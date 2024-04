Φεστιβάλ WOW: Για να μην ζούμε σε κοινωνίες “έμφυλου απαρτχάιντ”

Το φεστιβάλ «WOW – Women of The World», η μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα, επιστρέφει, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η πρώτη παρουσίαση του «WOW – Women of The World» στο ΚΠΙΣΝ πέρυσι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ξεπερνώντας τους 3.600 επισκέπτες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα η οποία επιστρέφει, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – σε συνεργασία με το WOW Foundation και το British Council – από το Σάββατο 6 Απριλίου μέχρι και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024.

Το WOW, που εκτός από τα αρχικά των λέξεων Women of The World, δηλαδή ‘γυναίκες του κόσμου’, έχει μέσα του και την προτροπή ενός επιφωνήματος έκπληξης και συνειδητοποίησης της αλήθειας, διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Southbank Centre του Λονδίνου το 2010. Από τότε και μέχρι σήμερα αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις στον κόσμο. Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν: 45 τοποθεσίες, 6 ήπειροι, ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια. Αλλά και οι γυναίκες του, εντυπωσιάζουν!

Για άλλη μία χρονιά, σε μία δημοσιογραφική παρουσίαση πριν από το φεστιβάλ, η Jude Kelly, Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρύτρια του WOW Foundation, μας μίλησε μεστά και συγκεκριμένα για την “αποστολή” της, αλλά και όσα θα πρέπει να μας σηκώσουν από τη βολή του καναπέ μας.

WOW ATHENS Jude Kelly / Founder and CEO of WOW Foundation Pelagia Karanikola

Jude Kelly: “Δεν θέλουμε να ζούμε σε έμφυλο απαρτχάιντ”

Τραγική συγκυρία, η δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το ΑΤ των Αγίων Αναργύρων. Το ζήτημα της έμφυλης βίας για την Jude Kelly δεν είναι αμιγώς γυναικείο πρόβλημα. Αφορά συνολικά την ανθρώπινη πρόοδο.

“Το γεγονός ότι υπάρχει το Wow της Αθήνας σημαίνει πολλά για μια γυναίκα στο Καράτσι του Πακιστάν ή μια γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη. Παρόλο που κάθε χώρα, κάθε κράτος, κάθε περιοχή έχει τις δικές της αφηγήσεις, ιστορίες, τις δικές της θλίψεις και τους δικούς της θριάμβους, σημαντικό είναι το γεγονός ότι σαν γυναίκες μοιραζόμαστε πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο” μας είπε η J. Kelly και συνέχισε: “Πρόκειται για την ανθρώπινη πρόοδο. Και ευχαριστώ όλους τους άνδρες που είναι εδώ, γιατί τα θέματα που συζητάμε αφορούν τις συζύγους, τις κόρες σας, τις αδελφές και εσάς τους ίδιους. Δεν θέλουμε να ζούμε σε έμφυλο απαρτχάιντ (Ως έμφυλο απαρτχάιντ ορίζονται “οι οικονομικές και κοινωνικές, σεξουαλικές διακρίσεις εις βάρος ατόμων εξαιτίας του φύλου τους”), όπως στο Αφγανιστάν και στο Ιράν”.

Η ιδρύτρια του WOW Foundation αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ενώ είμαστε κοντά στην εξάλειψη της έμφυλης βίας και σε μία κοινωνία με ίσα δικαιώματα “δεν είμαστε ακόμα εκεί” (not yet). Και ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να ενθουσιαστούμε για το μέλλον που θα είναι καλύτερο από το παρελθόν. Και για όλους όσοι πιστεύουν ότι ένα χελιδόνι δεν φέρνει την.. άνοιξη, η απάντηση δόθηκε στο εισαγωγικό βιντεάκι με τη δράση του WOW όπου γυναίκες σε θέσεις ευθύνης δηλώνουν ευθαρσώς: “είμαστε απλοί άνθρωποι που κατάφεραν να κάνουν κάτι σπουδαίο”. Γυναίκες που στηρίζοντας η μία την άλλη έφτασαν να δημιουργούν οργανώσεις και φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας για να περάσουν ένα μήνυμα αλλαγής. Μιας αλλαγής στην οποία κάποιος/οι πίστεψε/αν και γι αυτό είμαστε σήμερα εδώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ ανέφερε: “Η επικαιρότητα έρχεται, δυστυχώς, συχνά σε πλήρη αντιδιαστολή με την αισιοδοξία που θέλει να πρεσβεύει το φεστιβαλικό πνεύμα του WOW Athens και ο ρόλος ενός οργανισμού σαν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι να συνεχίσει να προσφέρει τα ερεθίσματα, τις αφορμές αλλά και ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορούμε συλλογικά να φανταστούμε διαφορετικά τον κόσμο γύρω μας”.

Τι θα δούμε στο WOW Athens 2024

To πρόγραμμα του WOW – Women of the World Athens 2024, περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό line-up με περισσότερες από 80 διακεκριμένες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε 20 πάνελ συζήτησης, μια σειρά από εργαστήρια και σεμινάρια για όλες τις ηλικίες, σκηνικές αναγνώσεις, εκθέσεις, προβολές ταινιών, συναυλίες, DJ sets, σε ένα τριήμερο φεστιβάλ που αναδεικνύει, ενδυναμώνει, εμπνέει και γιορτάζει γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα.

Ομιλίες για επίκαιρα ζητήματα στον αγώνα της έμφυλης ισότητας

Έλλη Ανδριοπούλου /Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΠΙΣΝ / και Jude Kelly /Διευθύνουσα Σύμβουλος WOW Foundation Pelagia Karanikola

Οι ομιλίες αποτελούν και φέτος ένα σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ. Το WOW Athens 2024 παρουσιάζει συνολικά 24 ομιλίες και πάνελ με θέματα συζήτησης που αναδείχθηκαν από τα “thinkings”, τη διαδικασία κατά την οποία γυναίκες και θηλυκότητες από κάθε γωνιά της Ελλάδας συναντήθηκαν -online και δια ζώσης- για να αναδείξουν τα καίρια ζητήματα που απασχολούν όλες μας.

Το WOW Athens αποπειράται για δεύτερη χρονιά να θίξει τα πλέον επίκαιρα ζητήματα στον αγώνα της έμφυλης ισότητας, σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, και να δώσει βήμα στις φωνές και τις ιστορίες που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Θέματα που απασχολούν τις γυναίκες, τις θηλυκότητες και τα non-binary άτομα σε όλο τον κόσμο, θα αναδειχθούν σε μία σειρά από πάνελ που θα φιλοξενήσουν διακεκριμένες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

WOW ATHENS - mentoring sessions WOW ATHENS/Pelagia Karanikola

80 ομιλήτριες και 19 συντονίστριες θα μιλήσουν ανοικτά για θέματα μείζονα όπως: O πόλεμος, ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας ενάντια στις γυναίκες, τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, ο σεξιστικός λόγος και ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός, ο ρόλος του θηλυκού στην ελληνική οικογένεια από γενιά σε γενιά, η ενδοοικογενειακή βία. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη μητρότητα, τη σεξουαλική αγωγή παιδιών και εφήβων, την εκπαίδευση των νέων για τα έμφυλα ζητήματα, τη δυσφορία φύλου στα παιδιά και τη φυλομετάβαση. Ενδιαφέρουσε ομιλίες θα ακούσουμε και για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών, τον ηλικιακό ρατσισμό στην εργασία και τη γυναίκα σε θέσεις ηγεσίας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του WOW Athens.

Την τελευταία ηέρα του φεστιβάλ, η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, θα κατακλυστεί με έφηβα άτομα, τα οποία, θα επικοινωνήσουν τους προβληματισμούς τους γύρω από την έννοια της συναίνεσης, στο πλαίσιο της Μαθητικής Αγοράς του ΚΠΙΣΝ, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στον Φάρο, πέντε άνδρες-σύμμαχοι θα απαντήσουν στο ερώτημα «Τι σημαίνει να είσαι φεμινιστής σήμερα».

Τα πρόσωπα που μιλούν για τα δικαιώματα όλων

Το Σάββατο 6 Απριλίου, στις 14:30 στον Φάρο, η ιστορικός τέχνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας του διεθνούς best-seller «The Story of Art Without Men», Katy Hessel. Η Katy Hessel είναι μια από τις πιο συναρπαστικές φωνές στον κόσμο της τέχνης σήμερα και θα μας μιλήσει, με τον απαράμιλλο ενθουσιασμό της, για τις γυναίκες καλλιτέχνιδες που όλες και όλοι μαζί πρέπει να ξαναφέρουμε στο φως.

Katy Hessel Lily Bertrand Webb

Την Κυριακή 7 Απριλίου 2024, στις 12:00 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η ιδρύτρια των Pussy Riot Nadya Tolokonnikova θα τοποθετηθεί πάνω σε θέματα όπως η ελευθερία της έκφρασης, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει.

Ήταν το 2012 όταν η ρωσική φεμινιστική-καλλιτεχνική κολεκτίβα Pussy Riot έτυχε τεράστιας διεθνούς προσοχής για τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέλη του συγκροτήματος ανεβασμένα στην Αγία Τράπεζα ενός καθεδρικού ναού να ερμηνεύουν το «Punk Prayer», ένα τραγούδι που προέτρεπε την Παναγιά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως φεμινίστρια και να απελευθερώσει τη Ρωσία. Από τότε έχουν γίνει πολλά και αναμένουμε να τα ακούσουμε από την ίδια την Tolokonnikova, με μεγάλο ενδιαφέρον.

Nadya Tolokonnikova WOW Athens 2024

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 19:30 στον Φάρο, μια από τις συναρπαστικότερες συγγραφείς της σύγχρονης βρετανικής λογοτεχνίας, η Deborah Levy, με αφορμή την τριλογία της «Living Autobiography», θα εμβαθύνει σε ουσιώδη ερωτήματα σχετικά με τη γυναικεία φύση, τη νεωτερικότητα, τη δημιουργική ταυτότητα και την προσωπική ελευθερία.

Παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές

Το Σάββατο 6 Απριλίου, στις 20:00 στον Φάρο, θα παρουσιαστεί, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, η εξαιρετική ταινία του Manthia Diawara «Angela Davis: A World of Greater Freedom», για τη ζωή και το έργο της σπουδαίας βορειοαμερικανίδας ακτιβίστριας. Mια από τις πιο σημαντικές ακτιβίστριες και ακαδημαϊκούς της Αμερικής σήμερα. Υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε στενές σχέσεις με τους Μαύρους Πάνθηρες την δεκαετία του ’60 ενώ κυνηγήθηκε για τις αριστερές πεποιθήσεις της και την ριζοσπαστική δράση της.

Angela Davis - A world of greater freedom WOW Screenings

Την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 20:00 στον Πύργο Βιβλίων της ΕΒΕ, θα γίνει προβολή της ταινίας του Peter W. Kunhardt «Gloria: In Her Own Words», ένα ζωντανό πορτρέτο της δημοσιογράφου, ακτιβίστριας και ιστορικού μέλους του φεμινιστικού κινήματος, Gloria Steinem που απεικονίζει τη ζωή της ως μυστική ρεπόρτερ και ιδρύτρια του περιοδικού Ms. Μία γυναίκα θρύλος!

Gloria In Ηer Οwn Words WOW Screenings

Την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 21:15 στον Φάρο, θα πραγματοποιηθεί σκηνική ανάγνωση μεταφρασμένων αποσπασμάτων από τον συγκλονιστικό μονόλογο της πολυβραβευμένης Αυστραλιανής συγγραφέως Suzie Miller, με τίτλο «Prima Facie», σε σκηνοθετική επιμέλεια της Ιώς Βουλγαράκη. Η ηθοποιός Αλεξία Καλτσίκη ερμηνεύει επί σκηνής την Τέσσα μια νεαρή δικηγόρο, μια γυναίκα της εργατικής τάξης που έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης.

Μαχητική -το πάθος της είναι να κερδίζει τις υποθέσεις- δουλεύει σκληρά, εξετάζει κατ΄ αντιπαράσταση, ρίχνει άπλετο φως σε κάθε σκιά αμφιβολίας, για κάθε υπόθεση. Ώσπου, ένα απροσδόκητο γεγονός, ένας βιασμός, τη φέρνει αντιμέτωπη με το απόλυτο όριο.

Αλεξία Καλτσίκη Ανδρέας Σιμόπουλος

To Prima Facie έκανε πρεμιέρα το 2019 στην Αυστραλία, στο Griffin Theater του Σύδνεϋ. Μια νέα παραγωγή του, που παρουσιάστηκε το 2022 στο West End του Λονδίνου, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy και BAFTA Jodie Comer, σε σκηνοθεσία Justin Martin, απέσπασε το Βραβείο Olivier για το καλύτερο νέο θεατρικό έργο και την καλύτερη ηθοποιό.

Suzie Miller Sarah Hadley

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Broadway σημειώνοντας τεράστια εισπρακτική επιτυχία και κερδίζοντας το βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό. Για «μία από τις πιο συναρπαστικές παραστάσεις της σεζόν» έγραψε η Wall Street Journal, ενώ η Daily Beast αναφέρθηκε σε «ένα από τα πιο ηλεκτρισμένα θεατρικά έργα».

Μετά το πέρας της παράστασης η Judy Kelly θα συνομιλήσει με τη συγγραφέα.

Εικαστικά και υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας

The Arrow (1976) Eleni Mylonas 1976-2024 All Rights Reserved

Η φετινή χρονιά για το WOW Athens σηματοδοτεί την έναρξη μιας ενδιαφέρουσας συνεργασίας με την Εθνική Πινακοθήκη, μέσα από την αναβίωση του οράματος της σπουδαίας γλύπτριας Άλεξ Μυλωνά.

Από τις 6 Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, θα παρουσιαστεί, στην Εσπλανάδα, η υπαίθρια έκθεση, «Εκπλήρωση», σε επιμέλεια της Συραγώς Τσιάρα. Η έκθεση εκκινεί από τις γλυπτικές/αρχιτεκτονικές προτάσεις που συνέλαβε και υλοποίησε η Άλεξ Μυλωνά κατά τη δεκαετία του 1970, αναπτύσσεται ως ένα σπονδυλωτό πρότζεκτ που συνομιλεί με το πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ και επιδιώκει να εκπληρώσει το αρχικό όραμα της δημιουργού με σύγχρονους όρους εκθεσιακού βιώματος, ορατότητας και συμμετοχικής δράσης στη δημόσια σφαίρα.

Στην περίμετρο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, από τις 6 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2024 θα δούμε φωτογραφικά «Πορτραίτα Γυναικών», της Πέπης Λουλακάκη. Πρόκειται για μια σειρά 48 φωτογραφικών προσωπογραφιών από την ελληνική ύπαιθρο και τα μη προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα του αστικού ιστού.

WOW Athens 2024 Έκθεση Φωτογραφίας Πορτραίτα Γυναικών - Ξάνθη, 2009 Πέπη Λουλακάκη

Από τις 6 έως τις 8 Απριλίου 2024 στον Φάρο, θα φιλοξενηθεί το συνεργατικό καλλιτεχνικό/επιμελητικό σχήμα της Βάσιας Ντούλια και της Μάρης Σπανουδάκη, “This is not a feminist project”. Το έργο τους, «FEMST» είναι μια καταγραφή της πορείας του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος από το 1979 έως σήμερα, που δημιουργήθηκε ύστερα από ανάθεση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο της έκθεσης «Γυναίκες, μαζί».

Στο Παιδικό Τμήμα της ΕΒΕ, παρουσιάζονται μέσα στο τριήμερο 6-8, τα «WOW! Stories», τέσσερα βίντεο κινηματογραφημένα από τα κορίτσια του Global Girl Media με αφηγήσεις-αληθινές ιστορίες γυναικών.

Συναυλίες και Marketplace

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, δέκα γυναικεία σχήματα και djs δίνουν τον ρυθμό στο Marketplace, την ανοιχτή πολυσυλλεκτική αγορά του WOW Athens, αποτελούμενη από 30 επιχειρήσεις, φιλανθρωπικές και ακτιβιστικές οργανώσεις των οποίων ηγούνται γυναίκες, θηλυκότητες και non binary άτομα παρουσιάζοντας τη δουλειά και τα προϊόντα τους. Εκεί θα βρείτε και το βιβλιοπωλείο του WOW Athens όπως, επίσης, και το περίπτερο με τα συλλεκτικά προϊόντα της διοργάνωσης.

WOW Sounds - Time of my Life - Lou is & Mary Sunshine WOW Athens

Το Σάββατο 6 Απριλίου, στις 21:00 στην Αγορά, θα συμμετέχουμε σε ένα guilty pleasure πάρτι με εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες της disco και της pop σκηνής από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα, με τις Lou Is και Mary Sunshine. Γιατί όπως είπε και η Jude Kelly, Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρύτρια του WOW Foundation, εκτός από τις σοβαρές συζητήσεις θέλουμε και να διασκεδάσουμε: “Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να είναι… διασκεδαστικά. Ως γυναίκα δεν θέλω να αισθάνομαι πάντα δυστυχισμένη. Δεν θέλω να αισθάνομαι ότι είμαι θύμα όλη την ώρα. Δεν θέλω να αισθάνομαι συνέχεια ότι εκλιπαρώ για τα δικαιώματά μου. Θέλω να διασκεδάζω κι ας έχουμε πολλά για τα οποία πρέπει να παλέψουμε ακόμα. Αυτό σου δίνει ενέργεια και αντοχή.”

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 21:00 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η βραβευμένη Πολωνή συνθέτρια και πιανίστρια, Hania Rani, γεφυρώνει την pop με την κλασική μουσική και την ψυχεδέλεια με τον μινιμαλισμό.

WOW Sounds_Hania Rani Jakub Stoszek

“Κορίτσι Σήμερα” & Live Radio από το SNFCC Youth Council

Το πρόγραμμα του φετινού WOW Athens συμπληρώνουν εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά και ψυχαγωγικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, mentoring sessions με την εθελοντική συμμετοχή 40 καταξιωμένων γυναικών επαγγελματιών, καθώς και δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη, με τίτλο «Κορίτσι Σήμερα», όπου κορίτσια 13 έως 17 ετών συστήνουν τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια, μιλούν για τα εμπόδια και στερεότυπα που συναντούν καθημερινά, αλλά και όλα όσα της εμπνέουν.

Η δεύτερη, το Live Radio από το SNFCC Youth Council, όπου, μέσα από σύντομες συνεντεύξεις με καλεσμένες από διαφορετικά υπόβαθρα και πεδία, ανοίγουν συζητήσεις γύρω από την σεξουαλικότητα, τον φεμινισμό και το φύλο.

