Grammy 2023: Σάρωσε η Μπιγιονσέ κερδίζοντας το 32ο βραβείο της καριέρας της - Όλοι οι νικητές

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις κύλησε η απονομή των 65ων Βραβείων Grammy το βράδυ της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου με τα ηχηρά ονόματα της βραδιάς να φεύγουν με τουλάχιστον ένα βραβείο στο χέρι. Η μεγάλη αναμέτρηση Adele - Beyoncé κατέληξε με νικήτρια την “Queen Bey”, αν και η ερμηνεύτρια του "Easy On Me" δεν έφυγε παραπονεμένη από την τελετή που έλαβε χώρα στην Crypto.com Arena του Λος Άντζελες,

Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία κερδίζοντας το 32ο βραβείο της καριέρας της, ενώ έγινε έτσι η καλλιτέχνις με τα περισσότερα τρόπαια από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του θεσμού. Τα ηνία είχε μέχρι πρότινος ο Ουγγροβρετανός μαέστρος Τζορτζ Σόλτι που είχε διατηρήσει για περισσότερα από 20 χρόνια το ρεκόρ των 31 βραβείων.

ADVERTISING

Η Μπιγιονσέ κέρδισε βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ χορευτικής/ηλεκτρονικής μουσικής, για την καλύτερη παραδοσιακή ερμηνεία R&B (Plastic Off the Sofa) και Grammy για το καλύτερο το τραγούδι R&B (Cuff It). Η τραγουδίστρια έχασε μερικά από τα πρώτα της βραβεία αφού κόλλησε… στην κίνηση του Λος Άντζελες, με τον οικοδεσπότη Trevor Noah να μην αφήνει ασχολίαστο το γεγονός. “Νιώθω έκπληξη που σε σταμάτησε η κυκλοφορία, νόμιζα ότι ταξίδευες στον χώρο και τον χρόνο” της είπε χιουμοριστικά φέρνοντας το βραβείο ντελίβερι στο τραπέζι της...

Στη σκηνή η Μπιγιονσέ ευχαρίστησε τον Θεό, την οικογένειά της, τον σύζυγο και τα τρία της παιδιά, την queer κοινότητα τα Grammy και το κοινό για την αγάπη του, ενώ είπε ότι “Προσπαθώ απλά να ζήσω αυτή τη νύχτα”. Ευχαρίστησε, επίσης, τον αείμνηστο θείο της Τζόνι, που τη βοηθούσε να φτιάχνει τα ρούχα της στη σκηνή πριν γίνει διάσημη.

H Beyonce στα Grammy Awards 2023 CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Κατά τα λοιπά, ο Χάρι Στάιλς κέρδισε το καλύτερο ποπ άλμπουμ για το “Harry's House” και ο Σαμ Σμιθ πήρε Grammy για την καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτο/ομάδα για το “Unholy”, ένα ντουέτο με την Kιμ Πέτρας (που έγινε η πρώτη τρανς ποπ τραγουδίστρια που κερδίζει Grammy, όπως είπε και η ίδια παραλαμβάνοντας το βραβείο). Χειροκρότημα και για το Grammy πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη που πήρε η 23χρονη τζαζ τραγουδίστρια από το Μπρονξ, Samara Joy.

Η Adele κέρδισε βραβείο για την καλύτερη ποπ φωνητική ερμηνεία για το “Easy On Me”, και αφιέρωσε το βραβείο της στον γιο της Άντζελο. Παραλαμβάνοντας το Grammy είπε στο κοινό ότι είχε γράψει τον πρώτο στίχο “στο ντους όταν επέλεξα να αλλάξω τη ζωή του γιου μου”, χωρίζοντας με τον τότε σύζυγό της, Simon Konecki.

Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν το τραγούδι της χρονιάς. Η 72χρονη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Bonnie Raitt έμεινε άναυδη όταν άκουσε το όνομά της, καθώς ούτε η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πήρε το Grammy.

Λάτιν VS Χιπ-χοπ

Τα είδη της μουσικής φέτος “μπλέχτηκαν” πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Τα βραβεία “άνοιξε” ο Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο (Bad Bunny) με ένα λάτιν πάρτι χωρίς προηγούμενο, αναπαράγοντας μια τυπική πορτορικανική γιορτή. Η Τέιλορ Σουίφτ χόρεψε με την καρδιά της και απαθανατίστηκε αργότερα αγκαλιά με τον Bad Bunny ( ο οποίος κέρδισε το βραβείο καλύτερου άλμπουμ με το 'Música Urbana' - θυμίζουμε ότι το 'Un Verano Sin Ti' έμεινε για 13 εβδομάδες στο νούμερο ένα στις ΗΠΑ πέρυσι).

Ο Bad Bunny ερμήνευσε τα “El Apagón” και “Después De La Playa” με δεκάδες χορευτές και μια ομάδα από cabezudos, τις μαριονέτες με τα μεγάλα κεφάλια που περπατούν στους δρόμους του San Juan κάθε Ιανουάριο.

Την τιμητική της όμως είχε φέτος η χιπ χοπ, καθώς τα Grammys γιόρτασαν τα 50 χρόνια αυτού του μουσικού είδους με ένα ανεπανάληπτο αφιέρωμα, κατά τη διάρκεια του οποίου τη σκηνή κατέλαβαν γνωστοί ράπερς με τις ρίμες τους.

50 Χρόνια Hip Hop στα Grammy 2023 CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Μεταξύ άλλων στα Grammy συζητήθηκαν: H Viola Davis που έγινε και επίσημα κάτοχος EGOT, το μποτοξαρισμένο πρόσωπο της Madonna, η Lizzo που πήρε Grammy για το “About Damn Time” και ευχαρίστησε την Beyonce της οποία άκουγε στο … δημοτικό, οι τρομερές Βρετανίδες Wet Leg που πήραν δύο Grammy και ο γερόλυκος Ozzy Osbourne που σάρωσε στην κατηγορία ροκ.

Το Grammy για το καλύτερο ραπ τραγούδι και άλμπουμ όπως ήταν αναμενόμενο κέρδισε ο Kendrick Lamar. Φόρος τιμής αποδόθηκε σε αστέρια όπως η Olivia Newton-John, η Irene Cara, ο David Crosby και ο Jeff Beck. Το ζευγάρι Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ τράβηξε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Βραβεία Grammy 2023 - Οι νικητές

Album of the Year

ABBA - Voyage

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Brandi Carlile - In These Silent Days

Coldplay - Music of the Spheres

Νικητής: Harry Styles - Harry’s House

Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo - Special

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Best New Artist

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Νικητής : Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Record of the Year

ABBA - Don’t Shut Me Down

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius - You and Me on the Rock

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Νικητής : Lizzo - About Damn Time

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous

Steve Lacy - Bad Habit

Song of the Year

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Νικητής : Bonnie Raitt - Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - God Did

Gayle - ABCDEFU

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Best Pop Solo Performance

Νικητής : Adele - Easy on Me

Bad Bunny - Moscow Mule

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Best Dance/Electronic Music Album

Νικητής : Beyoncé - Renaissance

: Bonobo - Fragments

Diplo - Diplo

Odesza - The Last Goodbye

Rüfüs Du Sol - Surrender

Best Rap Album

DJ Khaled - God Did

Future - I Never Liked You

Jack Harlow - Come Home the Kids Miss You

Νικητής : Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers

Pusha T - It’s Almost Dry

Best Música Urbana Album

Νικητής : Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Daddy Yankee - Legendaddy

Farruko - La 167

Maluma - The Love & Sex Tape

Rauw Alejandro - Trap Cake, Vol. 2

Best Pop Duo/Group Performance

ABBA - Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - Bam Bam

Coldplay & BTS - My Universe

Post Malone & Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Νικητής: Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Best Country Album

Ashley McBryde - Ashley McBryde Presents: Lindeville

Luke Combs - Growin’ Up

Maren Morris - Humble Quest

Miranda Lambert - Palomino

Νικητής: Willie Nelson - A Beautiful Time

Best R&B Song

Νικητής : Beyoncé - Cuff It

Jazmine Sullivan - Hurt Me So Good

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous

Muni Long - Hrs & Hrs

PJ Morton - Please Don’t Walk Away

Best Pop Vocal Album

ABBA - Voyage

Adele - 30

Coldplay - Music of the Spheres

Νικητής : Harry Styles - Harry’s House

Lizzo - Special

Best Music Film

Adele - Adele One Night Only

Billie Eilish - Billie Eilish Live at the O2

Justin Bieber - Our World

Neil Young & Crazy Horse - A Band a Brotherhood a Barn

Rosalía - Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)

Νικητής: Various Artists - Jazz Fest: A New Orleans Story

Best Music Video

Adele - Easy on Me

BTS - Yet to Come

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Νικητής: Taylor Swift - All Too Well: The Short Film

Best Song Written for Visual Media

Beyoncé - Be Alive

Νικητής : Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto - Cast - We Don’t Talk About Bruno

Jessy Wilson Featuring Angélique Kidjo - Keep Rising (The Woman King)

Lady Gaga - Hold My Hand

Taylor Swift - Carolina

4*Town, Jordan Fisher, Finneas O’Connell, Josh Levi, Topher Ngo & Grayson Villanueva - Nobody Like U

Best Comedy Album

Νικητής : Dave Chappelle - The Closer

Jim Gaffigan - Comedy Monster

Louis C.K. - Sorry

Patton Oswalt - We All Scream

Randy Rainbow - A Little Brains, a Little Talent

Best Americana Album

Bonnie Raitt - Just Like That...

Νικητής : Brandi Carlile - In These Silent Days

Dr. John - Things Happen That Way

Keb’ Mo’ - Good to Be...

Robert Plant & Alison Krauss - Raise the Roof

Best American Roots Song

Anaïs Mitchell - Bright Star

Aoife O’Donovan & Allison Russell - Prodigal Daughter

Νικητής : Bonnie Raitt - Just Like That

Brandi Carlile Featuring Lucius - You and Me on the Rock

Robert Plant & Alison Krauss - High and Lonesome

Sheryl Crow - Forever

Best Americana Performance

Asleep at the Wheel Featuring Lyle Lovett - There You Go Again

Blind Boys of Alabama Featuring Black Violin - The Message

Νικητής : Bonnie Raitt - Made Up Mind

Brandi Carlile Featuring Lucius - You and Me on the Rock

Eric Alexandrakis - Silver Moon [A Tribute to Michael Nesmith]

Best Tropical Latin Album

Carlos Vives - Cumbiana II

Νικητής : Marc Anthony - Pa’lla Voy

La Santa Cecilia - Quiero Verte Feliz

Spanish Harlem Orchestra - Imágenes Latinas

Tito Nieves - Legendario

Best Latin Jazz Album

Νικητής : Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring The Congra Patria Son Jarocho Collective - Fandango at the Wall in New York

Arturo Sandoval - Rhythm & Soul

Danilo Pérez Featuring The Global Messengers - Crisálida

Flora Purim - If You Will

Miguel Zenón - Música de las Américas

Best Country Song

Νικητής : Cody Johnson - ’Til You Can’t

Luke Combs - Doin’ This

Maren Morris - Circles Around This Town

Miranda Lambert - If I Was a Cowboy

Taylor Swift - I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From the Vault)

Willie Nelson - I’ll Love You Till the Day I Die

Best Country Solo Performance

Kelsea Ballerini - Heartfirst

Maren Morris - Circles Around This Town

Miranda Lambert - In His Arms

Νικητής : Willie Nelson - Live Forever

Zach Bryan - Something in the Orange

Best Latin Rock or Alternative Album

Cimafunk - El Alimento

Fito Paez - Los Años Salvajes

Gaby Moreno - Alegoría

Jorge Drexler - Tinta y Tiempo

Mon Laferte - 1940 Carmen

Νικητής: Rosalía - Motomami

Best Global Music Album

Angélique Kidjo & Ibrahim Maalouf - Queen of Sheba

Anoushka Shankar, Metropole Orkest & Jules Buckley Featuring Manu Delago - Between Us... (Live)

Berklee Indian Ensemble - Shuruaat

Burna Boy - Love, Damini

Νικητής: Masa Takumi - Sakura

Best Alternative Music Album

Arcade Fire - WE

Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk - Fossora

Νικητής : Wet Leg - Wet Leg

Yeah Yeah Yeahs - Cool It Down

Best Alternative Music Performance

Arctic Monkeys - There’d Better Be a Mirrorball

Big Thief - Certainty

Florence and the Machine - King

Νικητής : Wet Leg - Chaise Longue

Yeah Yeah Yeahs Featuring Perfume Genius - Spitting Off the Edge of the World

Best Rock Album

The Black Keys - Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters - The Boy Named If

Idles - Crawler

Machine Gun Kelly - Mainstream Sellout

Νικητής : Ozzy Osbourne - Patient Number 9

Spoon - Lucifer on the Sofa

Best Rock Song

Νικητής : Brandi Carlile - Broken Horses

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck - Patient Number 9

Red Hot Chili Peppers - Black Summer

Turnstile - Blackout

The War on Drugs - Harmonia’s Dream

Best Metal Performance

Ghost - Call Me Little Sunshine

Megadeth - We’ll Be Back

Muse - Kill or Be Killed

Νικητής : Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi - Degradation Rules

Turnstile - Blackout

Best Rock Performance

Beck - Old Man

The Black Keys - Wild Child

Νικητής : Brandi Carlile - Broken Horses

Bryan Adams - So Happy It Hurts

Idles - Crawl!

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck - Patient Number 9

Turnstile - Holiday

Best Rap Song

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - God Did

Future Featuring Drake & Tems - Wait for U

Gunna & Future Featuring Young Thug - Pushin P

Jack Harlow Featuring Drake - Churchill Downs

Νικητής: Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Best Rap Performance

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - God Did

Doja Cat - Vegas

Gunna & Future Featuring Young Thug - Pushin P

Hitkidd & Glorilla - F.N.F. (Let’s Go)

Νικητής: Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Best Traditional R&B Performance

Adam Blackstone Featuring Jazmine Sullivan - ’Round Midnight

Babyface Featuring Ella Mai - Keeps on Fallin’

Νικητής : Beyoncé - Plastic Off the Sofa

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous

Snoh Aalegra - Do 4 Love

Best Traditional Pop Vocal Album

Diana Ross - Thank You

Kelly Clarkson - When Christmas Comes Around...

Νικητής : Michael Bublé - Higher

Norah Jones - I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix - Evergreen

Best Engineered Album, Non-Classical

Baynk - Adolescence

Father John Misty - Chloë and the Next 20th Century

Νικητής : Harry Styles - Harry’s House

Robert Glasper - Black Radio III

Wet Leg - Wet Leg

Δείτε εδώ... όλους τους νικητές

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις