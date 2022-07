Η μεγάλη επιστροφή των Rage Against the Machine με συνθήματα για τις αμβλώσεις και ένα επί σκηνής ατύχημα

Ανεπανάληπτες στιγμές έζησαν οι θιασώτες της αμερικανικής ροκ μπάντας Rage Against the Machine, βλέποντας τα είδωλά τους να επιστρέφουν στη live σκηνή μετά από 11 χρόνια απουσίας. Οι περίπου 35.000 άνθρωποι που βρέθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Alpine Valley Music Theater στο Ουισκόνσιν για να παρακολουθήσουν τους RATM, δεν θα ξεχάσουν ποτέ εκείνη τη βραδιά.

Αν δεν είχε χτυπήσει η πανδημία, οι Rage Against the Machine θα είχαν ξεκινήσει από το 2019 την περιοδεία “Public Service Announcement Tour”, μαζί με το χιπ χοπ δίδυμο Run the Jewels. Με όλα όσα συμβαίνουν στην Αμερική και στον κόσμο αυτό το διάστημα, φαίνεται ότι οι ευθύβολες απόψεις του συγκροτήματος μοιάζουν πιο χρήσιμες από ποτέ.

Η δεύτερη συναυλία του συγκροτήματος έγινε στο Σικάγο, μία πόλη που είχαν να επισκεφθούν 14 ολόκληρα χρόνια. Η εμφάνιση στις 11 Ιουλίου στο Chicago’s United Center τα είχε όλα, και δεν ήταν μόνο ευχάριστα.

Ο τραυματισμός του Zack de la Rocha στη σκηνή της συναυλίας στο Σικάγο

Zack de la Rocha στο United Center του Σικάγο /11 Ιουλίου 2022 ROB GRABOWSKI/INVISION/AP

Οι RATM ερμήνευσαν στο "Chicago’s United Center" 15 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ανάμεσα στις οποίες και μια διασκευή του "The Ghost Of Tom Joad" του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Το σόου άνοιξαν οι "Run the Jewels" και μεταξύ άλλων τραγούδησαν το κομμάτι “Walking in the Snow” αφιερωμένο στα θύματα της αστυνομικής βίας. Η αρένα σείστηκε όταν η φωνή του frontman των Rage Against the Machine, Zack de la Rocha ερμήνευσε το “Bombtrack”. Η LED οθόνη πίσω του φωτίστηκε με τη φράση “Fear Is Your Only God” ("Ο φόβος είναι ο μοναδικός θεός σου").

This looks like the moment Zack de la Rocha hurt his leg. After this he leans on the drum platform until the song ends and the band helps him off stage for the short break pic.twitter.com/Aest2eml5E — Drivont (@Drivont) July 12, 2022

Ακολούθησαν τα “People of the Sun” και “Bulls on Parade”, αλλά στο κομμάτι "Bullet In The Head" ο de la Rocha χτύπησε το γόνατό του και αποσύρθηκε για λίγα λεπτά από τη σκηνή. Όταν επέστρεψε μίλησε στο κοινό: "Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στο πόδι μου, αλλά θα συνεχίσουμε ακόμα και αν χρειαστεί να σέρνομαι κατά μήκος της σκηνής. Θα παίξουμε για όλους εσάς απόψε". Είπε και η μπάντα ξεκίνησε να παίζει το "Testify" με τον Morello να καλύπτει τα κενά. Ο Zack ήταν φανερό ότι πονούσε και έβγαλε το υπόλοιπο σόου καθιστός πάνω σε ένα μόνιτορ.

Η ερμηνεία του έγινε viral με πολλούς θαυμαστές του να λένε ότι καθιστός τραγούδησε πολύ καλύτερα από πολλούς ρόκερς, που στέκουν στα δυο τους πόδια στη σκηνή.

Συνθήματα για τις αμβλώσεις και το Ανώτατο Δικαστήριο

ROB GRABOWSKI/INVISION/AP

Η μπάντα πέρασε το δικό της πολιτικό μήνυμα μέσα από λέξεις και φράσεις που εμφανίζονταν στις LED οθόνες. Αντέδρασαν στην πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει την απόφαση για την υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ που κατοχύρωνε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση, γράφοντας "Ελευθερία" και “Abort the Supreme Court” ήταν ένα από τα μηνύματα που εμφανίστηκε στο τέλος του κομματιού “Township Rebellion” μία φράση που χρησιμοποιήθηκε και εμβόλιμη στο τραγούδι.

Άλλες φράσεις που εμφανίστηκαν στις οθόνες ήταν οι:

"Επιβεβλημένη γέννα σε μία χώρα που είναι η μοναδική πλούσια χώρα του κόσμου χωρίς μετ' αποδοχών γονική άδεια σε εθνικό επίπεδο" - "Επιβεβλημένη γέννα σε μία χώρα που η βία των όπλων είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου παιδιών και εφήβων" - "Επιβεβλημένη γέννα σε μία χώρα όπου οι μαύρες γυναίκες που γεννούν έχουν ποσοστά θανάτων δύο με τρεις φορές υψηλότερα από τις λευκές γυναίκες που γεννούν".

Το σόου ολοκληρώθηκε με το “Killing in the Name” και ο κόσμος απλά τους αποθέωσε!

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 24 Ιουνίου, οι Rage είχαν ανακοινώσει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων, ύψους 475.000 δολ., θα δοθούν σε οργανώσεις για τα δικαιώματα της γυναίκας στο Ουισκόνσιν και το Ιλινόις.

