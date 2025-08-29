Φ hill Sessions: Σεπτέμβριος με 5 “δυνατά” μουσικά ραντεβού

Πέντε συναυλιακά ραντεβού στο ατμοσφαιρικό θέατρο Δόρα Στράτου για να κλείσουμε το καλοκαίρι μας στο φεστιβάλ “Φ hill Sessions” απέναντι από την Ακρόπολη.

Στον κατάφυτο λόφο του Φιλοπάππου, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και καλαίσθητα θέατρα της πόλης, το «Δόρα Στράτου», το νεότευκτο φεστιβάλ Φ hill Sessions φιλοξενεί τον Σεπτέμβριο άλλες 5 μουσικές μοναδικές βραδιές με γνωστούς καλλιτέχνες, εμπνευσμένες από την ενέργεια, τη φυσική ομορφιά της τοποθεσίας και τη μυσταγωγική αίσθηση του αρχαίου τοπίου.

Το Φ hill sessions, το νέο φεστιβάλ της πόλης, ολοκλήρωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία το πρώτο του μέρος, από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, φιλοξενώντας σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Χειμερινοί Κολυμβητές, το Stavros Lantsias Quartet, ο Tigran Hamasyan, ο Fantastic Negrito, οι Light In Babylon και οι Xylouris White. Το θέατρο «Δόρα Στράτου» γέμισε με μουσική, ενέργεια και κόσμο που αγκάλιασε τη διοργάνωση από την πρώτη στιγμή.

Το Φ hill sessions επιστρέφει δυναμικά για το δεύτερο κύκλο συναυλιών, προσφέροντας ακόμα περισσότερη μουσική και εκπλήξεις. Στα ραντεβού του Σεπτεμβρίου προστέθηκε άλλο ένα! Οι Χειμερινοί Κολυμβητές μετά τη sold out συναυλία τους τον Ιούνιο, στον ίδιο χώρο, ανανέωσαν το συναυλιακό τους ραντεβού, ώστε να τους απολαύσουν και οι φίλοι που δεν χώρεσαν την πρώτη φορά.

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνει το φετινό “Φ hill Sessions”.

15/9 Μάρθα Φριντζήλα & Kubara Project

Panos Andrianos

Το Kubara project, αφού δοκιμάστηκε είκοσι χρόνια σε συναυλίες και περιοδείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζεται στο κοινό με τον αυθορμητισμό και τη ζεστασιά που χαρακτήρισαν και την πρώτη τους εμφάνιση, με μία ερμηνεύτρια στην καλύτερή της στιγμή και δεξιοτέχνες μουσικούς που δένουν ακόμη περισσότερο μέσα από τους κυριολεκτικούς προσωπικούς δεσμούς τους: Προσωπικές ιστορίες μπερδεύονται με παγκόσμια βιώματα για την αγάπη, την φιλία, την μοναξιά, τον έρωτα, την σχέση με τους άλλους, την επίθεση στη φύση.

Στo soundtrack της μουσικής παράστασης της Μάρθας Φριντζήλα και των Kubara Project ακούγονται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας και του κόσμου.

16/9 Στέφανος Θωμόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Nίκος Γιούσεφ

Ο Μπετόβεν, το Βιολί και η Κουκουβάγια

Ο διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Γιούσεφ θα παρουσιάσουν την «μουσικοεικαστική καντάτα «Κουκουβάγια» καθώς και έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών (Ludwig van Beethoven, Γιώργου Κουμεντάκη, Ισμήνης Μπέκ, Ιάννη Ξενάκη, Philip Glass ) με τη δική τους ιδιαίτερη προσέγγιση.

Η «Κουκουβάγια» – πρωτότυπη ιδέα και ανάθεση του Kournos Music Festival στους συντελεστές – παρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2024 στον αρχαιολογικό χώρο Πολιόχνης στη Λήμνο. Ο Στέφανος Θωμόπουλος συνεργάστηκε με τον Γιάννη Αγγελάκα, ο οποίος ανέλαβε την αφήγηση, τον μουσικό σχεδιασμό και την επιμέλεια κειμένου και τον πρωτοπόρο σολίστ του μουσικού πριονιού Νίκο Γιούσεφ. Αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής δραματουργίας τα γλυπτά της εικαστικού Ναταλίας Μαντά.

17/9 Dhaffer Youssef

Bechir-Zayene Bechir Zayene

O Dhafer Youssef, o διεθνούς φήμης Τυνήσιος δεξιοτέχνης στο ούτι, τραγουδιστής και συνθέτης, θεωρείται ένας από τους ηγέτες του σύγχρονου μουσικού κινήματος που συνδυάζει την Ανατολίτικη και τη Δυτική μουσική. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 μετακόμισε στη Βιέννη όπου ξεκίνησε την καριέρα του ως τζαζ & έθνικ μουσικός καταφέρνοντας να απελευθερώσει το ούτι από τον παραδοσιακό του ρόλο και να πειραματιστεί με πολλά άλλα μουσικά είδη.

Από την πρώτη δισκογραφική του δουλειά ”Malak” (1999) ως το ”Streets Of Minarets” που κυκλοφόρησε το 2023, ο Dhafer Youssef έχει κυκλοφορήσει εννέα προσωπικά άλμπουμ, έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς μουσικούς από όλο τον κόσμο, τόσο για τα δικά του project όσο και άλλων καλλιτεχνών. Επιπλέον, έχει συνθέσει μουσική για ταινίες όπως οι The Amazing Spider-Man, Gods and Kings, κ.α.

27/9 – νέα ημερομηνία | Χειμερινοί Κολυμβητές

Χειμερινοί Κολυμβητές - Θέατρο Δώρα Στράτου Fani Maria Hatzi

Η sold out συναυλία τους τον Ιούνιο σήμανε την έναρξη του φεστιβάλ με τον ιδανικότερο τρόπο και η όμορφη βραδιά έκλεισε με τον Αργύρη Μπακιρτζή να ανανεώνει το συναυλιακό τους ραντεβού για το Σεπτέμβριο ώστε να τους απολαύσουν και οι φίλοι που δεν χώρεσαν την πρώτη φορά.

Έτσι λοιπόν, 60 χρόνια απ’ τη συνάντηση των μελών του αρχικού πυρήνα των Χειμερινών Κολυμβητών, 45 απ’ την πρώτη τους συναυλία και 44 απ’ την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, το συγκρότημα θα βρεθεί και πάλι στη σκηνή του μαγικού θεάτρου «Δόρα Στράτου» στο λόφο του Φιλοπάππου. Ο Αργύρης Μπακιρτζής με τη μουσική του παρέα, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την συνολική δισκογραφία τους τεσσάρων δεκαετιών και άλλα ανέκδοτα!

Έχοντας τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε μια ζεστή, ουσιαστική εμπειρία, οι Χειμερινοί Κολυμβητές θα μας ταξιδέψουν στο σύμπαν των τραγουδιών και των ιστοριών τους που είναι γεμάτα από χιούμορ, μελωδίες συγκίνηση και ανθρωπιά. Οι Χειμερινοί Κολυμβητές διανύουν την πέμπτη δεκαετία της δράσης τους ως μουσικό συγκρότημα, καθώς ξεκίνησαν τις συναυλίες τους το 1979 και τη δισκογραφία τους το 1981. Βέβαια, ο κεντρικός τους πυρήνας είχε ξεκινήσει το 1965.

Θα εμφανιστούν με την εξής σύνθεση:

Aργύρης Μπακιρτζής: φωνή

Κώστας Βόμβολος: ακορντεόν

Παναγιώτης Μανουηλίδης (Panù): κιθάρα

Θοδωρής Ρέλλος: σαξόφωνο

Διονύσιος Ρούσσος: φωνή

Μιχάλης Σιγανίδης: κοντραμπάσσο

Κώστας Σιδέρης: τζουράς, φωνή

Εύη Μάζη: φλάουτο, φωνή

Μαζί τους, όπως συμβαίνει συχνά όταν εμφανίζονται στην Αθήνα, θα βρίσκεται επί σκηνής το πειραματικό φωνητικό σύνολο Chorus Vivendi.

28/9 Λένα Πλάτωνος

Ανδρέας Σιμόπουλος

Η Λένα Πλάτωνος παρουσιάζει τραγούδια από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική πορεία της, με τη συνοδεία των δύο αγαπημένων της ερμηνευτών, Σαβίνας Γιαννάτου & Γιάννη Παλαμίδα, και του επί χρόνια στενού συνεργάτη της, Stergios T.. Τραγούδια μέσα από τους αγαπημένους δίσκους Σαμποτάζ, Καρυωτάκης: 13 τραγούδια, Γκάλοπ, Λεπιδόπτερα, Μάσκες Ήλιου, Το Σπάσιμο των Πάγων και Καβάφης: 13 τραγούδια και άλλες εκπλήξεις.

Το πρώτο άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος, «Σαμποτάζ», κυκλοφόρησε το 1981 και σηματοδότησε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα. Από τότε κυκλοφόρησε και συμμετείχε σε περισσότερα από 15 άλμπουμ, κυρίως ηλεκτρονικής μουσικής αλλά με τις κλασικές της επιρροές πάντα εμφανείς. Η συνεισφορά της στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική σκηνή είναι εμβληματική, με δίσκους που δημιουργήθηκαν από αναλογικά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα αλλά στην πορεία και ψηφιακά.