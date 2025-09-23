Η Annie Lennox διασκεύασε το “Why?” για τη Γάζα – “Τους πυροβολούν για διασκέδαση”

Η Annie Lennox παρουσίασε μια νέα εκδοχή του τραγουδιού της «Why?», το οποίο ηχογράφησε για να στηρίξει την πρωτοβουλία “Together For Palestine“.

Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Annie Lennox, που χάραξε μια απίστευτη καριέρα με τους Eurythmics αλλά και μια σόλο πορεία που ξεκίνησε με το “Why” και τον δίσκο Diva.

Η Σκωτσέζα τραγουδοποιός και πολιτική ακτιβίστρια έγραψε νέους στίχους για το κομμάτι, έβαλε και ένα ερωτηματικό για έμφαση, και το ηχογράφησε ξανά για να στηρίξει την πρωτοβουλία “Together For Palestine“.

Το αρχικό τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1992 ως μέρος του πρώτου σόλο άλμπουμ της και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα της hits. Τώρα το “χρησιμοποιεί” ως ένα τεράστιο “Γιατί;” για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον λαό της Γάζας.

Στη νέα εκδοχή τραγουδάει: “Αυτός είναι ο ήχος των drones και των όπλων, δες τον κόσμο να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει. Τους πυροβολούν για διασκέδαση / Σώματα που πέφτουν το ένα μετά το άλλο.” Επίλογος με τη φράση Let Gaza Live.

Την ακτιβίστρια Annie Lennox είχαμε δει και ακούσει ζωντανά στο διεθνές φεστιβάλ WOW (Women of the World) στο Λονδίνο στο Royal Albert Hall, όπου μίλησε για ζητήματα γυναικείας ενδυνάμωσης, ισότητας και ταυτότητας. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες διαστάσεις των όσων ανέφερε τότε είναι η αίσθηση της … προσωπικής ευθύνης/δράσης ακόμα και αν πρόκειται για μικρές απλές καθημερινές πράξεις καλοσύνης.

Να μην περιοριζόμαστε μόνο σε λόγια, αλλά να προχωράμε σε δράσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία. “Πάντα υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις για να είσαι μια ανεξάρτητη σφαίρα επιρροής γύρω από τους φίλους σου, την οικογένειά σου…”

Ένα Why? για τη Γάζα

Το “Why” κυκλοφόρησε στις 16 Μαρτίου 1992 ως το πρώτο τραγούδι από το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της, Diva (1992). Το τραγούδι γράφτηκε από την ίδια την Lennox και θεωρείται πλέον ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια της καριέρας της.

Παρά το γεγονός ότι η επιλογή θεωρήθηκε “τολμηρή” για την έναρξη της σόλο πορείας της, το “Why” σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία διεθνώς. Στη Μεγάλη Βρετανία έφτασε στο νούμερο πέντε των singles charts, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησε την 34η θέση στο Billboard Hot 100 και την 6η θέση στο Adult Contemporary chart. Το συνοδευτικό μουσικό βίντεο σκηνοθετήθηκε από την Sophie Muller.

Το 1993, το τραγούδι κέρδισε το Ivor Novello Award για το καλύτερο τραγούδι μουσικά και στιχουργικά, ενώ στα MTV Video Music Awards του 1992 απέσπασε το βραβείο Best Female Video. Το βίντεο κέρδισε το MTV Video Music Award για το Best Female Video στα MTV Video Music Awards του 1992.

Η πιο πρόσφατη εκδοχή του τραγουδιού είχε προηχογραφηθεί για τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στο OVO Arena Wembley.

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε από τον Brian Eno, ένωσε πάνω από 150 καλλιτέχνες και προσωπικότητες του πολιτισμού για να δείξουν αλληλεγγύη και να συγκεντρώσουν χρήματα για τον λαό της Γάζας. Η συναυλία ήταν επίσης διαθέσιμη σε livestream, συγκεντρώνοντας λίγο κάτω από 1,5 εκατομμύριο λίρες για το “Together For Palestine Fund”, το οποίο θα διανεμηθεί σε οργανισμούς όπως οι Taawon, Palestine Children’s Relief Fund και Palestine Medical Relief Service.

Η βραδιά περιλάμβανε εντυπωσιακές εμφανίσεις από τους Damon Albarn, Paul Weller, Cat Burns, Rachel Chinouriri, Yasiin Bey, Dan Smith των Bastille και πολλούς άλλους. Παρουσιαστές όπως οι Eric Cantona, PinkPantheress, Richard Gere, Benedict Cumberbatch, Florence Pugh και Nicola Coughlan μίλησαν για την κατάσταση στη Γάζα.

Ο Richard Gere ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει τους γιατρούς που εργάζονται στη Γάζα και κάλεσε τον κόσμο να «μιλάει την αλήθεια με γενναιοδωρία και αγάπη», ενώ η σταρ του Bridgerton, Nicola Coughlan, προέτρεψε άλλους καλλιτέχνες να μιλήσουν ανοιχτά. Η Florence Pugh έδωσε έναν σύντομο αλλά ισχυρό λόγο, δηλώνοντας ότι «η σιωπή μπροστά σε τέτοιο πόνο δεν είναι ουδετερότητα».