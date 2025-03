Ποιο τραγούδι του Sting ζει μια “δεύτερη ζωή” λόγω Adolescence

Το έψαξαν προφανώς όλοι όσοι είδαν το “Adolescence” και ήθελαν να μάθουν ή να ξαναθυμηθούν την πρώτη του εκδοχή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και τώρα γίνεται με το “Adolescence“. Παλιότερα συνέβη με το “Running up that hill” της Kate Bush και με το “Master Of Puppets” των Metallica (στο Stranger Things), και πιο πρόσφατα μέχρι και η Νάνα Μούσχουρη είδε τραγούδι της να “αναβιώνει” λόγω Netflix.

Το “Adolescence”, η σειρά φαινόμενο που έχει συγκλονίσει τους θεατές παγκοσμίως και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, δεν θα έλεγες ότι έχει αξιοσημείωτο μουσικό στίγμα… όμως ένα τραγούδι που ακούγεται σε κομβική σκηνή της σειράς “ζει μια δεύτερη ζωή” στα charts – ή καλύτερα στις πλατφόρμες μουσικού περιεχομένου.

Μιλάμε για τη διασκευή του τραγουδιού “Fragile” του Sting, από το 1987, η οποία δημιουργήθηκε από τους συνθέτες Aaron May και David Ridley, το δίδυμο που επιμελήθηκε τις μουσικές του “Adolescence”.

Το Fragile έψαξαν προφανώς όλοι όσοι είδαν το “Adolescence” και ήθελαν να μάθουν η να ξαναθυμηθούν την πρώτη του εκδοχή. Ανάρτηση έγινε και στο Instagram του Sting, ο οποίος πόσταρε το κλασικό βίντεο των 80ς στο οποίο τραγουδάει καθισμένος παίζοντας κιθάρα.

Το Fragile στο “Adolescence”

Ήδη στο σημείο που ακούγεται το Fragile στη σειρά, από το στόμα μιας παιδικής χορωδίας, ως θεατές έχουμε φτάσει απελπισμένοι να αναρωτιόμαστε πώς ένα 13χρονο αγόρι όπως ο Jamie (τον οποίο υποδύεται ο Owen Cooper) μπορεί να είναι ικανό να μαχαιρώσει θανάσιμα μια συμμαθήτριά του, την Katie (Emilia Holliday).

Και με πόσους τρόπου είμαστε όλοι μας σαν άνθρωποι εύθραυστοι και ευάλωτοι.

Και ο στίχος “nothing comes from violence and nothing ever could” παίρνει ιδιαίτερο νόημα, όταν το μονοπλάνο ταξιδεύει πάνω από τις στέγες ήρεμων σπιτιών και καταλήγει να μας δείχνει τον πατέρα του Jamie, Eddie Miller (τον υποδύεται ο Stephen Graham), να καταθέτει λουλούδια στο σημείο που μαχαιρώθηκε η Katie. Μια παιδική χορωδία τραγουδάει το «Fragile» αθώα και ανατριχιαστικά.

Η σκηνή αυτή, γυρίστηκε μετά από δύο εβδομάδες απαιτητικών προβών και θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλάνα της σειράς. Κάθε επεισόδιο της σειράς “Adolescence” γυρίστηκε σε ένα συνεχόμενο μονοπλάνο, προσφέροντας μια αίσθηση αμεσότητας και έντασης που σπάνια συναντάμε στη μικρή οθόνη.

Ο Γκράχαμ, ο οποίος είναι επίσης συνδημιουργός της σειράς, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στον λογαριασμό του Netflix UK and Ireland στο Instagram ότι η φωνή δεν είναι άλλη από τη φωνή της Χόλιντεϊ, και πιστώνει στον σκηνοθέτη Φίλιπ Μπαραντίνι την ιδέα.

«Το κορίτσι που τραγουδάει είναι η ηθοποιός που έπαιξε το κορίτσι που σκοτώθηκε», δήλωσε ο Graham, προσθέτοντας ότι η χορωδία αποτελείται από παιδιά που ζουν στην περιοχή όπου γυρίστηκε η σειρά.

Σε συνέντευξή του στο Tudum του Netflix, ο Barantini εξήγησε το γιατί. Ενώ η Holliday δεν μιλάει ποτέ στη σειρά ως Katie, ο Barantini είπε ότι «στο τραγούδι ακούμε τη φωνή της Katie». «Η Κέιτι είναι μέρος ολόκληρης της σειράς», δήλωσε ο Barantini. «Η παρουσία της είναι πάντα εκεί».

Ο Γκράχαμ, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο TODAY, δήλωσε: «Νομίζω ότι δημιουργήσαμε μια ευκαιρία για τους γονείς να ανοίξουν αυτή την πόρτα και να μπουν στην κρεβατοκάμαρα και να μιλήσουν στους νέους μας, επειδή είναι το μέλλον μας», είπε.

«Θέλαμε να εξετάσουμε τι συμβαίνει στα νεαρά αγόρια σήμερα στη σημερινή κοινωνία, όπου αυτό το είδος της ριζοσπαστικοποίησης από το διαδίκτυο, αλλά και το σχολικό σύστημα και τη γονική μέριμνα. Οπότε είναι πραγματικά ένα ερώτημα του γιατί αυτό το νεαρό αγόρι βγήκε και έκανε αυτή τη φρικτή πράξη», είπε.

«Δεν δείχνουμε με το δάχτυλο κάποιο άτομο ή κάποιο συγκεκριμένο πράγμα», συνέχισε. «Λέμε απλώς ότι ίσως θα πρέπει να βάλουμε έναν καθρέφτη στην κοινωνία και ίσως όλοι μας να είμαστε υπόλογοι με κάποιον τρόπο, μορφή ή μορφή».

Το Fragile του Sting κατά τη διάρκεια μιας τροπικής καταιγίδας στην Καραϊβική

Το «Fragile» βρίσκεται στο Nothing Like the Sun (1987) και ο Sting το τραγουδάει πολύ συχνά στις live εμφανίσεις του. Το τραγούδι είναι ένας φόρος τιμής στον Ben Linder, έναν Αμερικανό πολιτικό μηχανικό που σκοτώθηκε από τους Κόντρας το 1987, ενώ εργαζόταν σε ένα υδροηλεκτρικό έργο στη Νικαράγουα. Σε μια συνέντευξη που έδωσε το 1994 στη Miami Herald, ο Sting είπε ότι το νόημα του τραγουδιού «αλλάζει κάθε χρόνο. Όταν το τραγουδάω τώρα σκέφτομαι τη Βοσνία και τη Γιουγκοσλαβία».

Ο μύθος λέει ότι το έγραψε κατά τη διάρκεια μιας τροπικής καταιγίδας στο νησί Montserrat της Καραϊβικής το 1987. Τις κιθάρες στο «Fragile» έπαιξε ο Sting και ήταν αρκετά περήφανος για το γεγονός ότι έπαιξε κιθάρα στην ηχογράφηση.

Το τραγούδι ακούστηκε στο ντοκιμαντέρ “The Living Sea” του 1995, υποψήφιο για Όσκαρ. Ήταν το πρώτο τραγούδι στη συναυλία “All This Time” του Sting, η οποία ηχογραφήθηκε στην βίλα του στην Τοσκάνη το βράδυ των ιστορικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Sting ερμήνευσε επίσης το τραγούδι με τον τσελίστα Γιο Γιο Μα κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. Ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδησε στην εμφάνισή του στο Bataclan στο Παρίσι στις 12 Νοεμβρίου 2016, σχεδόν ένα χρόνο πριν από την ημέρα που ισλαμιστές τρομοκράτες σκότωσαν 90 ανθρώπους στο χώρο. «Έγραψα το τραγούδι τη δεκαετία του ’80, νομίζω. Αλλά κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, φαίνεται κατάλληλο τραγούδι για να παίξει στο ραδιόφωνο». Το “Adolescence” σίγουρα δεν το περίμενε.