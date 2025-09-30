Ο “Συμφωνικός Μίκης” για μία μοναδική συναυλία στο Μέγαρο

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη υπήρξε και παραμένει ένας ανεκτίμητος καθρέφτης της νεότερης ελληνικής ιστορίας – Mία συναυλία με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του εμβληματικού συνθέτη στο Μέγαρο Μουσικής.

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη (1925–2025), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει τον κύκλο «Μίκης 100», μια σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη συμφωνική, λαϊκή και σκηνική του δημιουργία. Η μουσική του μεγάλου συνθέτη επιστρέφει στη σκηνή μέσα από νέες αναγνώσεις και ερμηνείες, τιμώντας τον καλλιτέχνη που συνέδεσε όσο κανείς την τέχνη του με την ιστορία και τις μνήμες του τόπου μας.

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη υπήρξε και παραμένει ένας ανεκτίμητος καθρέφτης της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Πολυδιάστατη και ογκώδης, γεμάτη πάθος και ευαισθησία, συνδυάζει τη συμφωνική δύναμη με τη λαϊκή ρίζα, την καθαρή μελωδία με την εσωτερική συγκίνηση.

Γιάννης Κότσιρας Πάνος Γεωργίου

«Κάθε φορά που πρόκειται να μελετήσω παρτιτούρες του Μίκη, μου έρχονται στο νου οι ατελείωτες συζητήσεις που είχαμε μαζί στην Επιφανούς 1, γύρω από τη μουσική, τη μουσική του και την Ελλάδα. […] Μέσα από τις νότες του σε γεμίζει εικόνες… Και αυτή η Ελλάδα, αναβιώνει, ξαναζεί…» σημειώνει ο μαέστρος Ηλίας Βουδούρης.

Στη συναυλία της 21ης Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη, ερμηνεύει αποσπάσματα από την εμβληματική Συμφωνία αρ. 1 και τη σουίτα για το μπαλέτο Ζορμπάς, φωτίζοντας τη συμφωνική πολυπλοκότητα του συνθέτη. Δίπλα τους, ο Γιάννης Κότσιρας χαρίζει τη φωνή του σε εμβληματικά τραγούδια του Μίκη, σε ειδικές ενορχηστρώσεις του βιολιστή και συνθέτη Αντώνη Σουσάμογλου και του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, που τους προσδίδουν νέες συμφωνικές διαστάσεις.

Πρόγραμμα

«Ελεγεία και θρήνος για τον Βασίλη Ζάννο» από τη Συμφωνία αρ. 1 (β΄ μέρος)

Επιλογή τραγουδιών (ενορχήστρωση Αντώνη Σουσάμογλου):

Ξημερώνει (ποίηση Κώστα Τριπολίτη)

Όμορφη πόλη (ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη)

Ποιος τη ζωή μου (ποίηση Μάνου Ελευθερίου)

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ (ποίηση Τάσου Λειβαδίτη)

Άρνηση (ποίηση Γιώργου Σεφέρη)

Νύχτα μαγικιά (ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη)

Κάποτε θα ’ρθουν να σου πουν (ποίηση Λευτέρη Παπαδόπουλου)

Δρόμοι παλιοί (ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη)

Αποσπάσματα από τη Σουίτα για το Μπαλέτο Ζορμπάς

Σολίστ

Τραγούδι: Γιάννης Κότσιρας

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ

Μουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης