Λάικ – ντισλάικ: Από Λάνθιμο και sold out μέχρι “όσο ζω Μαζώ”

Σε αυτήν την στήλη, θα προσπαθήσουμε να καταγράφουμε σε τακτική βάση τι μας άρεσε και τι δε μας άρεσε, τα λάικ και τα ντισλάικ, τι μας έκανε εντύπωση και τι μας ξάφνιασε. Όχι, τόσο σε επίπεδο κριτικής, όσο σε επίπεδο ελεύθερου συνειρμού.

Από τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα μέχρι τα μικρότερα, αλλά και τα σχεδόν αόρατα, αυτά που υπάρχουν παντού μέσα στη ζωή μας. Όσα παρατηρούμε στις βόλτες μας στην πόλη και στα θεάματα που βλέπουμε κάθε εβδομάδα και που τα συζητάμε μόνο μεταξύ μας.

Αυτή την εβδομάδα σχολιάζουμε την έναρξη για τις Νύχτες Πρεμιέρας με τη “Βουγονία” του Λάνθιμου, τα sold-out θεάματα, τον Ρόμπι στο Καλλιμάρμαρο και τον Έλληνα Ρόμπι … τον Γιώργο Μαζωνάκη που αποθεώθηκε στην Ταράτσα του Φοίβου.

ΛΑΙΚ

Νύχτες Πρεμιέρας, Λάνθιμος, Animasyros και ΕΡΤ για τη Γεωργία Οικονόμου

Ξεκίνησαν οι Νύχτες Πρεμιέρας και συγκινητική ήταν η έναρξή τους με την “Βουγονία” του Γιώργου Λάνθιμου. Παρόντες ο ίδιος ο Λάνθιμος και ο θρυλικός μοντέρ του Γιώργος Μαυροψαρίδης που με τον τρόπο αυτό στήριξαν όπως μπορούσαν το φετινό υπορηματοδοτούμενο Φεστιβάλ. Χιουμοριστικό και δροσερό το μήνυμα διά τηλεφώνου από την Έμμα Στόουν, η οποία δυστυχώς δεν κατάφερε να…διακτινιστεί και να έρθει στην Ελλάδα.

Στα της ταινίας τώρα, ;oπως και το ορίτζιναλ νοιοκοεάτικο φιλμ του 2003, έτσι κι η “Βουγονία” ακολουθεί δύο τερματισμένους συνωμοσιολόγους που απαγάγουν μια πανίσχυρη CEO (στον gender-swapped ρόλο εδώ η Έμμα Στόουν) επειδή είναι πεπεισμένοι πως είναι εξωγήινη από την Ανδρομέδα που καταστρώνει και εκτελεί ένα σχέδιο ελέγχου της ανθρωπότητας.

Σπόιλερ δε θα κάνουμε, αλλά δείτε την!

Τρεις μέρες πήγα στην φανταστική Σύρο και ένιωσα πως ξαναζώ το καλοκαίρι παρά τους θυελλώδεις ανέμους και την δροσιά. Το Animasyros είναι πια ένα ραντεβού κλεισμένο και κλειδωμένο για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Φέτος είδαμε πολύ ωραία animation και εξαιρετική ήταν η ενότητα των Animapride που περιλαμβάνει ταινίες με LGBTQI+ περιεχόμενο και αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την queer έκφραση και την αποδοχή. Θα μείνω στην καθιερωμένη πια επίσκεψη στο πανέμορφο Αρχοντικό Κοΐς, και στη φιλοξενία του Σταύρου Κόη που, όπως κάθε χρόνο, ήταν απλόχερη: δοκιμάσαμε πεντανόστιμα φαγητά από τα χέρια της μητέρας του, περιηγηθήκαμε στα δωμάτια του αρχοντικού ακούγοντας ιστορίες του τόπου και, φυσικά, δεν έλειψε η απαραίτητη δοκιμή γυαλιών – μια μικρή τελετουργία που έχει γίνει πια παράδοση.

Ωραίο και το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ και πραγματικά θαυμάσιο το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης “Μεγάλης Χίμαιρας” που μεταδόθηκε και είδαμε για πρώτη φορά. Η όλη αισθητική της σειρά προδιαθέτει για ό,τι καλύτερο.

Robbie στο Καλιμάρμαρο, Lorde για Παλαιστίνη και “Batida de Coco” από Αρλέτα στο Ηρώδειο, για τη Χριστίνα Τσατσαράγκου

Αφού έβρεξε γάτες και σκύλους και όλη την Πέμπτη σκεφτόμασταν πώς θα γίνει αυτή η συναυλία, όλα πήγαν ρολόι! Σάρωσε τη σκηνή και το “είναι” μας ο Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο, όπου τα έκανε όλα. Τραγούδησε τις δικές του επιτυχίες, τις επιτυχίες άλλων, χόρεψε, μίλησε ακατάπαυστα, ψυχαναλύθηκε, μας είπε για την καριέρα του, την οικογένειά του, έβγαλε στη φόρα τον deepfake έφηβο εαυτό του και τραγούδησε με την Ιταλίδα ποπ σταρ Λάουρα Παουζίνι τον νέο ύμνο της FIFA, “Desire”. Από το “Let Me Entertain You” του 1997 φτάσαμε στο σήμερα που το όνειρο έχει συντελεστεί. Είναι ο βασιλιάς της διασκέδασης!

Λάικ στη σπουδαία Jane Goodall, που έφυγε από τη ζωή στα 91 της – γιατί ήταν από τις σπάνιες προσωπικότητες που έκαναν πράξη τη φράση «ακολουθήστε το πάθος σας». Με την επαναστατική έρευνά της στους χιμπατζήδες της Τανζανίας, άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε τους στενότερους συγγενείς μας στον ζωικό κόσμο, αποκαλύπτοντας τη χρήση εργαλείων, τις κοινωνικές σχέσεις και τις σύνθετες δομές τους. Ιδρύτρια του Jane Goodall Institute και του προγράμματος Roots & Shoots, αφιέρωσε τη ζωή της στην επιστήμη, στην προστασία της άγριας ζωής και στην ενδυνάμωση των νέων. Στον κόσμο μας, που τόσο συχνά διψά για πρότυπα ανθρωπιάς, γνώσης και πάθους, η Jane Goodall ήταν παρούσα μέχρι το τέλος …

Φωνάζουν οι καλλιτέχνες, μαζεύουν χρήματα, βγαίνουν με το πρόσωπό τους και μιλάνε για τη Γάζα… και δεν βλέπουμε προκοπή. Η Lorde – άλλη μία φορά – για την Παλαιστίνη.

Στο ΕΜΣΤ το νέο πωλητήριο-έργο τέχνης έχει πολύ ωραία πραγματάκια για δώρα – και μπορείς πλέον να επισκεφθείς και τη Βιβλιοθήκη ή το αναγνωστήριο και να περάσεις μια ολόκληρη μέρα ζάχαρη.

Αφιέρωμα για την Αρλέτα στο Ηρώδειο με την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα, τη Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Νεφέλη Φασούλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου να ενώνουν τις φωνές τους, για να δώσουν νέα πνοή στα τραγούδια της. Πάλαι ποτέ αγαπημένο στα φοιτητικά χρόνια το «Batida de Coco» (Λάκης Παπαδόπουλος, Μαριανίνα Κριεζή), εκείνο το λιγότερο εμπορικό διαμαντάκι που κουβαλά όλη τη μελαγχολική γλύκα της Αρλέτας.

Η Κόπρος του Αυγείου ήταν η κοπριά που είχε συγκεντρωθεί στους τεράστιους στάβλους του βασιλιά της Ήλιδος Αυγεία με τα 3.000 βόδια, οι οποίοι δεν είχαν καθαρισθεί για 30 χρόνια. Το καθάρισμα αυτών των στάβλων από όλη την κοπριά μέσα σε μία μόνο ημέρα ήταν ο πέμπτος άθλος του Ηρακλή. Καλή τύχη στη Λάουρα Κοβέσι, που θα τα καθαρίσει, γιατί τα βόδια είναι βαριά και πατάνε τη γλώσσα ορισμένων.

Αφήνω και αυτό εδώ, είναι το καινούργιο του Pan Pan!

Γιώργος Λάνθιμος από κοντά, Kinofest στην Πάτρα και Μαριόν Κοτιγιάρ-Γκρέτα Λι στην τηλεόραση, για τον Θοδωρή Δημητρόπουλο

Εμφάνιση-έκπληξη έκανε ο Γιώργος Λάνθιμος στην έναρξη των Νυχτών Πρεμιέρας μαζί με τον θρύλο του μοντάζ Γιώργο Μαυροψαρίδη, παραδεχόμενος πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, πάντα όταν βρίσκεται στην Ελλάδα νιώθει τρακαρισμένος. Η “Βουγονία” του είναι μια απολαυστική ταινία για την οποία είχα γράψει πιο αναλυτικά από τη Βενετία, αλλά τώρα είχα την χαρά και τιμή να μιλήσω και με τον ίδιο τον Λάνθιμο από κοντά, στο πλαίσιο των Νυχτών Πρεμιέρας.

Πολύ ευχάριστος, με καλή διάθεση και με ειλικρίνεια, μίλησε για την ταινία του και για τον σκληρό κόσμο που την ενέπνευσε, για το pledge που υπέγραψε, για την Ελλάδα, και για πολλά ακόμα. Θα την διαβάσετε ολόκληρη στο News24/7 όταν κυκλοφορήσει η ταινία στις 6 Νοεμβρίου, πάντως ο ίδιος ήταν εξαιρετικός.

Πήγα 3 μέρες στην Πάτρα για το 6o Kinofest – φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου, όπου οι προβολές γίνονται μέσα στο Achaia Clauss, το μυθικό οινοποιείο που ιδρύθηκε το 1861. Ενδιαφέρουσες ταινίες (πρώτης προβολής) παρέα με φανταστικό κρασί σε έναν πανέμορφο ανοιχτό χώρο; Να ένας καταπληκτικός συνδυασμός που κάνει αληθινά ξεχωριστή την φεστιβαλική εμπειρία.

Μια από τις ταινίες του προγράμματος εκεί ήταν το φανταστικό ντοκιμαντέρ “Ρίφενσταλ”, για την διαβόητη σκηνοθέτη της ναζιστικής προπαγάνδας, που πέρασε μια ζωή αρνούμενη την ιδεολογική της σύνδεση με τις θηριωδίες του Χίτλερ όμως μια ενδελεχής έρευνα στο αρχείο της ίδιας, πλάθει ένα ανατριχιαστικό προφίλ άρνησης και ψεμάτων. Μια ταινία που έχει πάρα πολλά να πει και για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να λέει ψέματα στον εαυτό του για τη συμμετοχή του σε μια φρίκη – άκρως επίκαιρο. Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες και στις αίθουσες και αξίζει την προσοχή σας.

Στα πιο ανάλαφρα, για κάποιο παρανοϊκό λόγο η βραβευμένη με Όσκαρ Μαριόν Κοτιγιάρ πρωταγωνιστεί στην 4η σεζόν της σειράς “The Morning Show”(!) του Apple TV κι ενώ έχει διάφορα προβλήματα η σειρά, απολαμβάνω φέτος τις σκηνές της Κοτιγιάρ με την θεά Γκρέτα Λι των “Περασμένων Ζωών”, η οποία επιτέλους μετά από χρόνια στο καστ της σειράς έχει υλικό αντάξιό της. Οι δυο τους παίζουν σα να πρόκειται για όπερα, τραβάνε λέξεις για μέρες, κοιτάζουν την κάμερα και τονίζουν εκφράσεις στα άκρα, κι ακόμα δεν έχουμε μπει καν στο ζουμί του δράματος. Έχω μεγάλες ελπίδες.

Στα τηλεοπτικά, λάικ και στο “Peacemaker” για τη 2η σεζόν του, στο Vdoafone TV. Όλες οι ακραίες ευαισθησίες του σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν (του “Guardians of the Galaxy” και το φετινού “Superman”), από την απότομη βία μέχρι τον έντονο συναισθηματισμό, είναι παρούσες, σε μια ιστορία για το πώς καμία εκδοχή του κόσμου δε μπορεί να είναι τέλεια. Άψογη η αποκάλυψη του 6ου επεισοδίου για το φρικιαστικό μυστικό του «τέλειου» παράλληλου κόσμου, τώρα ανυπομονώ για το φινάλε.

ΝΤΙΣΛΑΙΚ

Η επιδημία των sold out και τα μπότοξ για τη Γεωργία Οικονόμου

Φέτος θα ζήσουμε άλλη μια σεζόν γεμάτη… sold out. Το μαρτυρούν τα δελτία Τύπου που σκάνε καθημερινά – λες και δεν υπάρχει άλλη λέξη στο λεξιλόγιο. Έγινε το νέο κόλπο μάρκετινγκ: να σε πιάσει το FOMO όπως πιάνει μια ίωση. Μην τυχόν και χάσεις παράσταση που «έκλεισε»· την έβαψες. Θα γίνεις περίγελος και όλοι θα λένε, “ο φουκαράς που δεν πρόλαβε το sold out της χρονιάς”.

Το καλοκαίρι έχει τελειώσει, αλλά να ξαναπούμε άλλη μία φορά γι΄αυτή την ασύλληπτη γαϊδουριά του Έλληνα να πιάνει 10 θέσεις στα πλοία, να ξαπλώνει σαν πασάς στους καναπέδες και να κοιτά αφ υψηλού τους επιβάτες που μπαίνουν από άλλο λιμάνι να ψάχνουν εναγωνίως μία θεσούλα.

Στην αρχή νόμιζα ότι χάλασαν τα μάτια μου. Τελικά χάλασαν τα πρόσωπα. Μπότοξ, τραβήγματα, στόματα που δεν ανοίγουν, μέτωπα που γυαλίζουν. Πας σε μια πρεμιέρα και τρομάζεις: “να τον χαιρετήσω ή είναι ο σωσίας του;” Στα πρωινάδικα και στις ενημερωτικές εκπομπές, όλοι ίδιοι — σαν να τους τύπωσε το ίδιο 3D printer με ρύθμιση “μόνιμο χαμόγελο”. Μια κοινωνία με μάσκες που δεν πέφτουν ποτέ.

Τηλεπαράθυρα, Τσάντες και Ανίκητοι για τη Χριστίνα Τσατσαράγκου

Κάτω τα χέρια από τον Μαζώ. Δεν θέλουμε να μάθουμε τι έγινε και πώς έγινε και πώς μπήκε και πώς βγήκε. Ούτε να ακούμε δικηγόρους στα τηλεπαράθυρα να εξηγούν… τον θέλουμε στα μαγαζιά, στην καρέκλα του κριτή και στην… ταράτσα. Ποιος Ρόμπι στο Καλλιμάρμαρο, ο Ρόμπι της Ελλάδας (ενδυματολογικά τουλάχιστον) είναι ο Μαζώ και έκανε χαμό στην ταράτσα του Φοίβου αποδεικνύοντας ότι έχει στο τσεπάκι του την αγάπη του κόσμου. Είπε και τη Μπόσα Νόβα του Ησαΐα! Το ντισλάικ μπαίνει σε όσους δεν έχουν σέβας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης Papadakis Press

Το ότι λαμβάνουμε μέιλ ότι παραμένει σταθερά No. 1 στις προτιμήσεις του κοινού με τις μελωδίες του να κατακτούν το Digital Singles Chart της IFPI ο … ανίκητος ο Παντελής Παντελίδης, είναι απορίας άξιο. Φιγουράρει στην πρώτη θέση του Spotify Top 50 Greece και του Top 100 Greece της Apple Music με το τραγούδι «Ίσως ήσουν Κυρία» που εδώ που τα λέμε δεν είναι και ένα από τα καλύτερά του… κι ας αποτελεί έναν από τους πιο viral ήχους του TikTok ξεπερνώντας τα 15 χιλιάδες πρωτότυπα βίντεο!

Θα έρθει ο Morrissey τελικά; Ή μπα…

Λάικ στην περφόρμανς του Einaudi στο Καλλιμάρμαρο … αλλά και πάλι τα κινητά είχαν την (εκνευριστική) τιμητική τους, πάλι μας τύφλωσαν οι οθόνες, πάλι drone από πάνω που ακούγονταν δυνατά παρά τον αέρα. Επίσης τι γίνεται με τις τεράστιες τσάντες; Σε λίγο θα σκάνε στις συναυλίες κάποιοι με backpack για κατασκήνωση στο βουνό.