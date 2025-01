O Sir Rod Stewart έρχεται στο OAKA

O Sir Rod Stewart ρίχνει την αυλαία στην τελευταία περιοδεία της καριέρας του, με μια ανεπανάληπτη εμφάνιση για το ελληνικό κοινό, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στo Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ.

Sir Rod Stewart, η φωνή που έχει καθορίσει τα όνειρα και τις αναμνήσεις των μουσικόφιλων σε όλο τον κόσμο, έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά.

Με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Sir Roderick David Stewart – γνωστός απλώς ως Rod Stewart – είναι έτοιμος να μαγέψει το ελληνικό κοινό το Σάββατο,13 Δεκεμβρίου 2025, στo Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ.

Ο Βρετανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός, μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στη ροκ και ποπ μουσική, θα πραγματοποιήσει μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Sir Rod Stewart – Ένας ζωντανός Θρύλος

Έχοντας πουλήσει πάνω από 250.000.000 άλμπουμ παγκοσμίως, ο Rod Stewart έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική βιομηχανία. Από τις πρώτες του μέρες με την Jeff Beck Group και τους The Faces μέχρι τις σόλο επιτυχίες του, ο Stewart έχει δημιουργήσει διαχρονικούς ύμνους όπως το αξεπέραστο “Maggie May”, “You Wear It Well”, “Sailing”, “Tonight’s The Night”, “Hot Legs”, “Da Ya Think I’m Sexy”, “Forever Young” και “Rhythm of My Heart”.

Έχει επίσης δώσει τη φωνή του σε εκπληκτικές διασκευές όπως το “Have You Ever Seen the Rain” και το “I Don’t Want to Talk About It”, κερδίζοντας τις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Η χαρακτηριστική, ιδιαίτερη φωνή του σε συνδυασμό με την απίστευτη ενέργεια που μεταφέρει στη σκηνή τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο αγαπητούς και αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Ο Rod Stewart δεν είναι απλώς τραγουδιστής—είναι ένας αληθινός showman που συνεχώς εξελίσσει το μουσικό του στυλ, ενσωματώνοντας στοιχεία από τη ροκ, την σόουλ, την ποπ και το R&B. Με μια δισκογραφία γεμάτη διαχρονικά χιτ και ράφια γεμάτα βραβεία, ο Stewart έχει αποδείξει επανειλημμένα γιατί το όνομά του είναι χαραγμένο στο χρυσό βιβλίο των μεγαλύτερων μουσικών του κόσμου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η συναυλία του Rod Stewart στην Αθήνα υπόσχεται να είναι μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τους αμέτρητους θαυμαστές του. Ο Βρετανός σούπερσταρ θα ερμηνεύσει τα μεγαλύτερα χιτ του ζωντανά, οδηγώντας μας σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στο πλαίσιο της περιοδείας του “One Last Time”, η οποία κάνει θραύση παγκοσμίως.

Το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025, θα έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν από τους μεγαλύτερους σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στo Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Αυτή η συναυλία είναι προορισμένη να κυριαρχήσει στο ημερολόγιο της ζωντανής μουσικής το 2025, εκπληρώνοντας τα όνειρα χιλιάδων θαυμαστών του Rod Stewart.

Προπώληση για τα μέλη του Fan Club: Ξεκινά την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου στις 10 π.μ. μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Rod Stewart

https://rodstewart.com/tour-dates/

Γενική Πώληση Εισιτηρίων: Ξεκινά την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου, στις 10:00 π.μ. μέσω της Ticketmaster Ελλάδος.

www.ticketmaster.gr