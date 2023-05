Η Tina Turner είχε τεράστια περιέργεια να δει τι θα γίνει όταν "φύγει" για έναν άλλο πλανήτη

Και έτσι ξαφνικά μάθαμε ότι άλλο ένα ίνδαλμα των εφηβικών μας χρόνων έφυγε από τη ζωή. Το βράδυ της Τετάρτης η θρυλική τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Tina Turner (Τίνα Τέρνερ) πέθανε έτσι ακριβώς όπως είχε "σχεδιάσει". Ήρεμη και πλήρης, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, έχοντας - όπως είχε πει η ίδια - επιτελέσει τον “σκοπό” της στη ζωή. Να προσφέρει θέαμα και συγκινήσεις με τα τραγούδια της.

Όπως είχε πει σε συνέντευξή της στην Όπρα Γουίφρι, με την οποία διατηρούσε μακρόχρονη φιλία: “Έχω ολοκληρώσει αυτό που ήρθα να κάνω σε αυτόν τον κόσμο και τώρα ζω ευτυχισμένα, έχω φίλους, έχω έναν υπέροχο σύζυγο. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα γίνει όταν ‘φύγω” για τον άλλο πλανήτη. Κανείς δεν έχει έρθει πίσω να μας πει τι μας περιμένει”.

Η Tina Turner κρατά ένα βραβείο Grammy το 1985 AP

Η “Γιαγιά της ροκ”- που μόνο γιαγιά δεν μπορούσες να την πεις- και αδιαμφισβήτητη “Βασίλισσα της ροκ” πέθανε στο σπίτι της σε ηλικία 83 ετών. Μια γυναίκα αυτοδημιούργητη που πέρασε δια πυρός και σιδήρου. Ξεπερνώντας τις τεράστιες αντιξοότητες, ακόμη και την κακοποίηση από τον σύζυγό της, Ike Turner, χάραξε μόνη της την πορεία της ζωής της σε μία εποχή που αυτό φάνταζε ακατόρθωτο για μία μαύρη γυναίκα από το Τενεσί.

Αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις από όσους τη λάτρευαν, αλλά και πολλά διάσημα ονόματα που την είχαν γνωρίσει ή είχαν συνεργαστεί μαζί της εξέφρασαν την λύπη τους για την απώλεια ενός ινδάλματος “παλαιάς κοπής”, που δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά στην ιστορία της μουσικής.

Η Tina Turner και ο Mick Jagger ASSOCIATED PRESS

Ο Μικ Τζάγκερ, ο Έλτον Τζον, η Ντέμπι Χάρι, ο Ομπάμα, η Όπρα και πολλοί άλλοι αναφέρθηκαν στην “υπέροχη φίλη”, την “ασύγκριτα ταλαντούχα performer και τραγουδίστρια” και σε ένα γενναιόδωρο πληθωρικό άνθρωπο που εξέπεμπε φως. Συγκεκριμένα ο Elton John έγραψε σε ανάρτησή του: “Χάσαμε μία από τις πιο συναρπαστικές και ηλεκτρικές performers του κόσμου… Δεν μπορούσε να την αγγίξει κανείς”. Η υγεία της ήταν ένα ζήτημα που την απασχολούσε πολύ τα τελευταία χρόνια, καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2016, ενώ το 2017 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού.

Tina Turner: Μια γυναίκα μπορεί να κυνηγάει την επιτυχία με τους δικούς της όρους

Σε μία από τις πιο πρόσφατες συνεντεύξεις της η εμβληματική ερμηνεύτρια μοιράστηκε με το κοινό το πώς θα ήθελε να τη θυμούνται οι επόμενες γενιές. Μιλώντας στον The Guardian περίπου πριν ενάμιση μήνα εξήγησε ότι θέλει να τη θυμούνται σαν μέλος της "ελίτ" του Rock’n’Roll και μία φιγούρα που εμπνέει τις γυναίκες.

“Σαν η Βασίλισσα του Rock’n’Roll” είπε η Turner και σαν μία “... γυναίκα που έδειξε στις άλλες γυναίκες ότι είναι OK να πασχίζεις για την επιτυχία με τους δικούς σου όρους”.

Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μου, έβρισκα πράγματα για να γελάω. Είναι στη φύση μου. Γιατί όταν κάτι έχει γίνει, τι μπορείς να κάνεις; Μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Και έτσι έζησα τη ζωή μου.

Σε άλλο σημείο είχε αναφέρει: “Υπερβολικά πολλές φορές είχα ανθρώπους που προσπαθούσαν να πάρουν αποφάσεις αντί για εμένα. Η υπόθεση ότι το χρειαζόμουν αυτό ήταν μεγάλο λάθος”.

Τέλος είχε παραδεχθεί ότι ήταν “τσιμπημένη” από πάντα με τον Μικ Τζάγκερ και πέρασε φανταστικά στις περιοδείες με τους Rolling Stones.

H Tina Turner στο "What's Love Got to Do With It" / Λος Άντζελες 1984. AP

Σε άλλη συνέντευξή της στο NME για το “Soundtrack της ζωής της" η Anna Mae Bullock- όπως ήταν το πραγματικό της όνομα- από το Τενεσί, είχε πει ότι το "Tonight" του David Bowie την έκανε να κλαίει, ενώ σε καλή διάθεση άκουγε Rolling Stones, Beyoncé και Coldplay.

Όσο για το τραγούδι που θα ήθελε να παιχτεί στην κηδεία της, είχε πει “Ως Βουδίστρια γνωρίζω ότι θα ακούγονται ήχοι της φύσης”.

Οι θαυμαστές της μοιράζονται διαδικτυακά πλάνα από την τελευταία της εμφάνιση στις 5 Μαΐου του 2009 στη Sheffield Arena, όπου ερμήνευσε τις μεγάλες της επιτυχίες: ‘The Best’, ‘What’s Love Got to Do With It’ και ‘River Deep, Mountain High’.

"Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μου, έβρισκα πράγματα για να γελάω. Είναι στη φύση μου. Γιατί όταν κάτι έχει γίνει, τι μπορείς να κάνεις; Μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Και έτσι έζησα τη ζωή μου". Ήταν... simply the best.

