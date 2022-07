Iron Maiden: Γιατί το σόου του Σαββάτου θα είναι ένα υπερθέαμα που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί

Η συναυλιακή επιστροφή των θρυλικών Iron Maiden είναι γεγονός. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια, η περιοδεία ”Legacy of the Beast” κάνει μία στάση στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 16 Ιουλίου και υπόσχεται το πιο θεαματικό show στη μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος.

Οι Iron Maiden δημιουργήθηκαν τον Δεκέμβριο του 1975 από τον μπασίστα Steve Harris και πήραν τo όνομά τους από το ομώνυμο όργανο βασανιστηρίων "iron maiden". Οι πωλήσεις της μπάντας ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και θεωρούνται το επιδραστικότερο metal συγκρότημα της γενιάς τους.

Το show της περιοδείας "Legacy of the Beast World Tour 2022", που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως, έρχεται και στη χώρα μας για ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί. Την “έτοιμη για όλα” εξαμελή μπάντα θα συνοδεύσουν, μεταξύ άλλων, μοναδικά σκηνικά, φωτιές, πυροτεχνήματα, το Spitfire αεροπλάνο, ο Icarus και, φυσικά, ο Trooper Eddie!

Το σόου ξεκινάει με το “Doctor, Doctor” των UFO

Με πολυδιάστατα σκηνικά και τραγούδια από τη γεμάτη επιτυχίες καριέρα τους η παρέα του Steve Harris εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά όσους βρέθηκαν στην πρώτη συναυλία του Legacy of the Beast ’22 tour.

Το σόου ξεκίνησε από την Κροατία και τα σχόλια για την εμφάνιση των Iron Maiden ήταν επικά. Τα φώτα έσβησαν και το γνώριμο σε όλους “Doctor, Doctor” των UFO κατέκλυσε στην Arena Zagreb, προμηνύοντας μια ακόμη επέλαση του θηρίου μεταμφιεσμένου αυτή τη φορά σε Samurai έτοιμο να σαρώσει και πάλι τη σκηνή.

Το show αυτό έχουν ήδη δει σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και το έχουν αγκαλιάσει οι θαυμαστές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με μια set list αγαπημένων κομματιών από τις προηγούμενες δεκαετίες. Η εμφάνιση του 2022 θα έχει και μια μικρή γεύση από το νέο στούντιο άλμπουμ “Senjutsu” των Maiden - το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη θέση #1 στην Ελλάδα και οι Maiden θα το παίξουν ζωντανά για πρώτη φορά.

Όπως αναφέρει ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Rod Smallwood: “Η τεράστια ευρωπαϊκή περιοδεία Legacy of the Beast είχε αρχικά οριστεί για το 2020 και από τότε άλλαξε ημερομηνία δύο φορές! Θα κάνουμε μερικές αλλαγές στην παραγωγή και στο setlist για να προσθέσουμε μερικά τραγούδια από τον καινούριο δίσκο Senjutsu και σχεδιάζουμε να γίνει η Legacy of the Beast tour περισσότερο θεαματική από το αρχικό show, αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα συμπεριλάβουμε όλα τα στοιχεία της αρχικής περιοδείας και τα αγαπημένα μας Maiden τραγούδια. Θα απολαύσουμε επί σκηνής το Spitfire αεροπλάνο, τον Icarus κι ένα φαντασμαγορικό κι εντυπωσιακό show με φωτιές και πυροτεχνήματα. Θα προσπαθήσουμε ωστόσο να σας ταρακουνήσουμε λίγο, μιας και πλέον ο αγαπημένος μας Trooper Eddie θα έχει σοβαρό ανταγωνισμό σε έναν νέο ‘Senjutsu κόσμο’ τον οποίο θα προσθέσουμε στα σκηνικά".

Ο τραγουδιστής των Maiden, Bruce Dickinson προσθέτει: "Ανυπομονούμε για τη συναυλιακή μας επιστροφή στην Ευρώπη κι είναι υπέροχο το γεγονός ότι μπορούμε να προσθέσουμε την Αθήνα, αλλά και τα υπόλοιπα shows σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης που υπάρχουν χιλιάδες Maiden fans. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος σχετικά με τις νέες προσθήκες της περιοδείας όπου και θα παρουσιαστεί ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, για αυτόν τον λόγο ανυπομονούμε να δουν όλοι όσα έχουμε ετοιμάσει για αυτούς. Όλοι μας στο συγκρότημα απολαύσαμε την Legacy περιοδεία για αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία τη στιγμή που θα βγούμε και πάλι στον δρόμο και θα διασκεδάσουμε με όλους τους fans μας που έχουμε τόσο καιρό να δούμε!”

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έχει αρχίσει κι όλοι οι μουσικόφιλοι μετρούν μέρες για τη μεγαλειώδη επιστροφή των Iron Maiden στη χώρα μας. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν στο Ολυμπιακό Στάδιο για να απολαύσουμε ένα μυθικό λάιβ που θα μπει με χρυσά γράμματα στη συναυλιακή βίβλο της Ελλάδας.

Ο εμβληματικός ντράμερ των Iron Maiden, Nicko McBrain ανυπομονεί κι αυτός με τη σειρά του για τον ερχομό του συγκροτήματος στην Ελλάδα, όπως μαρτυρά το αποκλειστικό μήνυμα που έστειλε στους Έλληνες fans.

Το video μήνυμα του ντράμερ των Iron Maiden, Nicko McBrain

Για περισσότερα από 45 χρόνια οι Iron Maiden είναι θεσμός. Έχοντας αναθρέψει εκατομμύρια fans σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν σταματούν λεπτό να περιοδεύουν στον πλανήτη με ψυχή 25άρη, δίνοντας λυσσαλέα shows σε κάθε του γωνιά, μπροστά από το εκστασιασμένο κοινό τους.

Μόλις ο Bruce Dickinson δώσει το έναυσμα οι στεντόρειες μπασογραμμές του αρχηγού Steve Harris θα συνθέσουν ένα τσιμεντένιο rhythm section με τα ταμπουροχτυπήματα του Nicko McBrain πριν οργιάσει το κιθαριστικό τρίο των Smith, Murray και Gers.

40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του "The Number of the Beast"

Σαράντα ετών έγινε το “The Number of the Beast” των Iron Maiden ένας δίσκος που όρισε το Heavy metal και επαναπροσδιόρισε τον σκληρό ήχο γενικότερα. Το τρίτο επίσημο album των Iron Maiden, κυκλοφόρησε σε μορφή βινυλίου στις 22 Μαρτίου 1982 μέσω της δισκογραφικής εταιρείας "ΕΜΙ" κι έκτοτε το “The Number of the Beast” έχει γίνει ο αγαπημένος δίσκος εκατομμυρίων μουσικόφιλων σε όλο τον πλανήτη (και κάποιων που ίσως δεν περίμενες!)

Διαβάζουμε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα trivia σχετικά με το “The Number of the Beast”, που ακόμη και σήμερα παραμένει στην κορυφή των σημαντικότερων μουσικών δίσκων που κυκλοφόρησαν ποτέ!

Το “The Number of the Beast” είχε τεράστια εμπορική επιτυχία. Οι New York Times ανέφεραν το 2010 ότι πουλήθηκαν 14 εκατομμύρια αντίτυπα και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν πουληθεί σχεδόν 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Είναι ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ, κατακτώντας το Νο1.

Είναι το πρώτο άλμπουμ τον Iron Maiden με τον Bruce Dickinson στα φωνητικά, και το τελευταίο με τον Clive Burr στα drums.

στα φωνητικά, και το τελευταίο με τον Clive Burr στα drums. Το άλμπουμ επανεκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1995 σε μορφή CD.

Η ηχογράφηση και η μίξη του δίσκου έγινε μέσα σε διάστημα πέντε εβδομάδων, στα "Battery Studios" με παραγωγό τον Martin Birch .

Το εξώφυλλο του δίσκου σχεδιάστηκε από τον Ντέρεκ Ριγκς, όπως και όλα τα άλλα εξώφυλλα δίσκων του συγκροτήματος κατά τη δεκαετία του '80. Η εικόνα της μασκότ του συγκροτήματος, του Έντι, να χειραγωγεί τον Διάβολο σαν μαριονέτα, αποτέλεσε λόγο για σφοδρή κριτική κατά του συγκροτήματος, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

αποτέλεσε λόγο για σφοδρή κριτική κατά του συγκροτήματος, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Ριγκς, η εικόνα αυτή ήταν εμπνευσμένη από το κόμικ "Doctor Strange", ενώ οι εικόνες της Κόλασης από μεσαιωνικές Χριστιανικές εικόνες.

Το ομότιτλο τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από έναν εφιάλτη που είδε στον ύπνο του ο Χάρις αφού πριν είχε δει την ταινία "Damien: Omen II".

Το άλμπουμ ήταν πολύ μεγάλο σε διάρκεια για να ακούγεται αρμονικά σε βινύλιο, οπότε το συγκρότημα έπρεπε να αποφασίσει μεταξύ του "Gangland" και του "Total Eclipse". Αν και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος (ειδικά ο Dickinson) εξέφρασαν την προτίμηση τους για το Total Eclipse, ο Harris αποφάσισε ότι το τραγούδι ήταν πιο πειραματικό απ΄ότι θα ήθελε για τους Maiden και έτσι χρησιμοποιήθηκε το Gangland. Το Total Eclipse κυκλοφόρησε τελικά ως B Side single στο "Run to the Hills", το οποίο κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες πριν από το άλμπουμ.

Οι φανς λατρεύουν αυτό το άλμπουμ, αλλά ο Steve και ο Bruce προτιμούν τον διάδοχο του, “Piece of Mind”.

Το συγκρότημα είχε αρχικά ζητήσει από τον Vincent Price ( γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή του και τις ερμηνείες ρόλων σε ταινίες τρόμου ) να απαγγείλει την αρχική φράση για το "The Number of the Beast", αλλά ο Price ζήτησε 25.000 £, έτσι πήγαν με τον Barry Clayton.



Το συγκρότημα είχε αρχικά ζητήσει από τον Vincent Price (γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή του και τις ερμηνείες ρόλων σε ταινίες τρόμου) να απαγγείλει την αρχική φράση για το "The Number of the Beast", αλλά ο Price ζήτησε 25.000 £, έτσι πήγαν με τον Barry Clayton. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ, υπήρχαν φήμες ότι στο στούντιο συνέβαιναν υπερφυσικά φαινόμενα, όπως φώτα που αναβόσβηναν, περίεργοι θόρυβοι, καθώς και περίεργες σκιές στου τοίχους.

Όπως εξήγησε στη σειρά του BBC Classic Albums, η κραυγή του Bruce Dickinson στο τέλος της εισαγωγής ήταν αποτέλεσμα του παραγωγού Martin Birch που ανάγκασε το συγκρότημα να επαναλάβει την εισαγωγή αρκετές φορές. Ο Dickinson βαρέθηκε τόσο πολύ με τις συνεχείς επαναλήψεις, που έβγαλε την κραυγή από απογοήτευση και ταίριαξε τόσο καλά που το συγκρότημα αποφάσισε να την κρατήσει.

Όπως εξήγησε στη σειρά του BBC Classic Albums, η κραυγή του Bruce Dickinson στο τέλος της εισαγωγής ήταν αποτέλεσμα του παραγωγού Martin Birch που ανάγκασε το συγκρότημα να επαναλάβει την εισαγωγή αρκετές φορές. Ο Dickinson βαρέθηκε τόσο πολύ με τις συνεχείς επαναλήψεις, που έβγαλε την κραυγή από απογοήτευση και ταίριαξε τόσο καλά που το συγκρότημα αποφάσισε να την κρατήσει. Στην τελευταία του ραδιοφωνική εκπομπή για το BBC Radio 6, κατά τη διάρκεια ενός τμήματος φόρου τιμής στον Ronnie James Dio, ο Dickinson ανέφερε ότι το "Children of the Sea" των Black Sabbath αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το Children of the Damned.

Τα top 10 live άλμπουμ των Iron Maiden

Ένα πράγμα που δεν χωρά συζητήσεις είναι η αψεγάδιαστη απόδοση των Iron Maiden στα live shows, και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό σε κάθε live album που κυκλοφορεί το συγκρότημα.

Με τη συναυλία των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο να βρίσκεται μία ανάσα μακριά, ας κάνουμε μία αναδρομή στις καλύτερες live κυκλοφορίες του συγκροτήματος από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα.

10. Live At Donington (1992)

9. Death On The Road (2005)

8. A Real Live Dead One (1998)

7. Flight 666 (2008)

6. En Vivo (2010)

5. The Book Of Souls: Live Chapter (2017)

4. Nights Of The Dead: Legacy Of The Beast (2020)

3. Maiden England (2013)

2. Rock In Rio (2001)

1. Live After Death (1985)

H παραγωγή και το setlist του "The Legacy of the Beast tour" είναι εμπνευσμένα από το βραβευμένο δωρεάν mobile game των Iron Maiden το οποίο είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσει όποιος το επιθυμεί σε πλατφόρμα iOS, αλλά και Android μέσω του www. ironmaiden.com/play.

Το πρόγραμμα της συναυλίας των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

Οι πόρτες του Ολυμπιακού Σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό στις 15:00 και στις 18:30 θα κάνουν την εμφάνισή τους στη σκηνή οι Lord of the Lost.

Στις 19:30 και μέχρι τις 20.15 στη σκηνή θα βρεθούν οι Airbourne, ενώ στις 21:00 θα φτάσει η στιγμή που όλοι περιμένουν με την εμφάνιση των Iron Maiden.

O ΗΣΑΠ επέκτεινε τα δρομολόγια των συρμών προς Πειραιά και Κηφισιά, τα οποία θα εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό μετά το τέλος της συναυλίας. Αναλυτικά τα δρομολόγια όπως έχουν καθοριστεί από τον σταθμό Ειρήνη.

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 23:05 – 23:15 – 23:27 – 23:39 – 23:43 – 23:52 – 00:09 – 00:24 – 00:39 (το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα έχει τερματικό στην Ομόνοια). Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 23:00 – 23:11 – 23:21 – 23:32 – 23:42 -23:53 – 00:03 – 00:14 – 00:26 – 00:39 – 00:56. Εκτός από τις παραπάνω διαδρομές, η διοίκηση του ΗΣΑΠ έχει φροντίσει να υπάρχουν και εμβόλιμοι συρμοί προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Info: Σάββατο 16 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο, H ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων διεξάγεται μέσω του www.ticketmaster.gr.

Sold out τα online Standing A εισιτήρια για τη συναυλία των Iron Maiden - Οδηγίες για την είσοδο του Κοινού στο Ολυμπιακό Στάδιο - Τα Online Standing A εισιτήρια για τη μεγαλειώδη συναυλία των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 16 Ιουλίου, εξαντλήθηκαν, με ελάχιστα hardcopy να απομένουν στα φυσικά σημεία προπώλησης.

Όποιος επιθυμεί να αγοράσει το συλλεκτικό hard copy εισιτήριο του (Standing A σε διακεκριμένο χώρο μπροστά στη σκηνή, Standing B για το υπόλοιπο της αρένας) για το συναυλιακό υπερθέαμα των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, τότε μπορεί να επισκεφθεί κάποιο από τα ακόλουθα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Φυσικά σημεία προπώλησης σε όλη την Ελλάδα: Αθήνα: Reload Stores (Ακαδημίας 81, τηλ. 2103801464), Θεσσαλονίκη: Πολυχώρος WE (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου & Γρηγορίου Λαμπράκη, τηλ.: 231 028 4700), Ιωάννινα: Rock Indian Café (Ανεξαρτησίας 14, τηλ.: 2651 073190), Λάρισα: Snuff (Παπασταύρου 4, τηλ.: 2410258618), Βόλος: Μουσικός Οίκος Κεχαΐδης (Κουταρέλια 29 με Δημητριάδος τηλ.: 2421 037891), Πάτρα: Joe Records (Καραϊσκάκη 134, τηλ.: 261 062 0673).

