Η ΠΩΡΩΣΗ είναι εδώ – Η μουσική ξαναγράφει το νόημα της λέξης

Η νεοσύστατη ΠΩΡΩΣΗ, που δημιουργήθηκε από ένα εκ των ιδρυτικών μελών των Arte Fiasco, συστήνεται επισήμως και ανακοινώνει τις πρώτες τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της για την ερχόμενη σεζόν.

Παλιά η πώρωση υπήρχε παντού ως λέξη και έννοια για να περιγράψει το πάθος, την απόλαυση, τον ενθουσιασμό, την ηδονή, την τρέλα. Έστω και σαν φευγαλέα έντονη αίσθηση στη μουσική, τον κινηματογράφο, το φαγητό, το παιχνίδι, τη ζωή γενικότερα. Μετά κάπως χάθηκε. Η “ΠΩΡΩΣΗ” είναι εδώ για να επαναφέρει βιωματικά το νόημα της ξεχασμένης αυτής λέξης μέσω της μουσικής.

Η νεοσύστατη ΠΩΡΩΣΗ, που δημιουργήθηκε από ένα εκ των ιδρυτικών μελών των Arte Fiasco, συστήνεται επισήμως και ανακοινώνει τις πρώτες τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της για την ερχόμενη σεζόν.

POROSI 01: SARAH DAVACHI + KARA-LIS COVERDALE

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 – Gazarte Main Stage

Opening Act: Bethnal Greener

Δύο από τις σημαντικότερες σύγχρονες εκπροσώπους της minimal, experimental σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μία μοναδική double bill εμφάνιση για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Η Sarah Davachi, Καναδή συνθέτρια και ερμηνεύτρια εκκλησιαστικού οργάνου και Hammond B3, κινείται τόσο μεταξύ ακουστικών μορφών και ηλεκτρονικών οργάνων, όσο και μεταξύ μελωδίας και δομημένου θορύβου.

Επηρεασμένη από μινιμαλιστικές αρχές, έννοιες της παλαιάς μουσικής και πειραματικές πρακτικές έχει δημιουργήσει μία αξιοθαύμαστη δισκογραφία, ενώ έχει παρουσιάσει το έργο της διεθνώς σε πολλούς εμβληματικούς χώρους.

Η Kara-Lis Coverdale είναι μία διεθνώς καταξιωμένη Καναδή καλλιτέχνιδα που κινείται με άνεση ανάμεσα στον ακουστικό και τον ηλεκτρονικό ήχο, δημιουργώντας έργα που ξεπερνούν τα όρια των μουσικών ειδών. Το έργο της χαρακτηρίζεται από μία βαθιά κατανόηση της ηλεκτρονικής μουσικής χωρίς σύνορα, με ρίζες στα αλληλένδετα μονοπάτια των μουσικών συστημάτων και γλωσσών.

Bethnal Greener ονομάζεται το μουσικό όχημα του Κωστή Κηλύμη, ηχητικού καλλιτέχνη και παραγωγού. Ξεκινώντας από τον χώρο του noise και του ηλεκτρoακουστικού πειραματισμού, ο νέος του δίσκος, «Πεδίο», αναμένεται να κυκλοφορήσει το ερχόμενο φθινόπωρο.

POROSI 02: OREN AMBARCHI

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 – Gazarte Main Stage

Opening Acts: Tropical Geometry + Savvas Metaxas

Τα μουσικά έργα του Oren Ambarchi ζουν στο μεταίχμιο μεταξύ διαφόρων σχολών και επιρροών: σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, αυτοσχεδιασμός, πειραματικός μινιμαλισμός, παραπλανητική απλότητα, λανθάνουσα ροκ σωματικότητα. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 οι πειραματισμοί του στην αφαίρεση της κιθάρας και την εκτεταμένη τεχνική οδήγησαν σε έναν πιο προσωπικό και μοναδικό ηχητικό κόσμο που ενσωματώνει μια ευρύτερη παλέτα οργάνων και ευαισθησιών.

Ο Ambarchi έχει εμφανιστεί, συνεργαστεί και ηχογραφήσει με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών όπως οι Fennesz, Sunn 0))), Alvin Lucier, John Zorn, Merzbow, Jim O’Rourke, Fire! και πολλοί άλλοι.

Οι Tropical Geometry λειτουργώντας πλέον ως ένα δυναμικό duo (Μπάμπης Θεοχάρης & Αντώνης Παπαδόπουλος), ξετυλίγουν την experimental pop μουσική τους μέσα από τις ηχητικές τους εξερευνήσεις στα μονοπάτια του Krautrock, της ψυχεδέλειας και του μινιμαλισμού. Οι ζωντανές εμφανίσεις του project είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Ο Σάββας Μεταξάς είναι μουσικός και ηχητικός καλλιτέχνης που δραστηριοποιείται στους τομείς της πειραματικής μουσικής, των ηχογραφήσεων πεδίου και του αρθρωτού synthesizer. Με περισσότερες από 15 κυκλοφορίες σε βινύλια, CD και κασέτες, η μουσική του έχει κυκλοφορήσει σε πολλές δισκογραφικές εταιρείες, και έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμες συναυλίες που έχουν διοργανωθεί σε πειραματικούς χώρους τέχνης, μουσικά festival, μουσεία, γκαλερί και αίθουσες συναυλιών. Η τελευταία του κυκλοφορία είναι το «Feedback Poetics» από την «The Tapeworm».

POROSI 03: DECIUS

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 – AN Club Σολωμού 13, Αθήνα 106 83

Opening Acts: TBA

Οι Decius είναι ένα παράδοξο supergroup. Ο Lias Saoudi των Fat White Family, οι Luke & Liam May της Trashmouth Records και ο Quinn Whalley των Paranoid London & Warmduscher – έχουν ταξιδέψει μαζί στον πλανήτη γη από το 2021 απελευθερώνοντας τους ανθρώπους από την αφόρητη κοινοτοπία με την κυκλοφορία του Decius Vol. I και πρόσφατα του Decius Vol. II (Splendour & Obedience).

Μέσω αυτών αποκάλυψαν σε όλους όσους συνάντησαν στον διάβα τους, αυτό ακριβώς που έλειπε από τη ζωή τους: μία ανεξέλεγκτη ώθηση χωρίς σύνορα και χωρίς λόγο.