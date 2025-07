Ozzy Osbourne – Ο σταυρός που έδωσε στον “γιο” του και το τελευταίο τραγούδι ever

Ο Ozzy Osbourne, ο frontman των Black Sabbath και μία από τις πιο θρυλικές μορφές της ροκ μουσικής, πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Η τραγική ειρωνεία είναι πασιφανής! Λίγες μόνο μέρες μετά τη συγκλονιστική συναυλία “Back to the Beginning”, που έφερε στη σκηνή θρύλους της μέταλ για να τιμήσουν τον almighty αρχηγό, τον “πατέρα του σκότους”, τον Ozzy Osbourne, ήρθε το τέλος. Ένα τέλος σχεδόν ποιητικό, σχεδόν σκηνοθετημένο από τη μοίρα. Ήταν σαν ο Ozzy να περίμενε αυτό το τελευταίο standing ovation, σαν να χρειαζόταν να δει τη μέταλ κοινότητα να ενώνεται μια τελευταία φορά για εκείνον. Μετά, απλώς “έφυγε”, για να αφήσει τους άλλους να συνεχίσουν.

Ο Ozzy ήταν ένα σύμβολο μετάβασης – από τη σκοτεινή ψυχεδέλεια των 70s στην ωμή έκρηξη του heavy metal, από τις δαιμονικές φιγούρες στο εξώφυλλο των δίσκων ως την ευάλωτη ανθρώπινη φιγούρα που πάλεψε με τους εθισμούς, την αρρώστια, το ίδιο του το σώμα. Ήταν ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο χτίστηκε το heavy metal. Η φιγούρα του ενσάρκωνε τον εσωτερικό πόλεμο, τη λαγνεία για ζωή και τον τρόμο του θανάτου. Έδωσε υπόσταση στον όρο “αντισυμβατικός ήρωας”, γεφυρώνοντας το απόκοσμο με το καθημερινό. Κι ενώ τα καμώματά του εκτός σκηνής και η φήμη του στην τηλεόραση ως Prince of Bleeping Darkness του χάρισαν μερικές φορές περισσότερα πρωτοσέλιδα από τη μουσική του, κατά βάθος ο Ozzy ήταν πάντα τραγουδοποιός!

1997, Ozzy Osbourne και Black Sabbath AP Photo/Bill Kostroun, file

Οι στίχοι του, η σκηνική του παρουσία, οι Black Sabbath αλλά και η σόλο πορεία του, έγιναν θεμέλιοι λίθοι για δεκάδες συγκροτήματα του σκληρού ήχου. Ο Ozzy πέθανε όπως έζησε: με θεατρικότητα, πάθος και μια αίσθηση μυστηρίου. Και όπως κάθε αληθινός metal θρύλος θα είναι εκεί πίσω από κάθε μανιασμένο riff, να ψιθυρίζει: “I am the Prince of Darkness”. “Δεν έχω παράπονα. Τουλάχιστον θα με θυμούνται” είχε πει στο Rolling Stone το 2002. “Έκανα πολλά αν σκεφτείς ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος της εργατικής τάξης. Έκανα πολλούς ανθρώπους να χαμογελάσουν“.

Yungblud – Ο Ozzy τον αποκαλούσε “γιο” του

Ένας από τους νεότερους καλλιτέχνες που έχει πάρει το … χρίσμα από τον Ozzy είναι ο Yungblud. Ο νεαρός ρόκερ συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία ερμηνεύοντας το «Changes» των Black Sabbath, μια μπαλάντα από το άλμπουμ «Vol. 4» του 1972, την οποία ο Yungblud αφιέρωσε στον εκλιπόντα αστέρα της Λίβερπουλ Jota, ο οποίος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη βόρεια Ισπανία την Πέμπτη (3 Ιουλίου). Ίσως το πιο viral περιστατικό των backstage της συναυλίας ήταν η συνάντηση του Yungblud με τον Ozzy και ένας χρυσός σταυρός κατά παραγγελία δώρο στον πρίγκιπα του σκότους.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο λόγος πίσω από το δώρο ήταν επειδή, το 2022, όταν γύριζε το μουσικό βίντεο του «The Funeral», ο θρύλος των Black Sabbath του έδωσε τον σταυρό που φορούσε και του είπε: «Ελπίζω αυτό να σου φέρει τύχη». Ο Ozzy Osbourne έχει αναφερθεί παιχνιδιάρικα στον Yungblud ως «γιο» του σε διάφορες δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον θαυμασμό και την αίσθηση συγγένειας με τον νεότερο μουσικό. Αν και δεν πρόκειται για κυριολεκτική υιοθεσία, η φράση αυτή αντανακλά την πεποίθηση του Ozzy ότι ο Yungblud συνεχίζει ένα παρόμοιο επαναστατικό και παθιασμένο πνεύμα στη μουσική.

Jack Black και Ozzy Osbourne AP Photo/Chris Pizzello

Το τελευταίο τραγούδι του Ozzy

50.000 άνθρωποι στη συναυλία στο Μπέρμιγχαμ τραγούδησαν το «Mama I’m Coming Home» με όλη τους την ψυχή, και είναι σαν ο Ozzy να ήξερε ότι αυτό ήταν το τελευταίο αντίο του. Μπορείς να το νιώσεις στη φωνή του, στον τρόπο που κοίταζε το πλήθος – δεν ήταν απλά μια ακόμη παράσταση… ήταν το τελευταίο κεφάλαιο μιας θρυλικής καριέρας.

Καθηλωμένος σε μια καρέκλα, νικημένος από το Πάρκινσον, έμοιαζε με θηρίο στο κλουβί. Η φωνή του, εύθραυστη αλλά αληθινή, ανέβηκε πάνω από την ορχήστρα και σκέπασε τον αέρα. Για περίπου τέσσερα λεπτά, όλη η ιστορία του, όλη η πορεία του συμπυκνώθηκε σε αυτό το τραγούδι. Και έκανε τους χιλιάδες παρόντες να δακρύσουν, σαν να έκλεινε ένας κύκλος ζωής μπροστά στα μάτια τους. Ήταν μια τελετή αποχώρησης.

Οι Sabbath έπαιξαν τα «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» και «Paranoid», ενώ όλοι οι καλλιτέχνες/συμμετέχοντες παρακολουθούσαν από τα παρασκήνια. Θα ήταν αδύνατο να γραφτεί μια καλύτερη αποχαιρετιστήρια εμφάνιση για τον Ozzy.

Ταινία η συναυλία “Back To The Beginning”

Η σύζυγος και μάνατζέρ του, Sharon, είχε δηλώσει στο NME ότι, αν και “δεν μπορεί να περπατήσει” λόγω της νόσου του Πάρκινσον, η ασθένειά του “δεν επηρέασε τη φωνή του”. “Θέλει να πει ευχαριστώ σε όλους“.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι μια ταινία που θα καταγράφει την παράσταση «Back To The Beginning» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2026. Περιγράφεται ως «ένα ερωτικό γράμμα στον Ozzy και τον πρωτοποριακό ήχο των Black Sabbath» και “θα είναι μια εκδοχή της επικής ολοήμερης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Villa Park. Με καταιγιστικές εκτελέσεις των «War Pigs», «Iron Man», «Children of the Grave» και ένα εντυπωσιακό “Paranoid”, η ταινία υπόσχεται ένα βαθιά προσωπικό και ηλεκτρισμένο αντίο από τον νονό του heavy metal με αποκλειστική πρόσβαση στα παρασκήνια και συνεντεύξεις από αυτή την εμβληματική ζωντανή εμφάνιση“.

Αντίο Ozzy…