Λαϊκά βιώματα, μπουζούκι και συναισθήματα: Ο Γιώργος Ζαμπέτας επιστρέφει στο Άλσος

Το «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» του Πέτρου Ζούλια, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, στο Πεδίον του Άρεως φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έντονη προσωπικότητα του Γιώργου Ζαμπέτα και τη σημασία των τραγουδιών που έγραψε και τραγούδησε μέσα στα χρόνια. Μικρές διακοπές από τέλος Ιουλίου και επιστροφή από 4/9 στο Θεατρο Αλσος ΔΕΗ.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες και δεξιοτέχνες του μπουζουκιού, έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ελληνική μουσική σκηνή. Η μουσική του δεν είναι απλώς καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά καθρέφτης της λαϊκής ψυχής, της καθημερινότητας και των συναισθημάτων του ελληνικού λαού. Μέσα από τα τραγούδια του, ο Ζαμπέτας αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τους καημούς, τις χαρές, τις ελπίδες και τις αγωνίες μιας ολόκληρης εποχής.

Ως συνθέτης, παρουσίασε ένα εξαιρετικά πλούσιο και ποικίλο ρεπερτόριο. Τα τραγούδια του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από ερωτικά και κοινωνικά τραγούδια, μέχρι βαθιά συναισθηματικά και ορχηστρικά κομμάτια. Το έργο του δεν περιορίζεται σε μια μόνο θεματική κατηγορία. Αντίθετα, ο Ζαμπέτας κατάφερε να αγγίξει όλα τα στρώματα της κοινωνίας, προσεγγίζοντας τα προβλήματα, τις χαρές και τις ανάγκες τους με ευαισθησία και χιούμορ.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας ACTION IMAGES/EUROKINISSI

Το βασικότερο γνώρισμα του έργου του ήταν η λαϊκή ψυχή που εξέπεμπε κάθε του τραγούδι. Ο έρωτας, η ξενιτιά, η καθημερινή βιοπάλη, ο πόνος της απώλειας, αλλά και το γλέντι, η παρέα, η νοσταλγία – όλα παρουσιάζονται με αμεσότητα και αλήθεια. Η απλότητα στη μουσική και στους στίχους του, όχι μόνο δεν μειώνει την καλλιτεχνική τους αξία, αλλά την ενισχύει, καθιστώντας τον δημιουργό γνήσιο εκφραστή του ελληνικού λαού.

Αδιαμφισβήτητα, η δεξιοτεχνία του στο μπουζούκι ήταν κορυφαία. Το παίξιμό του δεν ήταν απλώς τεχνικά άρτιο, αλλά γεμάτο συναίσθημα. Το μπουζούκι στα χέρια του Ζαμπέτα γινόταν εργαλείο έκφρασης, επικοινωνίας και αφήγησης. Μέσα από τα ορχηστρικά του κομμάτια, ο ακροατής μπορούσε να “ακούσει” ιστορίες χωρίς λέξεις, να νιώσει συγκίνηση χωρίς στίχους.

Σημαντική επίσης είναι η επιρροή του στην ελληνική μουσική. Πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν έργα του, προσδίδοντας τους νέα πνοή και βοηθώντας τα να φτάσουν σε ακόμη ευρύτερο κοινό. Η μουσική του, αν και γνήσια λαϊκή, δεν έμεινε περιθωριακή. Αντίθετα, αγαπήθηκε μαζικά και έμεινε αναλλοίωτη στο χρόνο.

Τα τραγούδια του δεν ήταν μόνο μουσικά έργα, αλλά και προσωπική του έκφραση. Μέσα από τους στίχους του, αποτυπώνονται οι δικές του εμπειρίες, οι σκέψεις, τα βιώματα και τα συναισθήματα του καλλιτέχνη. Αυτή η αυθεντικότητα είναι που δίνει στα έργα του έναν ιδιαίτερο τόνο ειλικρίνειας και συναισθηματικής δύναμης.

Ο Ζαμπέτας, επιπλέον, δεν δίστασε να κάνει κοινωνικό σχολιασμό μέσα από τη μουσική του. Πολλά τραγούδια του αναφέρονται σε κοινωνικά προβλήματα, σε αδικίες, σε φαινόμενα της εποχής. Χωρίς να γίνεται διδακτικός, κατάφερε να θίξει ζητήματα που απασχολούσαν τον απλό κόσμο, με χιούμορ, σαρκασμό ή τρυφερότητα, πάντα όμως με ουσία.

Η παράσταση στο θέατρο Άλσος

Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν κάτι περισσότερο από μουσικός. Ήταν ένας αφηγητής της εποχής του, ένας καλλιτέχνης που ένωνε το παλιό με το νέο, το αστείο με το τραγικό, το προσωπικό με το κοινωνικό. Αυτό που κάνει τα τραγούδια του να ξεχωρίζουν είναι η ειλικρίνεια. Δεν προσποιείται, δεν επιδιώκει τον εντυπωσιασμό. Αντίθετα, αφήνει τον εαυτό του να φανεί μέσα από τις μελωδίες και τους στίχους. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους πιο σπουδαίους τραγουδιστές της εποχής, όπως η Μαρινέλλα, η Πόλυ Πάνου και ο Μητροπάνος, συνεργάστηκαν μαζί του και έντυσαν με τη φωνή τους τις δημιουργίες του.

Η διαχρονικότητα του έργου του αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της αξίας του. Αυτό επιβεβαιώνει η παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» του Πέτρου Ζούλια. Εδω ο Ζαμπέτας δεν ενσαρκώνεται από κάποιον ηθοποιό. Σπουδαία και πολύτιμα αρχειακά βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα και φωτογραφίες, ενσωματώνονται αρμονικά στην πλοκή για να αναδείξουν την αυθεντικότητα του ενω οι ηθοποιοί Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Δανάη Μπάρκα, Ελένη Καρακάση, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας και η Χριστίνα Τσάφου ερμηνεύουν τα τραγούδια του που μπορεί να γράφτηκαν σε παλαιότερες δεκαετίες, αλλά παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα.

Αυτός ο μοναδικός κόσμος, ο κόσμος του Ζαμπέτα παίρνει σάρκα κι οστά στη σκηνή του Θέατρο Αλσος ΔΕΗ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Μουσική διεύθυνση- ενορχήστρωση: Άκης Δείξιμος – Μιχάλης Ασίκης

Μουσική διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία – Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Δανάη Μπάρκα, Ελένη Καρακάση, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας και η Χριστίνα Τσάφου.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

Αντώνης Βαρθαλίτης, Ραφαήλ Κριτούλης, Αλεξάνδρα Κολαϊτη, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Παύλος Λουτσίδης, Γιώργος Ματζιάρης, Πάνος Παταγιάννης, Μαρίνα Σαμάρκου, Μαριάννα Τουντασάκη, Γιάννης Φιλίππου, Φαίη Φραγκαλιώτη, Ιάσονας Χρόνης.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Μιχάλης Ασίκης: πιάνο πλήκτρα

Νίκος Σταυρόπουλος: μπουζούκι

Χρήστος Κοσσιβάκης: μπουζούκι

Κυριάκος Πασχάλης: τύμπανα-κρουστά

Ερρίκος Σπηλιωτόπουλος: μπάσο

Ζαχαρίας Μαραγκός: κιθάρα

Οδυσσέας Κωσταντόπουλος: Ακορντεόν

ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ

Υφαντή Ηλιάνα

Παπαβασιλείου Νίκη

Αλεξοπούλου Αναστασία