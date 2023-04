Release Athens 2023: In Flames και Bleed From Within έρχονται στην Πλατεία Νερού

Δύο ακόμα σημαντικά ονόματα του σκληρού ήχου, υποδέχεται στην Πλατεία Νερού το Release Athens 2023.

Οι μεγάλοι In Flames θα είναι οι special guests την Τετάρτη 7 Ιουνίου, μαζί με τους headliners, Nightwish, και τους Insomnium, ενώ οι Bleed From Within είναι το 4ο όνομα από το εξωτερικό που συμμετέχει στο lineup της Τετάρτης 28 Ιουνίου, μαζί με τους headliners, Amon Amarth και Kreator, και τους Heaven Shall Burn.

ADVERTISING

In Flames

Οι In Flames είναι ένα από τα πιο επιδραστικά heavy metal συγκροτήματα των τελευταίων τριάντα ετών, οι οποίοι βοήθησαν στην καθιέρωση της σύγχρονης μελωδικής death metal σκηνής αλλά και του metalcore, στις αρχές των 00s. Χάρις τα ιδιαίτερα riffs και τις καινοτόμες συνθέσεις τους, το συγκρότημα εξελίχθηκε από ένα underground σχήμα σε πρωτοπόρους της metal σκηνής που δεν σταμάτησαν να εξελίσσουν τον ήχο τους και να πειραματίζονται.

In Flames RELEASE ATHENS

Από τότε που σχηματίστηκαν, στο Gothenburg της Σουηδίας το 1990, το θρυλικό αυτό γκρουπ αποτελεί πρότυπο του τι σημαίνει να παραμένεις πιστός στο όραμά σου. Από το ντεμπούτο, “Lunar Strain” (1994), μέχρι το πιο πρόσφατο “Foregone” (2023), οι In Flames συνεχίζουν να δοκιμάζουν νέα πράγματα και να καινοτομούν παρά τις αμέτρητες διακρίσεις που ήδη έχουν κατακτήσει. Κυκλοφορίες όπως τα “The Jester Race” (1996), “Colony” (1999), “Clayman” (2000) και το τολμηρό “Reroute to Remain” (2002), είναι μόνο κάποια δείγματα της σπουδαίας δισκογραφίας τους, τα οποία επιβεβαιώνουν τη θέση του γκρουπ στην κορυφή τoυ ευρωπαϊκού metal για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσα σε 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας, οι In Flames έχουν πραγματοποιήσει αμέτρητες περιοδείες σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν αποδείξει πως πρόκειται για μια εξίσου εντυπωσιακή live μπάντα. Την Τετάρτη 7 Ιουνίου, επιστρέφουν στην Αθήνα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ώστε μαζί με τους Nightwish και τους Insomnium να σηματοδοτήσουν την έναρξη του Release Athens 2023 με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Bleed From Within

Bleed From Within RELEASE ATHENS

Οι Bleed From Within έχουν μια ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία στη βρετανική metal σκηνή, εδώ και 18 χρόνια. Σχηματίστηκαν στη Γλασκώβη, το 2005, την περίοδο της έκρηξης του metalcore, και καθιερώθηκαν γρήγορα ως μια από τις πιο ξεχωριστές μπάντες της σκηνής στη χώρα.

Αντλώντας έμπνευση από τη μεγάλη παράδοση του ακραίου ήχου και με ένα αδιαπραγμάτευτο ταλέντο στη σύνθεση άκρως εθιστικών anthems, το κουιντέτο από την Σκωτία φάνηκε πανέτοιμο από την πρώτη στιγμή και δεν σταμάτησε να εξελίσσεται σε κάθε επόμενο βήμα.

Από το ντεμπούτο άλμπουμ, “Humanity” (2009), μέχρι το πιο πρόσφατο και αριστουργηματικό “Shrine” (2022), οι Bleed From Within εδραίωσαν τη φήμη τους ως μια από τις πιο σταθερές παρουσίες του σύγχρονου metal ενώ οι εκτεταμένες περιοδείες τους μετέτρεψαν σε μια εντυπωσιακή live μπάντα. Αυτό θα επιβεβαιωθεί και την Τετάρτη 28 Ιουνίου, όταν θα μοιραστούν τη σκηνή της Πλατείας Νερού με τους Amon Amarth, Kreator και Heaven Shall Burn, στη μεγαλύτερη metal βραδιά του φετινού καλοκαιριού.

Πληροφορίες - Εισιτήρια

H προπώληση και για τις δύο αυτές ημέρες του Release Athens 2023 συνεχίζεται. Πιο αναλυτικά:

Nightwish, In Flames, Insomnium (7/6/23, Πλατεία Νερού): 50€ (General Admission), 150€ (VIP)

Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23, Πλατεία Νερού): 40€ (General Admission), 100€ (VIP)

Στη VIP κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα πέντε combo εισιτήρια που συμπεριλαμβάνουν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες του Release Athens 2023, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερες ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μια σημαντική έκπτωση, δείτε αναλυτικά εδώ...

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876 / Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.