Ο γιος του John Lennon σπάει τον όρκο του και ερμηνεύει για πρώτη φορά το "Imagine" για την Ουκρανία

“Σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, ένιωσα υποχρεωμένος να τοποθετηθώ με τον πιο ουσιαστικό τρόπο" είπε ο Julian Lennon (Τζούλιαν Λένον), γιος του John Lennon (Τζον Λένον), μιλώντας για το γεγονός ότι ερμήνευσε για πρώτη φορά τo εμβληματικό τραγούδι ‘Imagine’, με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για την Ουκρανία. Λίγο μετά την είδηση ότι οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το πρώτο πρωτότυπο κομμάτι που συνέθεσαν μετά από 28 χρόνια με τίτλο «Hey, Hey Rise Up», για να στηρίξουν την Ουκρανία, ακολούθησε μία παρόμοια κίνηση από τον καλλιτέχνη που φέρει στις πλάτες του ένα σπουδαίο όνομα.

Σε ένα δωμάτιο γεμάτο κεριά, που δημιούργησαν μια υποβλητική ατμόσφαιρα, ο 59χρονος γιος του Lennon, ερμήνευσε μία ακουστική απόδοση του εμβληματικού τραγουδιού που έχει γράψει ιστορία στην μουσική. Δημοσιεύοντας το βιντεοκλίπ της ερμηνείας στο YouTube, έγραψε: "Σήμερα, για πρώτη φορά, ερμήνευσα δημόσια το τραγούδι του μπαμπά μου, Imagine - Το τραγούδι αντανακλά το φως στο τέλος του τούνελ, αυτό που όλοι ελπίζουμε να έρθει”. Οι στίχοι του τραγουδιού μας ενθαρρύνουν να φανταστούμε πώς θα ήταν ένας κόσμος όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν ειρηνικά, χωρίς σύνορα, χωρίς θρησκεία και χωρίς ιδιοκτησία.

O Julian Lennon ερμηνεύει το Imagine για την Ουκρανία

Το τραγούδι κυκλοφόρησε για την υποστήριξη της προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων #StandUpForUkraine, η οποία διοργανώθηκε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Global Citizen.

“Πάντα έλεγα ότι η μοναδική φορά που θα έμπαινα σε διαδικασία να σκεφτώ ότι θα τραγουδήσω το Imagine θα ήταν αν είχε έρθει ‘το τέλος του κόσμου”, έγραψε ο Λένον. Αλλά "ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μία αφάνταστη τραγωδία. Σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, ένιωσα υποχρεωμένος να απαντήσω όσο πιο ουσιαστικά μπορούσα" είπε.

Για το τραγούδι ο Τζούλιαν ανέφερε: “Μέσα στο τραγούδι, μεταφερόμαστε σε έναν χώρο, όπου η αγάπη και η συντροφικότητα γίνονται η πραγματικότητά μας, ακόμα και για μία στιγμή μέσα στον χρόνο…".

O John Lennon το 1968 με τον γιο του, Julian AP

"Get Back" - Το νέο ντοκιμαντέρ για τα Σκαθάρια

Την περασμένη χρονιά, ο Julian είπε ότι είδε το ντοκιμαντέρ για τους Beatles με τίτλο "Get Back" και τον έκανε να... ξαναγαπήσει τον πατέρα του.

Το ντοκιμαντέρ του Peter Jackson (μια μίνι σειρά τριών επεισοδίων με συνολική διάρκεια οκτώ ωρών), προβλήθηκε στο Disney+ τον περασμένο Νοέμβρη. Το "Get Back" επικεντρώνεται στη δημιουργία του προτελευταίου στούντιο άλμπουμ “Let It Be” και παρουσιάζει την τελευταία συναυλία των Beatles, στην ταράτσα Savile Row (1969).

Στις 30 Ιανουαρίου 2022 συμπληρώθηκαν 53 ολόκληρα χρόνια από την ιστορική συναυλία των Σκαθαριών, η οποία έλαβε χώρα στην κορυφή των γραφείων της Apple Corps στο Savile Row του Λονδίνου.

Το ντοκιμαντέρ ρίχνει νέο φως στη σχέση μεταξύ των John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star και George Harisson, συνδυάζοντας ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα υλικό.

Ειδική προβολή για τους γιους του Lennon

Ο Julian και ο αδερφός του Sean Lennon παρακολούθησαν μια ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ στο Λος Άντζελες και μετά βρέθηκαν σε event που οργάνωσε η Stella McCartney. "Ήταν μια υπέροχη βραδιά" είπε ο Julian σε μία ανάρτηση στο Instagram μετά το event. “Πρώτα είδαμε το Get Back και μετά πήγαμε στο event της Στέλλα. Το ένα 'αληθινό πράγμα' που μπορώ να πω είναι ότι με έκανε να νιώσω περήφανος, με ενέπνευσε και με έκανε να νιώσω περισσότερη αγάπη για την οικογένειά μου/μας, πιο πολύ από ποτέ. Το φιλμ με έκανε να αγαπήσω τον πατέρα μου ξανά. Με έναν τρόπο που δεν μπορώ να περιγράψω" πρόσθεσε. Πρόσφατα ο Julian κυκλοφόρησε δύο νέα singles από το έβδομο κατά σειρά άλμπουμ του, με τίτλο "Jude". H καριέρα ως μουσικός ξεκίνησε το 1984 με την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Valotte».

Ο Julian είναι ο γιος που απέκτησε ο John Lennon με την πρώτη του σύζυγο, τη Cynthia, και πήρε το όνομα της γιαγιάς του, Julia Lennon. Λέγεται ότι για αυτόν έχουν γραφτεί τα πασίγνωστα κομμάτια "Lucy in the Sky with Diamonds" (1967), "Hey Jude" (1968) και "Good Night" (1968). Οι γονείς του χώρισαν το 1968, όταν ο πατέρας του έκανε δεσμό με την Yoko Ono.

