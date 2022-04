10+5 συναυλίες που φέρνουν την... άνοιξη!

Η άνοιξη έχει δώσει τα πρώτα της σημάδια, ο καιρός ζεσταίνει και η διάθεσή μας όλο και ανεβαίνει. Οι μουσικές σκηνές δηλώνουν παρούσες τον Απρίλιο, καθώς και τις ημέρες του Πάσχα, με όμορφα live και προαναγγέλουν με τον καλύτερο τρόπο το συναυλιακό καλοκαίρι του 2022 που προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα καυτό.

Εμείς ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε τα παρακάτω 15 live!

8 και 15 Απρίλιου- Νατάσσα Μποφίλιου - VOX

Από τη νέα αφίσα της Νατάσσας Μποφίλιου

Aπαστράπτουσα, πανέμορφη, ορμητική, λαμπερή και χωρίς να κρύβει την τεράστια χαρά και τη συγκίνησή της για την επιστροφή, η Νατάσσα Μποφίλιου μαζί με τους σταθερούς της συνεργάτες, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, χάρισαν στους πολυαριθμους φίλους τους μία από τις πιο φορτισμένες πρεμιέρες της έως τώρα πορείας τους το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου στη σκηνή του Vox .

"Η πραγματικότητα είναι εδώ - κι εμείς είμαστε εδώ για να την αλλάξουμε" αναφώνησε από τη σκηνή η Νατάσσα, σε μία πρεμιέρα που έγινε η αυθόρμητη και ειλικρινής γιορτή όλων εκείνων που επιτέλους συναντήθηκαν ξανά ύστερα από μία μεγάλη και δύσκολη περίοδο απομάκρυνσης.

Τα τραγούδια της "Εποχής του Θερισμού" και όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους παρουσιάζονται με τις σκηνικές συνθήκες που ονειρεύτηκε η αγαπημένη καλλιτεχνική τριάδα, σε μια ηλεκτρισμένη παράσταση γεμάτη πάθος, έμπνευση, ανατροπές και συγκίνηση, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Άγγελου Τριαντάφυλλου.

Info: Κάθε Σάββατο στο VOX: Ιερά Οδός 16/Τηλ. Κρατήσεων: 210.3475900/Ωρα έναρξης: 21.00

8-10 Απριλίου - Παυλίνα Βουλγαράκη- Half Note Jazz Club

Η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στο Half Note με Jazz διάθεση για 3 ξεχωριστές παραστάσεις από την Παρασκευή 08 έως και την Κυριακή 10 Απριλίου.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός θα ξεδιπλώσει μία ακόμη καλλιτεχνική της πτυχή και θα μοιραστεί μαζί μας κάτι που δεν έχει παρουσιάσει ξανά στο κοινό της Αθήνας.

Από την Αρλέτα και τον Ορφέα Περίδη στη Χαρούλα Αλέξιου και από τη Fiona Apple και τους Jefferson Airplane έως τη Nina Simone. Η Παυλίνα Βουλγαράκη αγαπά να πειραματίζεται σε διαφορετικά είδη και να μοιράζεται μαζί μας «κόσμους» και «χρόνους» που μόνο η μουσική μπορεί να μας ταξιδέψει…

Info: Ώρα έναρξης Παρασκευή & Σάββατο 22:00 / Κυριακή 21:30.

8 & 9 Απριλίου- Μίκης Θεοδωράκης- Αν θυμηθείς το όνειρό μου - Μανώλης Μητσιάς/Μαργαρίτα Ζορμπαλα - Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσος

Ο Μανώλης Μητσιάς και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά μαζί για τον Μίκη CRICOS





Ο Μανώλης Μητσιάς και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά στα δύο τελευταία ρεσιτάλ αφιερωμένα στο έργο του οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη, στις 8 και 9 Απριλίου στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Στενοί συνεργάτες και οι δύο, επί σειρά ετών, με τον δημιουργό, συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια, για να τιμήσουν τον Συνθέτη-μαχητή -μουσικό, την πολυτάλαντη αυτή προσωπικότητα που σφράγισε τον αιώνα. Τον άνθρωπο που αφιερώθηκε στη μουσική και στην ποίηση και που μέσα από τα τραγούδια του, οι Έλληνες αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης γνώρισαν τους μεγάλους μας ποιητές, Ρίτσο, Ελύτη, Αναγνωστάκη, Λειβαδίτη κ.α.

Ο Μανώλης Μητσιάς και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, με έναν ανεκτίμητο θησαυρό ο καθένας τους, με πολλούς κύκλους τραγουδιών του που ερμήνευσαν πρώτοι στη δισκογραφία, αλλά και με πολλές συνεργασίες τους στις συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη σε όλο τον κόσμο, θα μας ταξιδέψουν στο μουσικό του σύμπαν με τη δική του αισθητική, έτσι όπως την διδάχτηκαν από τον ίδιο.

Ιnfo: Ωρα Έναρξης: 8.30 μ.μ.

9-17 Απριλίου - Μίλτος Πασχαλίδης - Σταυρός του Νότου

Μίλτος Πασχαλίδης PAPADAKIS PRESS

Μετά από μια αναγκαστική παύση, ο Μίλτος Πασχαλίδης ξεκίνησε και πάλι τις παραστάσεις του στη Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, κάθε Σάββατο στις 22:30 και κάθε Κυριακή στις 20:30.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης μετράει ήδη μια σειρά επιτυχημένων live εμφανίσεων στις οποίες τραγούδησε τα άπαντα και έτσι υπόσχεται να συνεχίσει και τώρα. Με αναδρομή στους 14 δίσκους του, στις συνεργασίες με τους φίλους- παρόντες και απόντες, σε τραγούδια αγαπημένα αλλά και σε "παραπονεμένα".

Και όλα τούτα με συνοδοιπόρους τους: Θύμιο Παπαδόπουλο στα πνευστά, τον Παρασκευά Περισυνάκη στη λύρα και το μαντολίνο, τον Γιάννη Μπελώνη στο πιάνο, τον Δημήτρη Μουτάφη στο μπάσο, τον Ηλία Δουμάνη στα τύμπανα, τον Πασχάλη Κολέντση στον ήχο και το Μανώλη Μπράτση στα φώτα.

Info: Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή/Σάββατο - Ώρα Έναρξης: 22.30, Ώρα Προσέλευσης: 21:45, Κυριακή - Ώρα Έναρξης: 20.30, Ώρα Προσέλευσης: 20:00.

9 Απριλίου - Monsieur Minimal - Gazarte

Monsieur Minimal GAZARTE

O Monsieur Minimal έρχεται το Σάββατο 09 Απριλίου στο Gazarte Roof Stage, με ένα Easteria Live band show γεμάτο “Love stories", Στιγμές, Αγκαλιές και Easteries.

Με την dream pop πάντα να βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου, ο μονίμως επίκαιρος Monsieur Minimal είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχει καταφέρει σε κάθε του νέο δίσκο να αφουγκράζεται τις τάσεις της εποχής χωρίς να φοβάται να πειραματιστεί σε νέα μονοπάτια... και με κάποιο μαγικό τρόπο να το κάνει πάντα με επιτυχία!

Info: Έναρξη 21:30.

11 Απριλίου - Μαρία Παπαγεωργίου - Σταυρός του Νότου

Μαρία Παπαγεωργίου ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Η Μαρία Παπαγεωργίου ολοκληρώνει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της τις Δευτέρες στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, με μία επιπλέον παράσταση, τη Δευτέρα 11 Απριλίου! Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επέστρεψε στη χειμερινή μουσική της πατρίδα, τον Σταυρό του Νότου και οι νέες της παραστάσεις έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους πολυάριθμους φίλους της, παρατείνονται για μία ακόμη Δευτέρα.

Από την Κεντρική Σκηνή του Σταυρού πλέον, η Μαρία κάνει κάθε καινούργια εβδομάδα να ξεκινά σαν γιορτή. Μια γιορτή προσωπική και γοητευτική, φτιαγμένη από τις καθηλωτικές ερμηνείες της, τις απρόσμενες επιλογές της, την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και εκείνη τη σπάνια και οικεία ατμόσφαιρα που καταφέρνει εδώ και χρόνια να δημιουργεί με συνέπεια στα live της.

Όπως σημειώνει η ίδια: "Μετά από επτά συναπτά έτη συναυλιών, η επιστροφή μας στον Σταυρό του Νότου μοιάζει πιο πολύ με επαναπατρισμό. Τι θα είναι ίδιο και τι θα έχει αλλάξει; Πόσο μεγαλώσαμε τελικά μέσα σε δύο περίεργα χρόνια, αλλά κυρίως πώς;

Η πόρτα που θα ανοίξει φέτος για μας θα είναι αυτή της Κεντρικής Σκηνής και θα ανέβουμε τις σκάλες όλη η ομάδα σύσσωμη ξανά.. Τα καινούρια τραγούδια θα ταξιδέψουν ζωντανά λίγο πριν δισκογραφηθούν, τα παλιά θα ντυθούν με τις ενορχηστρώσεις των εγχόρδων και η δική μας προσέγγιση σε τραγούδια αγαπημένων μας τραγουδοποιών θα πλαισιώσει την παράσταση που κάθε χρόνο στηρίζεται σε ένα κοινό αίτημα: την ένωση μας μέσα από την ηθική του λόγου και το μοίρασμα βαθέων συναισθημάτων ακόμα και στις πιο ρηχές περιόδους. Μοίρασμα που στέκει ακέραιο μέσα από την έννοια της ζωντανής εκτέλεσης της μουσικής.

Ο Σταυρός του Νότου για εμάς είναι κάτι παραπάνω από μια μουσική σκηνή. Είναι το σπίτι και το σχολείο μας , είναι η φωλιά της πλήρους αποδοχής . Ο, τι μας έφερε μέχρι εδώ σήμερα, τραγούδια που ξεκίνησαν μαζί μας εκεί πίσω στο 2013, καθώς και όσα μας διαμόρφωσαν μέχρι σήμερα, φτιάχνουν το γαϊτανάκι ενός νέου κόσμου που αλλάζει, προσδοκώντας να τον αφουγκραστούμε σωστά."

Info: Ώρα Προσέλευσης: 21:00, Ώρα έναρξης: 21:30.

12 Απριλίου - Guy Manoukian - Παλλάς

Guy Manoukian MENTA ART EVENTS

Ο Guy Manoukian, o διάσημος Λιβανέζος-Αρμένιος συνθέτης και πιανίστας επιστρέφει στην Ελλάδα για μια φαντασμαγορική συναυλία στο Θέατρο Παλλάς, την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, με τους Gipsy Kings by Andrè Reyes.

Τρία χρόνια μετά την πρώτη του sold-out συναυλία στη χώρα μας, o διάσημος συνθέτης και πιανίστας θα εμφανιστεί ξανά στην Αθήνα για να μαγέψει το κοινό με τις ιδιαίτερες μουσικές του συνθέσεις. Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν οι μοναδικοί Gipsy Kings by Andrè Reyes, για να χαρίσουν ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι με ήχους που συνδυάζουν ανατολίτικες και σύγχρονες μελωδίες.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στον φιλανθρωπικό οργανισμό ΜΑΝΑ, που υποστηρίζει έμπρακτα και καλύπτει δωρεάν τις εξειδικευμένες ανάγκες των γυναικών με καρκίνο του μαστού ή γυναικολογικό καρκίνο.

Info: Έναρξη 21:00.

12 Απριλίου- Αγγελική Τουμπανάκη " FOR WOMEN”- στο Half Note Jazz Club

H Αγγελική Τουμπανάκη NIKOS KAROUZOS

Μια συναυλία αφιερωμένη με αγάπη και τιμή, στη γυναίκα δίνει στις 12 Απριλίου (η πρώτη συναυλία που είχε γίνει στις 9 Μαρτίου με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας γνώρισε ξεχωριστή επιτυχία) στο Half Note Jazz Club η World Jazz βοκαλίστρια Αγγελική Τουμπανάκη μαζί με τέσσερις αγαπημένους και εκλεκτούς μουσικούς της παραδοσιακής και τζαζ μουσικής σκηνής τον Γρηγόρη Ντάνη στην κιθάρα, Απόστολο Καλτσά στο μπάσο, Ηλία Δουμάνη στα τύμπανα και Γιώργο Μακρή στη γκάιντα,

Μία συναυλία αφiερωμένη στη γυναίκα που γελάει, που ερωτεύεται, που πονάει, που θυμάται, που μάχεται, που θρηνεί, που ονειρεύεται, που επαναστατεί και ανασταίνεται. Στη γυναίκα που αγαπά και σε σφίγγει στην αγκαλιά της, τη μάνα, την αδελφή, τη σύντροφο, την κόρη. Στη γυναίκα την άχρονη και διαχρονική.

Info: Τρίτη 12 Απριλίου. Έναρξη 21:30.

14 Απριλίου - Jake Bugg στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

Jake Bugg - Εξώφυλλο δίσκου "Hearts That Strain" ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΙΣΚΟΥ

Το Jameson Connects Athens παρουσιάζει τον Jake Bugg στην πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα, το Σάββατο 14 Απριλίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Tη βραδιά θα ανοίξουν οι δικοί μας shoegaze-άδες, Royal Arch.

Ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες της πρόσφατης δεκαετίας, ο Jake Bugg έκανε τη θριαμβευτικη είσοδό του στα μουσικά δρώμενα σε ηλικία 17 ετών με το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του το 2012, το οποίο πήγε κατευθείαν στο νο1 των βρετανικών charts και έγινε διπλά πλατινένιο. O νεαρός Jake με την όμορφη, καθαρή φωνή και τραγούδια όπως τα "Ligthning Bolt", "Two Fingers" και "Broken", ξεχώρισε αμέσως ως ανανεωτής και συνεχιστής της μεγάλης παράδοσης των folk/rock τραγουδοποιών από το "νησί".

Για τα επόμενα βήματά του συνεργάστηκε με ονόματα – τοτέμ της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Στο δεύτερο δίσκο του, "Shangri La" την παραγωγή ανέλαβε ο "πολύς" Rick Rubin, ενώ στο "Hearts That Strain" ο Dan Auerbach των Black Keys.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαρκούς καλλιτεχνικής αναζήτησης είναι μια σειρά από 5 δίσκους που καλύπτουν ένα ευρύ ηχητικό φάσμα, από το blues-rock ως την americana και από το indie στην ποιοτική pop των 60's. Το ότι και οι 5 δίσκοι έχουν μπει στο top 10 των charts της Μεγ. Βρετανίας, τα τραγούδια του συγκεντρώνουν πολλά εκατομμύρια views και έχει κερδίσει τα σημαντικότερα βραβεία (NME Award, Q Award, κλπ), δικαιώνουν την πορεία και τις επιλογές του Jake Bugg.

Info: Έναρξη 20:00.

15 Απριλίου 2022-Ηρώ Σαΐα -“Εαρινό Πάθος” - Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΗΡΩ ΣΑΪΑ

Δύο μέρες πριν ξεκινήσει το Θείο Πάθος και ενώ η άνοιξη «οργιάζει», η αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ θα πλημμυρίσει από κατάνυξη και μυσταγωγία. Για μια μόνο βραδιά η Ηρώ Σαΐα «παντρεύει» τον πόνο του θείου πάθους με τη γιορτή της φύσης και της άνοιξης και μας προσφέρει μια παράσταση «βάλσαμο» που μας προτρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας. Συμβολισμοί, ανυπέρβλητη δραματικότητα, λυρισμός, ελπίδα. Όπως ξαναζωντανεύει η φύση την Άνοιξη, έτσι ανασταίνονται ο Λάζαρος, ο Χριστός.

Η Ηρώ Σαΐα μαζί με δυο υπέροχους σολίστες, θα ερμηνεύσει 'Υμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, ύμνους προς τη ζωή και την αλληλεγγύη, θα ερμηνεύσει τραγούδια από την Παράδοση, αλλά και Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών με θέμα τα Θεία και τα ανθρώπινα Πάθη.

15-17 Απριλίου - Γιάννης Χρήστου Χ Μιχαήλ Μαρμαρινός - ONCE TO BE REALIZED - Στέγη

Μιχαήλ Μαρμαρινός για τη ΣΤΕΓΗ ΣΤΕΓΗ

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και έξι συνθέτες του σύγχρονου μουσικού θεάτρου συναντιούνται με τα μη ταξινομημένα αρχεία έργων του Γιάννη Χρήστου σε μια παράσταση που μοιάζει με αρχαίο δράμα αλλά και με κοινωνικό γλυπτό.

Διεθνώς αναγνωρισμένος και ως Jani Christou, o Γιάννης Χρήστου θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικούς της πρωτοπορίας του 20ου αιώνα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, δημιούργησε σχεδόν 130 προσχέδια για συνθέσεις που θα ολοκλήρωνε αργότερα. Κατάφερε να επεξεργαστεί μόνο μερικά από αυτά πριν από τον πρόωρο θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα, το 1970, στα 44α γενέθλιά του. Τα περισσότερα από εκείνα τα οραματιστικά προσχέδια δεν υλοποιήθηκαν ποτέ μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια από τον θάνατό του και μόλις τώρα θα αποτελέσουν τη βάση ενός νέου, μουσικού θεατρικού έργου.

Μαζί με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Μιχαήλ Μαρμαρινό, έξι συνθέτες, από τους πιο διακεκριμένους δημιουργούς του σύγχρονου μουσικού θεάτρου, θα αναμετρηθούν με τα σχέδια του Χρήστου από τις 15 έως 17 Απριλίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης στο Once to be realized. Τα συναντούν μέσα από τη δική τους μουσική γλώσσα, τα εξερευνούν, αφήνουν τους εαυτούς τους να εμπνευστούν και δουλεύουν μέσα από αυτά. Το αποτέλεσμα είναι ένα μουσικό θέατρο που μοιάζει τόσο με αρχαϊκό δράμα όσο και με κοινωνικό γλυπτό. Μαζί με τους Beat Furrer, Barblina Meierhans, Olga Neuwirth, Younghi Pagh-Paan, Samir Odeh-Tamimi και Christian Wolff.

H διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης έχει ήδη παρουσιαστεί στην Μπιενάλε Μονάχου και τη Γερμανική Όπερα του Βερολίνου και κάνει τώρα πρεμιέρα στην Ελλάδα. Μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα, ένα ηχητικό συνεχές που διακόπτεται από μια έκρηξη, πλήθη που ορμούν στη σκηνή, φωτεινοί σηματοδότες, το εκκωφαντικό τραγούδι των τζιτζικιών στη Χίο μέσα στη μεσημεριανή ζέστη, η ερμηνεία εντός μουσικών συνόλων σαν να είναι κώδικας κοινωνικών αστερισμών, η επίκληση στο μεταφυσικό άλλο, η σύνθεση ως μια προσπάθεια διάρρηξης της μουσικής σύνταξης ή ακόμη και ως «ελαφρά πίεση στο όριο του νοήματος»: Ο κόσμος του Έλληνα συνθέτη Γιάννη Χρήστου αποτελείται από λαβυρινθικές διακλαδώσεις στον πλούτο των υποδηλωτικών εικόνων και σχεδίων του.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Μαρμαρινός/Βοηθός Σκηνοθέτη: Lea Theus/Σκηνικά, Κοστούμια & Βίντεο: Γιώργος Σαπουντζής/Βοηθός Σκηνογράφου: Martin Ku/Δραματουργία: Sebastian Hanusa/Σύλληψη: Λενιώ Λιάτσου/Μουσική Διεύθυνση: Cordula Bürgi/Σχεδιασμός Φωτισμών: Steffen Hoppe/Βίντεο: Nicolai Roloff/Ήχος: Clemens Nagl/Μεσόφωνος: Pia Davila/Βαρύτονος: Matthew Cossack/Perfomers: Marius Böhm, Meik Van Severen/Χορός: Σοφία Πιντζού/Κρουστά (Στο κομμάτι της Olga Neuwirth): Robyn Schulkowsk

Στα γερμανικά και αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους/Η δράση έχει ως σημείο αφετηρίας το Πάντειο Πανεπιστήμιο, περνά από την υπόγεια διάβαση της Λεωφ. Συγγρού και καταλήγει στο κτίριο της Στέγης.

15-18 Απριλίου - Alfredo Rodriguez Trio - Half Note Jazz Club

Alfredo Rodriguez HALF NOTE

O προτεινόμενος για Grammy περίφημος Κουβανός πιανίστας, συνθέτης, ενορχηστρωτής & παραγωγός Alfredo Rodriguez με το υπέροχο τρίο του έρχονται να συστηθούν στο κοινό της Αθήνας και την σκηνή του Half Note Jazz Club!

Γεννημένος στην Αβάνα και προερχόμενος από μουσική οικογένεια, ο χαρισματικός Alfredo, αποτέλεσε ένα πραγματικό παιδί θαύμα που σπούδασε κλασσική μουσική και πιάνο στο ξεχωριστό Conservatorio Amadeo Roldán και το Instituto Superior de Arte της Κούβας.

Τη ζωή του όμως και την μεγάλη του αγάπη για την τζαζ και το αυτοσχεδιασμό, επηρέασε πολύ η πρώτη ακρόαση του περίφημου δίσκου του Keith Jarrett “The Köln Concert” όπως – είναι βέβαιο – και πολλών άλλων ανθρώπων! Το μουσικό ταλέντο του φάνηκε αμέσως όταν κατάφερνε να συνδυάσει την επιρροή του από τον Stravinsky ή τον Bach με την τζαζ αλλά και την Κουβανική μουσική παράδοση. Τις μεγάλες ικανότητες του Rodriguez, διέκρινε στο φεστιβάλ του Montreaux το 2006 και ο θρύλος Quincy Jones και του πρότεινε να μετακομίσει στην Αμερική, ώστε να έχουν μία μακρόχρονη συνεργασία.

Έτσι η φήμη του θα γιγαντωθεί, αλλά κυρίως οι φοβερές ικανότητες του Alfredo Rodriguez θα τον αναδείξουν σταδιακά σε ένα από τους σπουδαιότερους μουσικούς της γενιάς του. Μετά από πολύ σκέψη τελικά το 2009 θα αποδεχτεί την μουσική πρόκληση του να μεταναστεύσει στην Αμερική και με παραγωγό τον Quincy, θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ “Sounds of Space” με εκκωφαντική επιτυχία. Στο αμέσως επόμενο δισκογραφικό του εγχείρημα με τίτλο το επίκαιρο “The Invasion Parade”, πάλι σε συμπαραγωγή του Quincy Jones, θα συμμετάσχουν ανάμεσα σε άλλους η Esperanza Spalding και ο τραγουδιστής /master περκασιονίστας Pedrito Martinez. Ο δίσκος αυτός είναι το απόσταγμα των μουσικών αναμνήσεων, των ανθρώπων και βιωμάτων του Alfredo από την Κούβα και έκανε τόση αίσθηση, ώστε προτάθηκε για Grammy την ίδια χρονιά!

Θα ακολουθήσουν ακόμη τρία σπουδαία προσωπικά του άλμπουμ, πάντα με την συνδρομή του θρύλου Quincy Jones. Σε όλα αυτά τα 13 χρόνια από την μετεγκατάστασή του στην Αμερική, ο Rodriguez έχει ήδη καθιερωθεί σαν headliner στα μεγαλύτερα Φεστιβάλ τζαζ του κόσμου όπως Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz, Jazz in Marciac, Umbria Jazz, Jazz à Vienne κλπ αλλά και χώρους όπως το Hollywood Bowl κα. Το παίξιμό του – όπως πολλοί κριτικοί παραδέχονται – εμπεριέχει αρκετά στοιχεία από Bill Evans, ακόμη και ψήγματα Thelonious Monk, αλλά και πολλά στοιχεία από την μελωδική ευρηματικότητα του Jarrett, ενώ διατηρεί σαφέστατη και ευκρινή πάντοτε την Κουβανική μουσική του κληρονομιά.

Στις παραστάσεις του στην Αθήνα, θα έχει πλάϊ του δύο απίστευτους Κουβανούς μουσικούς, τον μπασίστα Yarel Hernandez και τον ντράμερ Michael Olivera!

Info: Από την Παρασκευή 15 μέχρι και την Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου.

16 Απριλίου - Κίτρινα Ποδήλατα - Σταυρός του Νότου

Κίτρινα Ποδήλατα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ



Τα Κίτρινα Ποδήλατα, επιστρέφουν στη σκηνή του club του Σταυρού του Νότου και ολοκληρώνουν τις χειμερινές εμφανίσεις τους με μια τελευταία μοναδική παράσταση γενικής… ανάτασης!

Ένας δύσκολος, παράλογος «χειμώνας», αναζητά στο τέλος του μια ανθρώπινα-ζεστή, πολυπόθητη «άνοιξη»… Οι δυο δημιουργοί, Αλέξανδρος & Γιώργος Παντελιάς, επανέρχονται στον φυσικό τους χώρο, ανανεώνοντας την πετυχημένη τους παράσταση «Να σε δω να γελάς…» και ενώνουν για μια ακόμη φορά την παρέα, σε κοινά, έντονα και ανοιχτά συναισθήματα.

Η τρίωρη ευρηματική, επικοινωνιακή παράσταση «Να σε δω να γελάς…», συνδυάζει τις σημαντικότερες στιγμές της 21χρονης παρείας του συγκροτήματος, με μια πλούσια αναφορά σε διασκευές αγαπημένων τραγουδιών απ την ξένη και την εγχώρια σκηνή. Από ένα τέτοιο εγχείρημα γενικής ανάτασης, δε θα μπορούσαν να λείψουν ιδιαίτερες τιμητικές αναφορές σε αγαπημένους δημιουργούς, που αν και «φύγαν», γεννιούνται ξανά και ξανά μέσα από το έργο τους, που αντανακλά πολύτιμη ουσία και διαχρονικότητα.

28 Απριλίου - Μάριος Φραγκούλης & BIG BAND - «My way»- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Special Guest: Marc Devigne





Μετά τη sold out συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με τίτλο "Blue Skies" και την παγκόσμια κυκλοφορία του ομότιτλου album, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, o Μάριος Φραγκούλης επιστρέφει με την Big Band, με νέο ρεπερτόριο και με εκλεκτό καλεσμένο τον Marc Devigne.

Ο Μάριος Φραγκούλης, παίζει σε ρυθμούς Jazz και Swing με την αγάπη και τον χρόνο σε μία ανοιξιάτικη συναυλία, γεμάτη ρυθμό και μελωδία. Με τον χαρακτηριστικό ήχο της Big Band, τα εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του American songbook, αλλά και νέες συνθέσεις, η συναυλία αυτή "υπόσχεται" μια μοναδική βραδιά σε όσους παρευρεθούν στο Μέγαρο Μουσικής στις 28 Απριλίου.

Σε αυτήν τη συναυλία θα μας συστήσει τον ταλαντούχο συνάδελφο και φίλο του από τον Καναδά, Marc Devigne μέσα από μελωδικά ντουέτα, αλλά και τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο τους.

Info: MMA/28 Απριλίου 2022/Ώρα έναρξης: 20.30

30 Απριλίου- Efterklang, No Clear Mind, Plàsi - Temple

UNITED WE FLY

Το Σάββατο, 30 Απριλίου, οι Efterklang, οι No Clear Mind και ο Plàsi μας περιμένουν στο Temple για μια μίνι φεστιβαλική βραδιά! Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, οι Efterklang επιστρέφουν στην Αθήνα για μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση στο Temple, που θα επικεντρωθεί στο τελευταίο τους album, “Windflowers”, απο την οποία όμως δε θα λείψουν και τραγούδια από όλες τις προηγούμενες δισκογραφικές τους δουλειές.

Για περισσότερα από 20 χρόνια, οι Efterklang διευρύνουν τα όρια της πειραματικής, ηλεκτρονικής και συναισθηματικής chamber pop. Στον έκτο τους δίσκο, που κυκλοφόρησε από τη City Slang, οι Δανοί Mads Brauer, Rasmus Stolberg and Casper Clausen συνεχίζουν το δημιουργικό τους ταξίδι δοκιμάζοντας νέες ιδέες αλλά παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στον χαρακτηριστικό λυρισμό τους και τα συναισθήματα που αποτυπώνονται στις υπέροχες ιδιοσυγκρασιακές μελωδίες τους.





