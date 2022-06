Metallica: "Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε πώς παίζουμε κιθάρα είναι να παίξετε μαζί μας"

Χαράς ευαγγέλια για τους πιστούς θαυμαστές των Metallica, και κυρίως για εκείνους που μαθαίνουν… κιθάρα! Οι Metallica δημιούργησαν έναν κύκλο μαθημάτων, στα οποία οι θαυμαστές τους μπορούν να παίξουν κιθάρα με την αγαπημένη τους ροκ μπάντα.

Σύμφωνα με το NME, οι Metallica σε συνεργασία με το Yousician (τη φινλανδική διαδραστική και εκπαιδευτική υπηρεσία μουσικής, που δημιουργήθηκε για την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου) δημιούργησαν ένα σεμινάριο, στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παίξουν κιθάρα μαζί με τον James Hetfield και τον Kirk Hammett! Τα μέλη των Metallica θα καθοδηγήσουν βήμα-βήμα τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου, μέσα από 10 μαθήματα κιθάρας (riffs, lead και ρυθμός).

Ο James Hetfield είναι ο συνθέτης, ιδρυτής, τραγουδιστής και ρυθμικός κιθαρίστας του συγκροτήματος, ενώ περιστασιακά παίζει lead κιθάρα στο στούντιο και σε συναυλίες. Το 2009, ο Hetfield κατετάγη στην όγδοη θέση στο βιβλίο του Joel McIver με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες της heavy metal.

Οι Metallica AP

Ο Kirk Hammett, από την άλλη, είναι σύμφωνα με το περιοδικό "Rolling Stone" στην 11η θέση στη λίστα με τους εκατό σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Στην ηλικία των 16 ετών αγόρασε την πρώτη του κιθάρα, μία "Fender Stratocaster" αλλάζοντάς την τελικά με μία "Gibson Flying V". Κυριότερες επιρροές του ήταν οι Black Sabbath, οι Deep Purple, οι Led Zeppelin, οι UFO και ο Τζίμι Χέντριξ.

Επιστρέφοντας στο course, οι θαυμαστές των Metallica θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να παίζουν στην κιθάρα τους τα: “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters”, “One”, “Fade to Black”, “Master of Puppets” και άλλα. Τα μαθήματα, όπως διαβάζουμε στο NME, θα περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με τα μέλη της ιστορικής μπάντας, στις οποίες θα αποκαλύψουν μυστικά για τη διαδικασία δημιουργίας τραγουδιών, τις τεχνικές στην πρόβα, τις ιεροτελεστίες τους πριν από τα σόου, και πολλά ακόμη.

Ο Hadley Spanier, υπεύθυνος για το σεμινάριο από την πλευρά της Yousician, είπε: “Τα μαθήματα των Metallica φέρνουν τους κιθαρίστες πολύ κοντά με τα μουσικά τους είδωλα. Θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς παίζουν κιθάρα οι Metallica από τους ίδιους τους Metallica!”.

Σχολιάζοντας στο τρέιλερ του σεμιναρίου οι Metallica λένε: “Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε πώς παίζουμε κιθάρα είναι να παίξετε μαζί μας”.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά οι Metallica ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν μια σειρά νέων remixes, μαγνητοσκοπημένες συναυλίες τους και ντοκιμαντέρ, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 40 χρόνια της μπάντας.

