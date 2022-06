Επική στιγμή: Ο Matt Bellamy πήγε ακάλεστος σε γάμο μετά το live των Muse

Ο Matt Bellamy των Muse είναι γνωστός για το χιούμορ του, αφού έχει τρολάρει πολλάκις τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας του, με αποκορύφωμα τον Harry Potter.

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι ο μπασίστας Chris Wolstenholme και ο ντράμερ Dominic Howard, δε συμπαθούν ιδιαιτέρως τον Harry, ο Bellamy σκέφτηκε να ενσωματώσει "κρυφά", στίχους σχετικούς με τον ήρωα και τον Lord Voldemort, στον όγδοο δίσκο του συγκροτήματος, Simulation Theory. Πράγμα για το οποίο όπως έχει πει, αισθάνεται ιδιαιτέρως υπερήφανος.

Επίσης, μεταξύ άλλων έχει βαφτίσει τις γάτες του... Kim και Kanye, ενώ λατρεύει τους Monty Python.

Και δεν είναι η μόνη στιγμή αυτή που έχει τρολάρει, όπως σας είπαμε, με τα παρακάτω βίντεο να είναι αποδεικτικά στοιχεία.

Το βράδυ της Τετάρτης λοιπόν, μετά το τέλος του φοβερού live των Muse στο Eject Festival, ο Matt αποφάσισε να το ρίξει λίγο έξω, αλλά αντί να βγει σε κάποιο μπαρ ή κλαμπ, είπε να κάνει "ντου" σε έναν τυχαίο γάμο, όπως τουλάχιστον αποκάλυψε ο ίδιος στα social media.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram:

"Just rocked out an amazing crowd in Athens, you guys are the best .Just crashed someone’s Greek wedding, no idea where I am. Life is good".

Κοινώς, "μόλις ροκάραμε με ένα εκπληκτικό κοινό στην Αθήνα, παιδιά είστε οι καλύτεροι. Μόλις "κράσαρα" κάποιον ελληνικό γάμο, δεν έχω ιδέα που είμαι. Η ζωή είναι ωραία".

Λέτε να μας τρόλαρε ξανά; Οι καλεσμένοι βέβαια στα πλάνα, δεν φάνηκαν να τον αναγνωρίζουν.

Εννοείται πως η ανάρτησή του συνοδεύτηκε από αποθεωτικά σχόλια ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες που τον κάλεσαν στον δικό τους γάμο.

Πάρτε και μια γεύση από τα χθεσινά, παρακάτω.

