επαναδιαπραγμάτευση αυτής της αίσθησης μέσα από 25 γυναικεία πορτραίτα, όπου αποτυπώνεται η σχέση τους με τον εσωτερικό, αλλά και εξωτερικό τους κόσμο.

Το φωτογραφικό αυτό project προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί τη δική του σχέση με την ασφάλεια και τους παράγοντες που μπορούν να την απειλήσουν ή να την ενισχύσουν: Πώς ορίζεται η έννοια ασφάλεια; Ποιες εμπειρίες μάς τη στερούν; Και πώς μπορούμε να την επανακτήσουμε; Η έκθεση “SAFE SPACE” παρακινεί σε αναστοχασμό, σκέψη ή και δράση προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ενός χώρου φυσικού ή νοητού, όπου τα πρόσωπα αισθάνονται προστατευμένα, ελεύθερα και δυνατά. Μέχρι 14 Σεπτεμβρίου.