Επιστροφή στις μουσικές σκηνές με Μποφίλιου, Μάλαμα, Αγγελάκα και Χαρούλη: 12+1 προγράμματα για ονειροπόλους

Η σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά στις μουσικές σκηνές της πόλης, που παίρνουν τη μικρή γλυκιά τους εκδίκηση για την περίοδο του λοκντάουν και παρουσιάζουν προγράμματα καλοδουλεμένα και γεμάτα μηνύματα.

Τραγούδια και καλλιτέχνες που μας προσεγγίζουν σε περιβάλλον σχεδόν... προσωπικό, σαν να έχουμε καλέσει φίλους σπίτι και τα λέμε.

Από τη νέα μουσική παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου, στα sold-out του Σωκράτη Μάλαμα που πολύ μας έλειψε, και από τον αυθεντικά ροκ Αγγελάκα στην κρητική "ψυχή" του Γιάννη Χαρούλη, οι βραδιές σε αυτές τις μουσικές σκηνές έχουν πολλά να ...πουν!

Νατάσσα Μποφίλιου - Για μια φυλή χαμένων ονειροπόλων

Νατάσσα Μποφίλιου live - Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο VOX ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΓΟΥΛΗΣ

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, πάντα ανήσυχοι και δημιουργικοί, επανασυστήνονται ακόμη μια φορά με μία νέα πρόταση στο VOX και παρουσιάζουν με ιδιαίτερο τρόπο το αγαπημένο τους ρεπερτόριο.

Με το βλέμμα και το ενδιαφέρον σταθερά στο κοινό τους, στοχεύουν στη δημιουργία μιας ενιαίας δυναμικής που να ενώνει σκηνή και θεατές. Με τα τραγούδια της προσωπικής τους δισκογραφίας-που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην τελευταία εικοσαετία-ιδωμένα μέσα από ένα νέο πρίσμα, αλλά και έναν ανοιχτό διάλογο σε απρόβλεπτες επιλογές από το εγχώριο και το διεθνές ρεπερτόριο, επιχειρούν να συμπαρασύρουν τους πολυάριθμους φίλους τους σε ένα συναρπαστικό ταξίδι νέων συγκινήσεων.

Νατάσσα Μποφίλιου live στο VOX ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΓΟΥΛΗΣ

Και όπως λένε και οι ίδιοι: “Αν υπήρχε μια φυλή χαμένων ονειροπόλων, ευαίσθητων τρελών, ερωτευμένων, τρυφερών και θυμωμένων, που κατοικεί στις δύο όχθες του ποταμού, θα ακολουθούσες την πορεία της; Η απάντηση μπορεί να δοθεί στο VOX.

Info: VOX, Έναρξη Σάββατο 4 Φεβρουαρίου - Εισιτήρια: viva.gr.

Μαρίζα Ρίζου - Σαν να έχουμε μαζευτεί σπίτι και τα λέμε

Η Μαρίζα Ρίζου στο VOX MENTA ART EVENTS

Η Μαρίζα Ρίζου μας περιμένει για λίγες παραστάσεις από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στο VOX. Μέσα από τα δικά της λόγια ανακοινώνει ότι έφτασε η ώρα των live, με ανυπομονησία, φόβο και κάποια ανασφάλεια. Σε μια “φωλιά καλλιτεχνών” όπως αποκαλεί το VOX θα παρουσιάσει όλα τις τα τραγούδια αλλά και κομμάτια από τον 4ο προσωπικό της δίσκος, με τίτλο "Το Χωριό".

Το live της μιλά για εκείνη τη ζόρικη διαδρομή που μάλλον δεν γίνεται να παραλείψει κανείς, εάν θέλει να φτάσει στην ευγνωμοσύνη και τη βαθιά εκτίμηση της ζωής και “Του Χωριού”’ του: "Να είναι οι Παρασκευές μας σαν να έχουμε μαζευτεί σπίτι και να τα λέμε, να συνδεόμαστε, να γελάμε, να κλαίμε, να ζούμε. Και να είναι όλα οκ και αποδεκτά" λέει η Μαρίζα Ρίζου.

* Όλες τις Παρασκευές θα υπάρχουν και δύο υπέροχα κορίτσια που θα μεταφράζουν το live στη νοηματική. Επίσης, ο χώρος θα είναι διαθέσιμος και προσβάσιμος σε αμαξίδια και ανθρώπους με αναπηρία.

Info: Από Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου & κάθε Παρασκευή για λίγες εμφανίσεις, Εισιτήρια: viva.gr.

Ελένη Βιτάλη και Χρήστος Θηβαίος - Χαράσσουν πορεία

Ελένη Βιτάλη και Χρήστος Θηβαίος στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Πρώτη τους συνάντηση και η συγκίνηση είναι μεγάλη. Ελένη Βιτάλη και Χρήστος Θηβαίος συνεχίζουν ως τις 24 Φεβρουαρίου τις εμφανίσεις τους στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Δύο καλλιτέχνες που τους έφερε μαζί η κοινή αγάπη για την μουσική και την πηγαία έκφραση, σε ένα πρόγραμμα που τους φωτίζει διαφορετικά, μέσα από μεγάλα τραγούδια τόσο του δικού τους ρεπερτορίου, όσο και όσα αγαπούν. “Ένα αντάμωμα με λόγο και αιτία το τραγούδι και την αγάπη τους για το αυθεντικό και το άξιο”.

Πρόσφατα ακούσαμε από την Ελένη Βιτάλη μια διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού του Απόστολου Καλδάρα για κιθάρα και φωνή “Συ μου χάραξες πορεία”, το οποίο πρωτοτραγούδησε η Γιώτα Λύδια.

Info: Καλλιτεχνική επιμέλεια προγράμματος: Νίκος Ξύδης και οι ΤΖΟΥΜ. Κάθε Παρασκευή. Εισιτήρια: viva.gr.

Θανάσης Αλευράς - 40 και βγαίνει!

O Θανάσης Αλευράς με μία βαλίτσα αναμνήσεις στο VOX ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ/NDP

Ο συναρπαστικός Θανάσης Αλευράς, τον οποίο απολαύσαμε στη σκηνή του VOX τον περασμένο Δεκέμβριο να διηγείται τη ζωή του από τον Υπερσιβηρικό στο Μικρό Παλλάς μέχρι τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ και το Gucci φόρεμα, συνεχίζει τις παραστάσεις του και μέσα στον μήνα Φεβρουάριο.

Μετά την "Ταράτσα του Φοίβου", την επιθεώρηση "Τι ζούμε ρε;" στο Άλσος και ένα πέρασμα από τα τηλεοπτικά "Νούμερα" του Δεληβοριά, ο Θανάσης Αλευράς βγάζει για πρώτη φορά τα εσώψυχά του στο μουσικο-σατυρικό πρόγραμμα "40+Βγαίνω!" στο VOX.

Ένα απρόσμενο Stand-up comedy (περίπου) με αρκετές δόσεις αυτο-ψυχανάλυσης. Μαζί του στη σκηνή η Ιdra Kayne και ο Jerome Kaluta, τα αδέλφια του, όπως τα λέει, οι οποίοι με τις υπέροχες φωνές τους μας ταξιδεύουν μουσικά σε τέσσερις δεκαετίες.

Info: Κάθε Δευτέρα / Φεβρουάριος 2023 / στο VOX. Εισιτήρια: viva.gr.

Έλλη Πασπαλά - “Elly loves jazz - Vol.2”

Η Έλλη Πασπαλά ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

Η "μαγική" παράσταση "Elly loves jazz – Vol.2" με την Έλλη Πασπαλά και τους σπουδαίους μουσικούς που τη συνοδεύουν, παρατείνεται για δεύτερη φορά και θα κοσμεί τη μουσική ζωή της πόλης για τρεις επιπλέον Δευτέρες, στις 6, 13 και 20 Φεβρουαρίου.

Όπως είχε αναφέρει στο NEWS 24/7 η Έλλη Πασπαλά η ιδέα για την παράσταση ξεκίνησε στις διακοπές που έκαναν παρέα με την Ευανθία Ρεμπούτσικα πριν από λίγα καλοκαίρια. Tο πρόγραμμα τότε το είχαν επιμεληθεί μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Αναφορικά με τον 2ο κύκλο παραστάσεων με τίτλο “Elly loves Jazz” μας είχε πει:

“Κράτησα αρκετά τραγούδια από το πρώτο πρόγραμμα, που τα αγαπώ πολύ και δεν τα χορταίνω. Αυτή τη φορά έβαλα και άλλα τραγούδια που δεν είναι αμιγώς jazz, δέχονται ωστόσο μια τέτοια ματιά, μια τέτοια πινελιά, καθώς και κάποια τραγούδια σε αυτή την κατηγορία που είχα τραγουδήσει στο παρελθόν, όπως το "Lonely at the top" και το "Ain’t no sunshine". Έχω εντάξει το "A case of you" της Joni Mitchell και βέβαια και άλλα standards όπως το "Blue moon, το "Fly me to the moon", το "How insensitive" και άλλα πολλά.”

Info: Θέατρο ΑΛΣΟΣ / Κάθε Δευτέρα / Φεβρουάριος 2023 / Εισιτήρια: viva.gr.

Μίλτος Πασχαλίδης - Για να ανταμώσουμε ξανά εντός έδρας

Ο Μίλτος Πασχαλίδης ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Ευαίσθητος δημιουργός και χαρισματικός ερμηνευτής, δυναμικός και αυθόρμητος, κοινωνικά ευαίσθητος και ταυτόχρονα βαθιά ερωτικός, ο Μίλτος Πασχαλίδης ξεχωρίζει για τις ζωντανές εμφανίσεις του, που συνδυάζουν στοιχεία ετερόκλητα, έχουν καθορισμένη αρχή, αλλά άγνωστο τέλος και μας παρασύρουν σε μια μουσική περιπέτεια που μένει αξέχαστη.

Μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, την επανεκτέλεση του οριακού δίσκου του Θάνου Μικρούτσικου "Εμπάργκο" (εκδ. Ogdoo Music Group), αλλά και της τέταρτης συγγραφικής του εργασίας, με τίτλο "Ξενοδοχεία" (εκδ. Αλεξάνδρεια), ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στο σταθερό του στέκι στον Σταυρό του Νότου (Κεντρική Σκηνή).

Info: Κάθε Σάββατο / Φεβρουάριος 2023 / Εισιτήρια: viva.gr.

Γιάννης Χαρούλης - Μοιραζόμαστε και η δύναμη πολλαπασιάζεται

EUROKINISSI

Ο Γιάννης Χαρούλης και οι μουσικοί του, μετά από ένα δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι με σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και μια ξεχωριστή συναυλία στο Λονδίνο, ετοιμάζονται για τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις στο VOX.

Τέσσερις βραδιές με ένα πρόγραμμα που όπως διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου: “ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση, στη ροκιά και την έμπνευση της στιγμής”. Εκτός από τις κλασικές επιτυχίες του Χαρούλη, οι οποίες ξεσηκώνουν κάθε φορά το κοινό που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε εμφάνισή του, θα ακουστούν και τα τραγούδια από τον δίσκο "ΚΟΛΙΜΠΡΙ".

Ένα άλμπουμ γεμάτο με σκέψεις και συναισθήματα που μας θυμίζει πως όσες δυσκολίες και αν βιώνουμε όταν “μοιραζόμαστε”, “εκφραζόμαστε” και “επικοινωνούμε” η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται. Μακάρι!

Info: VOX, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου & Τετάρτη 1 Μαρτίου, Τρίτη 7 Μαρτίου & Τετάρτη 8 Μαρτίου. Εισιτήρια: viva.gr.

Λίνα Νικολακοπούλου & Παρασκευάς Καρασούλος - Ανάσα μου κι αέρα

Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Παρασκευάς Καρασούλος ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

Η τέχνη του τραγουδιού, η μαγεία της ανθρώπινης φωνής, η ομορφιά του λόγου και της μουσικής, έχουν την τιμητική τους στην σκηνή του Αθηναϊκού Καφεθεάτρου της οδού Κοδριγκτώνος 2.

Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Παρασκευάς Καρασούλος ανεβάζουν στη σκηνή τους Απόστολο Κίτσο, Παναγιώτη Λάμπουρα και Θοδωρή Νικολάου, σε ένα ανθολόγιο της στιχουργικής τους κατάθεσης στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, δύο σημαντικοί στιχουργοί ενώνουν τους κόσμους τους μέσα από τις φωνές νέων ερμηνευτών, αναγνωρίζοντας την πολυτιμότητα του μαζί, σε μια κρίσιμη στιγμή για την τέχνη του τραγουδιού αλλά και της πραγματικότητάς μας. Μαζί οι δύο αγαπημένοι δημιουργοί επιμελούνται και συνυπογράφουν μια μουσική παράσταση με άξονα το διάλογο των στίχων, των εικόνων, των τραγουδιών τους.

Info: Αθηναϊκό Καφεθέατρο, Κοδριγκτώνος 2. Eισιτήρια: viva.gr.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς επιστρέφει “ζωντανός στο Κύτταρο”

Ο Φοίβος Δεληβοριάς ΚΥΤΤΑΡΟ

Λίγους μήνες μετά τη μοναδική παρουσίαση του "ΑΝΙΜΕ", της τελευταίας σειράς τραγουδιών του, στην Αθήνα και στη μεγάλη συναυλία της Τεχνόπολης, ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του επιστρέφουν "ζωντανοί στο Κύτταρο".

Με το γενναίο πλήρωμα των φίλων (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto) και με την εκλεκτή συμμετοχή του παραγωγού της «Καλλιθέας» Χρήστου Λαϊνά, έρχονται από το παράλληλο σύμπαν της πραγματικότητας στον μυστικό κόσμο του ιστορικού rock club, για να βρουν ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι ήταν πάντα δίπλα μας, ό,τι δε σταμάτησε ποτέ.

Μια μουσική παράσταση βασισμένη σε όλη την τραγουδοποιία του Φοίβου από τα 16 του έως σήμερα.

Info: Έναρξη Σάββατο 4 Φεβρουαρίου / Σάββατα: 4-11-18 Φεβρουαρίου, 4-11-18-25 Μαρτίου και 1-8 Απριλίου. Εισιτήρια viva.gr.

Σωκράτης Μάλαμας - Κάθε Δευτέρα sold-out

Ο Σωκράτης Μάλαμας YIANNIS MARGETOUSAKIS PHOTOGRAPHY

Ο Σωκράτης Μάλαμας έχει επιστρέψει πανηγυρικά στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου τις Δευτέρες και κάνει το ένα sold-out μετά το άλλο. Μια συνάντηση που περιμέναμε καιρό και μας είχε λείψει, με ένα πρόγραμμα που θα έχει όλα όσα αγαπάμε από τον Σωκράτη αλλά και επιλογές από όσα αγαπάει κι εκείνος από την ελληνική δισκογραφία και δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει όλα αυτά τα χρόνια. Με την Ιουλία (Καραπατάκη), τον Πέτρο (Μάλαμα) και τη μπάντα του θα μας περιμένει στην αγαπημένη ροκ σκηνή του Νέου Κόσμου για να ξεκινάει η εβδομάδα με τα τραγούδια του.

Με τον Γιάννη Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, τον Κυριάκο Ταπάκη στο λαούτο και στο μπουζούκι, τον Κλέωνα Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Καλογιάννη Βεράνη στο βιολί και στην τρομπέτα, το Νίκο Μαγνήσαλη στα τύμπανα και τον Γιάννη Μάλαμα στα κρουστά.

Info: viva.gr

Πάμε Κραουνάκη στο χειμερινό θέατρο Άλσος

Ο Σταμάτης Κραουνάκης ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ

To γλέντι καρδιάς του Σταμάτη Κραουνάκη, που ένωσε το κοινό σε μία παρέα με τα τραγούδια του, πήρε παράταση στο χειμερινό θέατρο Άλσος. Δύο πιάνα, κόντρα μπάσο, βιολοντσέλο, μπουζούκια, βιολί λαϊκό και τραγουδισταράδες πρώτης γραμμής που θα προσφέρουν απλόχερα αισθήματα, τρυφερότητα, αγάπες και πανέμορφα λαϊκά συλλογικής συνδεσιμότητας δεκαετιών.

Και όπως λέει ο ίδιος Σταμάτης Καρουνάκης για την παράσταση αυτή: “Ενώσαμε στα δύσκολα, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που έδειξε να το γουστάρουμε όλοι. Μέσα στη διαδρομή μας διαμορφώθηκε από την αγάπη σας και τη συμμετοχή σας σ’ όλες του τις βόλτες. Κρατάμε τις ψηλές στιγμές του εκεί που η επικοινωνία γίνεται οικογενειακή γιορτή φορτώνουμε καινούργια τραγούδια, ολοκαίνουργια και λαϊκά που λατρευτήκαν και δίνουμε ξανά με χαρά ραντεβού έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Ακονίστε αισθήματα, ακονίστε φωνές κι ελάτε παρέα μας”..

Θεοδοσία Τσάτσου - " Αγαπήσου" στο " Κόκκινο"

H Θεοδοσία Τσάτσου HALF NOTE JAZZ CLUB

H Θεοδοσία Τσάτσου, μετά από δύο sold out εμφανίσεις, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του Faust για τρεις ακόμα καθηλωτικές συναυλίες τις Πέμπτες 8, 22 και 29 Δεκεμβρίου.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει γνωστά μουσικά κομμάτια, αλλά και νέα που έχει στα σκαριά και θα χαρίσει τη φωνή και την ενέργειά της που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη και στη ψυχή του κοινού.

Με καταγωγή από την Αυστραλία, η Θεοδοσία Τσάτσου μας συστήθηκε με το συγκρότημα «Μπλε» και έκανε τεράστια επιτυχία. Τραγούδια όπως: «Φοβάμαι» και «Νιώθω Ενοχές» είναι χαραγμένα στη μουσική μας ιστορία. Από το 1999, παρουσίασε εξαιρετικές σόλο δουλειές με τα άλμπουμ «Ύποπτος Κόσμος», «Κόκκινο» και « Αγαπήσου», ενώ είχε ιδιαίτερες συνεργασίες (Πυξ-Λαξ: «Μόνο για κείνη μη μου λες»).

Επίσης, κομμάτια της, όπως το μαγευτικό «Στη Θάλασσα» και το νοσταλγικό «Πού να ‘σαι τώρα», αγαπήθηκαν από το κοινό. Ιδιαίτερες, επίσης, είναι και οι διασκευές τραγουδιών άλλων δημιουργών. Η μουσική της κινείται στους ήχους της soul, των blues, του funk και της pop. Ωστόσο, πάντα, υφίσταται και το ροκ στοιχείο, το οποίο πηγάζει από την ανατρεπτική της προσωπικότητα.

Γιάννης Αγγελάκας & 100°C - Σε θερμοκρασία βρασμού

Ο Γιάννης Αγγελάκας AFRODITI_ZAGGANA

Λίγους μήνες μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία, με αποκορύφωμα την αποθεωτική εμφάνισή τους στο Release Athens, και ένα χρόνο μετά το διπλό sold-out στο Fuzz Club, θα ανταμώσουμε ξανά για μόνο δύο βραδιές στο Fuzz Live Music Club.

Οι εμφανίσεις του Γιάννη Αγγελάκα με τους 100°C μοιάζουν περισσότερο με γιορτή παρά με συναυλία. Όλοι τους δημιουργικοί, ανατρεπτικοί και κυρίως ανήσυχοι, μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι που ξεκινά από τις Τρύπες και φτάνει μέχρι τον δίσκο "Έχω κέφια" που κυκλοφόρησε το 2022.

Τους 100°C αποτελούν οι: Λαμπρινή Γρηγοριάδου στην ακουστική κιθάρα, Αλέξης Αρχοντής στα τύμπανα, Γιώργος Αβραμίδης στην τρομπέτα, Ηλίας Μπαγλάνης στα πλήκτρα, Αλέξανδρος Κόντζογλου στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Μιχάλης Καρανίκος στο τρομπόνι. Την επιμέλεια του ήχου έχουν ο Γιώργος Ταχτσίδης και ο Μίμης Κωνσταντινίδης.

