Κυκλοφόρησε το ντουέτο Elton John και Britney Spears - "Hold me closer" με παιδικές φωτογραφίες

Η μεγάλη επιστροφή της Britney με νέο single, μετά από 6 χρόνια απουσίας, είναι γεγονός! Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) συνοδεύει τον Σερ Έλτον Τζον (Elton John) και τραγουδούν μαζί το dance anthem “Hold Me Closer”. Πρόκειται για ένα twist στοιχείων από τα κλασικά hits του Elton “Tiny Dancer”, “The One” και “Don’t Go Breaking My Heart”! Την κυκλοφορία του single συνοδεύουν και δύο παιδικές φωτογραφίες των τραγουδιστών ενισχύοντας την αίσθηση ποπ αθωότητας του κομματιού.

“Είμαι ενθουσιασμένος που είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε με την Britney Spears. Είναι είδωλο, μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρς όλων των εποχών και ακούγεται εκπληκτικά στο κομμάτι. Την αγαπώ βαθιά και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που δημιουργήσαμε μαζί” είπε ο Έλτον Τζον για τη συνεργασία στο κομμάτι.

“Ήταν τιμή μου που ο απίστευτος Sir Elton John μου ζήτησε να τον συνοδεύσω σε ένα από τα πιο εμβληματικά του κομμάτια. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα το ακούσουν οι φανς. Ευχαριστώ Elton, είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να δουλέψω μαζί σου και με το θρυλικό σου μυαλό” είπε η ποπ σταρ.

Η πρώτη επιβεβαίωση για την αναμενόμενη συνεργασία τους ήρθε όταν ο διάσημος τραγουδιστής δημοσιοποίησε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το τίτλο του νέου τραγουδιού μαζί με emoji: ένα τριαντάφυλλο για την Σπίαρς και έναν πύραυλο για εκείνον, ως “Rocketman”.

Κι όμως είμαστε ακόμα εδώ.... Η Britney Spears και ο Elton John σε παιδική ηλικία και μετά φωτογραφίζονται όπως είναι σήμερα!

Η μουσική επιστροφή της Μπρίτνεϊ γίνεται σε μία έντονη και δύσκολη χρονιά με αμέτρητα πρωτοσέλιδα για την προσωπική της ζωή, την μητρότητα, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, και με φόντο τις δικαστικές διαμάχες με τον πατέρα της που ακόμη συνεχίζονται παρά την δικαίωσή της τον Νοέμβριο.

Η Britney Spears και ο Elton John τραγουδούν μαζί "Hold Me Closer"

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, Μπρίτνεϊ και Έλτον Τζον ηχογράφησαν το νέο κομμάτι στο Beverly Hills, μαζί με τον παραγωγό Andrew Watt. Ο Έλτον Τζον -αν και επιθυμεί να σταματήσει τις περιοδείες σε αυτή τη φάση της ζωής του για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του - συνεχίζει τις συνεργασίες με ποπ καλλιτέχνες, όπως η Dua Lipa (‘Cold Heart’ Pnau Remix), η Miley Cyrus (‘Nothing Else Matters, Lockdown Sessions LP) και η Lady Gaga (‘Sine From Above).

