Η Όμικρον «τρώει» τα Βραβεία Γκράμι και το Φεστιβάλ Σάντανς

Να τα μας! Όχι πως ήρθε και σαν κεραυνός εν αιθρία, αλλά η ασυγκράτητη εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον ανά τον πλανήτη το έβαλε το χεράκι της κι αρχίσαν ξανά-μανά οι αναβολές (ακυρώσεις;) βαρβάτων προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Τουλάχιστον τα δυο πιο σημαντικά καλλιτεχνικά ραντεβού του Ιανουαρίου επί αμερικανικού εδάφους μόλις έριξαν… λευκή πετσέτα παραπέμποντας εαυτούς στις καλένδες.

Να το πάρει, λοιπόν, το ποτάμι, η τελετή-φιέστα των Βραβείων Γκράμι και το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Σάντανς ανακοίνωσαν και επισήμως πως δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν –οπωσδήποτε, δηλαδή, όχι όπως τα ξέρουμε και τα περιμέναμε. Προφανώς, λόγω διαφορετικής διάρκειας, διαδικαστικού πρωτοκόλλου και γενικότερου προφίλ οι δυο διοργανώσεις θα το παλέψουν αλλιώς το ζήτημα –άλλος επιστρατεύοντας και πάλι διαδίκτυο, άλλος δεν έχει ακόμα ιδέα…

Πάμε να τα δούμε διεξοδικά.

Βραβεία Γκράμι

Φωτογραφία αρχείου από προηγούμενα Γκράμι. Περασμένα μεγαλεία... MATT SAYLES/INVISION/AP

Η τελετή απονομής των βραβείων της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών κι Επιστημών Ηχογράφησης (των Γκράμι, καλέ) ήταν να γίνει στις 31 Ιανουαρίου στην αρένα Crypto.com στο κέντρο του Λος Άντζελες. Ενώπιον κοινού, φυσικά. Ε, το αστεράτο σόου, που μονίμως προσελκύει την αφρόκρεμα της μουσικής βιομηχανίας, αναβάλλεται επ’ αόριστον. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής; Δεν μπήκαν καν στον κόπο, οι άνθρωποι… Απλά περιμένουν –όπως όλοι μας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Ακαδημίας αναφέρει: «Μετά από προσεκτική εξέταση και ανάλυση, από κοινού με τις αρχές της πόλης και της πολιτείας, με ειδήμονες υγείας και ασφάλειας, με την καλλιτεχνική κοινότητα και με τους πολλούς συνεργάτες μας, η Ακαδημία και το [κανάλι] CBS αναβάλλουν το σόου των 64ων Βραβείων Γκράμι. Η υγεία και η ασφάλεια των μελών της μουσικής κοινότητας, του ζωντανού κοινού και των εκατοντάδων ανθρώπων που εργάζονται ακούραστα για την παραγωγή του σόου μας παραμένουν κορυφαία προτεραιότητά μας. Δεδομένης της αβεβαιότητας περί την παραλλαγή Όμικρον, η τέλεση του σόου στις 31 Ιανουαρίου περικλείει υπερβολικά πολλά ρίσκα. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την Μεγαλύτερη Νύχτα της Μουσικής σε μελλοντική ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.»

Το περίεργο, βέβαια, είναι πως η εν λόγω λοσαντζελιώτικη αρένα είναι κλεισμένη για αγώνες μπάσκετ, χόκεϊ, ή και συναυλίες έως τα μέσα Απριλίου (μέχρι νεωτέρας, πάντα), αλλά διοργανωτές και σταρ των Γκράμι δεν σκοπεύουν να τζογάρουν με τις πιθανότητες. Απ’ την άλλη, κάτι οι ατέρμονες πρόβες, κάτι τα υλικοτεχνικά της τηλεοπτικής μετάδοσης, τα Γκράμι απαιτούν κλείσιμο του χώρου για ένα ολόκληρο 10ήμερο. Πράγμα που, με τον μέχρι τούδε προγραμματισμό του Crypto.com, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί πριν τον Ιούνιο το νωρίτερο…

Τέλος, δεν ξέρω αν είναι ενδεικτικό, πάντως η περσινή τελετή απονομής –που επίσης ήταν κανονισμένη για τις 31 Ιανουαρίου– μετακινήθηκε στις 14 Μαρτίου 2021 και στο Συνεδριακό Κέντρο του Ελ Έι, με τους υποψήφιους να εναλλάσσονται μες στην αίθουσα ανά 45λεπτο και τις εμφανίσεις των τραγουδιστών να είναι κάποιες ζωντανές, και κάποιες μαγνητοσκοπημένες.

Φεστιβάλ Σάντανς

Το εμβληματικό Αιγυπτιακό Θέατρο, που φιλοξενεί πολλές προβολές του Σάντανς, θα μείνει άδειο φέτος.... CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

«Παρά τα άκρως αισιόδοξα πρωτόκολλα, η παραλλαγή Όμικρον και ο αναπάντεχα υψηλός ρυθμός μετάδοσής της πιέζουν τα όρια της υγειονομικής ασφάλειας, του ταξιδιού και άλλων υποδομών ανά την χώρα. Τα δια ζώσης τμήματα του φεστιβάλ στην Γιούτα θα μεταφερθούν ονλάιν για φέτος. Αν και λυπούμαστε που δεν θα προσφέρουμε την πλήρη υβριδική εμπειρία [του φεστιβάλ] και που δεν θα βρεθούμε από κοντά, όπως σκοπεύαμε, το κοινό και πάλι θα βιώσει την μαγεία και την ενέργεια του φεστιβάλ μας.»

Μ’ αυτή την ξάστερη ανακοίνωση οι διοργανωτές της μεγαλύτερης γιορτής του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά μετέφεραν όλη την δράση του φετινού Σάντανς στο διαδίκτυο, κρατώντας το ίδιο δεκαήμερο τέλεσης, από 20 έως 30 Ιανουαρίου.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως μέχρι τελευταία στιγμή το (μη κερδοσκοπικό) Ινστιτούτο Σάντανς, που διοργανώνει το φεστιβάλ, ήλπιζε πως θα την καταφέρει την δια ζώσης μάζωξη, ειδικά με δεδομένο ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες παραμένουν ανοιχτές στις ΗΠΑ –το «Spider-Man: No Way Home», ας πούμε, εξακολουθεί να κόβει τρελά εισιτήρια στην χώρα του δολαρίου (και του Spider-Man, βεβαίως-βεβαίως). Μόνο που προφανώς το Σάντανς δεν έχει μόνο ξερές προβολές. Υπάρχουν δεκάδες συνεδριάσεις, δημοσιογραφικές συναντήσεις, δείπνα, πάρτι after και παρουσιάσεις που τις συνοδεύουν.

Ε, όλα αυτά για φέτος θα διεκπεραιωθούν μέσα από οθόνες (παλιά μου τέχνη κόσκινο). Όπως τόνισαν, όμως, και οι διοργανωτές, «Η αχρείαστη πίεση στις υγειονομικές υπηρεσίες της κομητείας αλλά και στους πάνω από 1.500 υπαλλήλους και εθελοντές μας θα ήταν ανεύθυνη υπό τις παρούσες συνθήκες.»





