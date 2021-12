Γιατί η 15η Ιουνίου 2022 θα είναι μία από τις πιο καυτές μέρες του καλοκαιριού

Η 15η Ιουνίου του 2022 είναι μία μέρα που πολλοί έχουν σημειώσει εδώ και καιρό στις ατζέντες τους. Κι αυτό γιατί ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Nick Cave επιστρέφει στη χώρα μας για ένα μοναδικό live στο πλαίσιο του Release Athens 2022.. Μαζί με τους Bad Seeds έχουν κυκλοφορήσει δεκαεπτά studio albums, από το “From Her To Eternity” (1984) μέχρι το πιο πρόσφατο “Ghosteen” (2019), το οποίο θεωρείται από πολλούς ως το καλύτερο της καριέρας τους.

Με κλασικά τραγούδια όπως τα “Tupelo”, “The Mercy Seat”, “The Weeping Song”, “Red Right Hand”, “Do You Love Me?”, “Into My Arms”, “Stagger Lee”, “Straight To You”, “Jubilee Street”, μεταξύ πολλών ακόμα, ο Nick Cave και οι Bad Seeds μας έχουν χαρίσει μοναδικές ιστορίες για τον έρωτα, τη μελαγχολία, την απώλεια, τον τρόμο. Τα ίδια συναισθήματα μεταφέρονται και επί σκηνής, αδυσώπητα και μανιασμένα και, ταυτόχρονα, ανυψωτικά και λυτρωτικά.

Μαζί του οι υπέροχοι Mogwai, μία από τις κορυφαίες post-rock μπάντες η οποία, 25 χρόνια μετά το ξεκίνημά της, κατορθώνει να έχει μία αδιάλειπτη ανοδική πορεία, τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά. Το νέο τους album, “As The Love Continues” θέτει υποψηφιότητα ως ένα από τα κορυφαία της χρονιάς που διανύουμε. Η απήχηση που έχει είναι τόσο μεγάλη ώστε να είναι το πρώτο album τους που φτάνει στο νο 1 της Βρετανίας και στο Top-10 των ΗΠΑ.

Τώρα έγινε γνωστό πως την ίδια μέρα θα δούμε και τους Fontaines D.C., μία από τις καλύτερες νέες μπάντες των τελευταίων χρόνων. Σχηματίστηκαν στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, το 2017, και τράβηξαν αμέσως το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών. Με προφανείς επιρροές από μπάντες όπως οι Joy Division, οι Fall, οι Wire και έντονες δόσεις νεανικού θυμού και απόγνωσης, οι Fontaines D.C. έδωσαν μία νέα πνοή και δυναμική στον post punk ήχο. Το αριστουργηματικό ντεμπούτο τους, "Dogrel" (2019), τους έφερε αμέσως στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα στα συγκροτήματα της γενιάς τους. Η επιβεβαίωση ήρθε με το δεύτερο album τους, "A Hero's Death" (2020), το οποίο αποτέλεσε έναν νέο θρίαμβο, χαρίζοντάς τους μέχρι και υποψηφιότητα για Βραβείο Grammy.

Η προπώληση για τη συγκεκριμένη ημέρα συνεχίζεται προς 50€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen–bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο. Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Nick Cave & The Bad Seeds, Mogwai, Fontaines D.C. (15/6/22, Πλατεία Νερού) + Bauhaus & more tba (8/6/22, Πλατεία Νερού) προς 70€ (κέρδος 15€)

2. Nick Cave & The Bad Seeds, Mogwai, Fontaines D.C. (15/6/22, Πλατεία Νερού) + Iggy Pop, Liam Gallagher & more tba (2/7/22, Πλατεία Νερού) προς 90€ (κέρδος 10€)

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876/Online στα releaseathens.gr / viva.gr/Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.

