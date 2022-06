Είδαμε τους Evanescence στο θέατρο Πέτρας και επανήλθαμε στη ροκ κανονικότητα

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η επιστροφή τους στην Ελλάδα, είχα κυκλώσει στο ημερολόγιο με κόκκινο μαρκαδόρο την ημερομηνία: 5 Ιουνίου, θέατρο Πέτρας, Evanescence. Δεν ήταν μόνο η χαρά να ξαναδώ επί σκηνής την αγαπημένη ροκ μπάντα της εφηβείας μου, ήταν ότι θα σηματοδοτούσαν και την πρώτη μου συναυλία κανονικότητας. Μια βραδιά ροκ, χωρίς μάσκα, κάτω από τον έναστρο ουρανό και με την απόκοσμη και ατμοσφαιρική φωνή της Amy Lee να μας φέρνει πίσω στη "ζωή" (sic).

Η ώρα είχε πάει 21.00 και έξω από το θέατρο Πέτρας επικρατούσε το αδιαχώρητο. Η ταλαιπωρία για την εύρεση πάρκινγκ ήταν συνάμα μια διαπίστωση της μεγάλης απήχησης που εξακολουθούν να έχουν σήμερα οι γκοθ ροκάδες από το το Άρκανσας. Φίλοι της μπάντας, κάθε ηλικίας, γέμισαν το θέατρο από την τελευταία κερκίδα μέχρι τη σκηνή, ο ενθουσιασμός εμφανής και η αίσθηση της ελευθερίας ήταν διάχυτη.

ADVERTISING

Εγγλέζοι στην ώρα τους, οι Evanescence εισέβαλλαν στη σκηνή και από το πρώτο λεπτό ηλέκτρισαν το κοινό. Η σκηνική απουσία τους τα τελευταία χρόνια (λόγω της πανδημίας) τους τροφοδότησε με ενέργεια, όρεξη και έντονη ανάγκη για διάδραση και επικοινωνία με το κοινό. Αποτέλεσμα; Έδωσαν ίσως την καλύτερη συναυλία τους στην Ελλάδα (συγκριτικά με την προηγούμενή τους εμφάνιση στη Μαλακάσα)!

Η μπάντα παρουσίασε ένα δυνατό setlist που συμπεριελάμβανε τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες όπως "Going under", "Bring me to Life", "Better Without You", "Imaginary", "The weight of the world" και "Use my voice". Όταν η Amy Lee έκατσε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το "Lithium", ζήτησε από το κοινό να τη συνοδεύσει, γιατί δεν ήθελε να το τραγουδήσει μόνη. Μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή ήταν κατά την αισθαντική μπαλάντα "My Immortal", όπου οι θεατές "φώτισαν" το θέατρο με τους φακούς των κινητών τους.

Οι Evanesecne παραμένουν σήμερα μια δεμένη μπάντα σε πολύ καλή φόρμα, με χρόνια εμπειρίας (19 το σύνολο), στοιχεία που έγιναν ξεκάθαρα από την αποδοτικότητα τους τεχνικά και ερμηνευτικά.

Ο ήχος ήταν γεμάτος και καθαρός, ανεβάζοντας το επίπεδο της μπάντας, άλλα και της όλης εμπειρίας των θεατών-αποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως το θέατρο Πέτρας είναι ένας εκπληκτικός συναυλιακός χώρος.

Η Amy Lee έχει μια τεχνικά άψογη γυναικεία φωνή: Κάποιες στιγμές αέρινη και αιθέρια μας ταξίδεψε με όμορφες μελωδίες, και κάποιες άλλες πιο μπάσα και σκληρή, με συχνότητες σε όλο το φάσμα, που της επέτρεψαν να επαληθεύεσει την ηγετική παρουσία πάνω στα βαριά κιθαριστικά riffs. Η άρτια τεχνική της δεν την παγιδεύει σε μια συντηρητική και άψυχη εμφάνιση, αλλά της επιτρέπει να αποδώσει τα κομμάτια της μπάντας στο 100% και να εστιάσει όλη της την ενέργεια σε μια μεστή ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα.

Έκπληξη της βραδιάς: Η συμμετοχή του κόσμου σε κάθε τραγούδι, γνωστό και λιγότερο γνωστό και η τεράστια ενέργεια που "χώρεσε" στο παλιό λατομείο της Πετρούπολης. Ένα κοινό που ενώθηκε και τραγούδησε κάθε στίχο με πλατιά χαμόγελα.

FACEBOOK / EVANESCENCE

Who is who

Οι Evanescence έκαναν το 2003 ένα από τα πιο εντυπωσιακά ντεμπούτα όλων των εποχών με το άλμπουμ “Fallen”, μέσα από το οποίο κυκλοφόρησαν 4 singles που πλέον θεωρούνται κλασικές επιτυχίες του σύγχρονου ροκ ήχου (“Bring Me To Life”, “My Immortal”, “Going Under”, “Everybody's Fool”). Ο δίσκος ανέβηκε στις κορυφές των charts σε πολλές χώρες, έγινε 7(!) φορές πλατινένιος, πούλησε περισσότερα από 17.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως, ήταν ένα από τα μόλις 8 άλμπουμ στην ιστορία που έμειναν για πάνω από ένα έτος στο Top50 του Billboard και τους απέφερε 2 βραβεια Grammy και άλλες 4 υποψηφιότητες! Η συνέχεια ήταν εξίσου πετυχημένη, με το “Open Door” του 2006 να φτάνει και αυτό στο νο1 του Billboard και χάρη σε τραγούδια οπως τα “Lithium” και “Call Me When You're Sober” να πουλάει πάνω από 5.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως!

Το 2011 έφτασαν και πάλι στο νο1 του Billboard για τρίτη συνεχόμενη φορά με το ομώνυμο άλμπουμ τους, μέσα από το οποίο ξεχώρισε το “My Heart Is Broken”. Το 2017 ακολούθησε το “Synthesis”, ένας δίσκος με reworks σε παλαιότερο υλικό τους.

Τη άνοιξη του 2021 οι Evanescence κυκλοφόρησαν το 5ο άλμπουμ τους με τίτλο “The Bitter Truth”, το πρώτο με καινούργιο υλικό μετά από μια δεκαετία.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις