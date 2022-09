Κάνε ότι κοιμάσαι: Ποιος είναι ο Γιάννης Σκαραγκάς, ο συγγραφέας που υπογράφει τη σειρά

Η νέα ψυχολογική σειρά της ΕΡΤ1, "Κάνε ότι κοιμάσαι", με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο, σε σκηνοθεσία των Αλέξανδρου Πανταζούδη και Αλέκου Κυράνη και σε πρωτότυπο σενάριο του βραβευμένου συγγραφέα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, Γιάννη Σκαραγκά, έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00 με διπλό επεισόδιο, και άφησε θετικές εντυπώσεις με τους τηλεθεατές να τη κάνουν πρώτο trend στα social media μέσα από τα σχόλιά τους.

Με έντονα στοιχεία "κοινωνικού νουάρ", το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο "Πριν κοιμηθείς με τον διάβολο" του βραβευμένου συγγραφέα Γιάννη Σκαραγκά (έχει τιμηθεί από τα ιδρύματα Ledig-Rowohlt, Literarisches Colloquium Berlin, Villa Strauli και University of Iowa (IWP), ενώ το θεατρικό του έργο "Prime Numbers", που έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, ήταν υποψήφιο για τα New York Innovative Theatre Awards, με τη διαφορά ότι η πλοκή του έργου δεν τοποθετείται χρονικά στο 1930 αλλά στο σήμερα, θίγοντας θέματα όπως τα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού, ψυχικής υγείας και του revenge porn.

Γιάννης Σκαραγκάς: Το who is who του σεναριογράφου

Ο Γιάννης Σκαραγκάς είναι πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος.

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και στη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Μιλάει τέσσερις γλώσσες. Στα ελληνικά έχουν εκδοθεί τα μυθιστορήματά του "Επιφάνεια" (Ελληνικά Γράμματα, 2002), "Η πατρίδα της αφής" (Πατάκης, 2004), "Το αινιγματικό βλέμμα του αγγέλου" (Πατάκης, 2008), "Ο ουρανός που ονειρεύτηκες" (Κριτική, 2014), "Λαχτάρα που περίσσεψε από χτες" (Κριτική, 2018) τα θεατρικά έργα "Τρία θεατρικά" (Κριτική, 2015) και η νουβέλα "Η Κυρά της Ρω" (Κριτική, 2017), η οποία παίχτηκε επίσης στο θέατρο.

Έχει εργαστεί για πάνω από μία δεκαετία στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Γράφοντας απευθείας στα αγγλικά, διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε αμερικάνικα έντυπα όπως τα "World Literature Today", "Copper Νickel", "American Chordata", "The Charles Carter", "Tower Journal", "Spilled Milk", "Midnight Circus", "Crannog", "Story Shack", "Subprimal Poetry Art", κ.ά. Βραβεύτηκε το 2018 από το πανεπιστήμιο του Κολοράντο για το αμερικανικό του διήγημα "How to Draw Human Figures" (στο περιοδικό Copper Nickel) με το Editors’ Prize in Prose.

Το θεατρικό του έργο "Prime Numbers" έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το 2009 και ήταν υποψήφιο για τα New York Innovative Theatre Awards. Είναι υπότροφος του ιδρύματος Fulbright και μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Έχει τιμηθεί από τα ιδρύματα Ledig-Rowohlt, Literarisches Colloquium Berlin, Villa Strauli και University of Iowa (IWP).

Το έργο του "Η κυρά της Ρω" παρουσιάστηκε στο φημισμένο Centre for the Art of Performance του UCLA στις ΗΠΑ το 2020 με περιοδεία στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Τον Νοέμβριο του 2015 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη διοργάνωση "A Soul for Europe" στο Βερολίνο, υπό την αιγίδα του Ευρωκοινοβουλίου.

Έχει εργαστεί στον χώρο της τηλεόρασης υπογράφοντας το σενάριο τεσσάρων τηλεοπτικών σειρών στο Mega και τον Alpha, αλλά και ως επιμελητής σεναρίων σε εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών.

Όπως ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα, αυτή τη περίοδο ετοιμάζει το νέο του βιβλίο με τίτλο "Μελίνα", μια βιογραφική μυθοποία γύρω από τη Μελίνα Μερκούρη.

"Νόμιζα ότι είναι adaptation από μια ξένη επιτυχία", δήλωσε στην εκπομπή "Στούντιο 4" ο Σπύρος Παπαδόπουλος, "το ότι το έβγαλε όλο αυτό ο Σκαραγκάς από το κεφάλι του είναι πολύ σημαντικό". "Έχει και στοιχεία νουάρ θρίλερ και είναι και κοινωνικό και είναι πολύ καλογραμμένο. Νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό", τόνιζε ο Σπύρος Παπαδόπουλος ο οποίος επιστρέφει στην συχνότητα της δημόσια τηλεόρασης έπειτα από αρκετά χρόνια.

Η σειρά θα συνεχίσει να προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 22:00 με διπλό επεισόδιο και φυσικά "στριμάρει" στο ertflix.

Η υπόθεση της σειράς "Κάνε ότι Κοιμάσαι"

Ο Νικόλας (Σπύρος Παπαδόπουλος), ένας χαρισματικός καθηγητής λυκείου βλέπει τη ζωή του να διαλύεται βίαια και αναπάντεχα.

Στη διάρκεια μιας έντονης κρίσης στον γάμο του, ο Νικόλας εμπλέκεται ερωτικά, για μια νύχτα, με τη μητέρα ενός μαθητή του ο οποίος εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς (Έμιλυ Κολιανδρή).

Λίγες ημέρες αργότερα, η σύζυγός του (Μαρίνα Ασλάνογλου) δολοφονείται στη διάρκεια μιας ένοπλης ληστείας στο ίδιο τους το σπίτι και η κόρη του μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.

Η συνέχεια κάθε Δευτέρα στις 22:00 στις οθόνες μας.

