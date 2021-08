Rolling Stones, "closed": Τζάγκερ, Ρίτσαρντς και Γουντ αποχαιρετούν τον Τσάρλι Γουότς

Ο επί έξι δεκαετίες σπουδαίος ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών, στο London's Royal Marsden Hospital όπου και νοσηλευόταν. Πολλοί έγραψαν πως σταμάτησε η "καρδιά" της μπάντας, κάτι που δεν φαντάζει καθόλου ως υπερβολή.

Οι Stones είχαν ανακοινώσει λίγες ημέρες πριν ότι ο Charlie, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των γερόλυκων, δεν θα μπορούσε να παίξει μαζί τους στο επόμενο τουρ τους. Θα ήταν μάλιστα η πρώτη περιοδεία της μπάντας που θα έχανε στη μακρά πορεία του μαζί της.

Ο Watts είχε διαγνωστεί με καρκίνο του λάρυγγα το 2004, και αμέσως μετά την αποθεραπεία του οι Stones ξεκίνησαν μια διετή περιοδεία. Ο Charlie είχε δηλώσει πως θα χρειαζόταν "ένα διάλειμμα" ενόψει του νέου αμερικανικού τουρ του συγκροτήματος.

Ο Watts ήταν ιδρυτικό μέλος του σχήματος από το 1962, ενώ έπαιζε και με το προσωπικό του σχήμα, τους Charlie Watts Quintet. Γνωστή ήταν άλλωστε η αγάπη του για τη τζαζ, με τον Charlie Parker να είναι η μεγαλύτερή του επιρροή. Μέσα στα χρόνια χαρακτηρίστηκε ως ο πιο "κομψός" των Stones, φορώντας τις περισσότερες φορές κουστούμια στις δημόσιες εμφανίσεις του, και φυσικά έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τους υπόλοιπους Rolling Stones.

"one of the faults of my playing is I never learned to play"

Οι Watts και Richards θεωρούνται δικαίως, ο "πυρήνας" του ήχου των Stones. Λέγεται πως ήταν εκείνος που έσωσε το συγκρότημα από την διάλυση, στις αρχές της δεκαετίας του ΄80, όταν Jagger και Richards διαφωνούσαν για την πορεία της μουσικής κατεύθυνσης της μπάντας.

"Ο Τσάρλι ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς και επίσης ως μέλος των The Rolling Stones, ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ της γενιάς του", έγραψε ο ο ατζέντης του Μπέρντ Ντόχερτυ με ανάρτηση στο Twiiter. Σε αντίθεση άλλωστε με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, έμεινε επί δεκαετίες στο πλευρό της αγαπημένης του συζύγου Shirley Anne Shepherd, με την οποία παντρεύτηκε το 1964. "Ποτέ δε με εξέφρασαν τα στερεότυπα των ροκ σταρ", έλεγε.

O Mick Jagger αποχαιρέτησε τον θρυλικό ντράμερ με μια φωτογραφία του.

Ο Keith Richards ανάρτησε μια φωτογραφιά του ντραμ σετ του Charlie Watts με την ένδειξη "closed".

Κι από τη δική του μεριά ο Ronnie Wood ανάρτησε μια φωτογραφία των δυο τους, με το δικό του συγκινητικό μήνυμα. Σημειώνεται πως ο Wood έχει βγει δύο φορές νικητής στη μάχη με τον καρκίνο.

Το δικό τους αντίο ανάρτησαν και άλλοι σταρ, σαν τους McCartney, Ringo Starr, Elton John, Liam Gallagher και Joan Jett.

Στη νέα περιοδεία των Stones στη θέση του ντράμερ θα κάθεται ο Steve Jordan, ο οποίος υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων που έπαιζαν στα Saturday Night Live και Late Night With David Letterman. Παράλληλα είναι μέλος των John Mayer Trio.

Η τελευταία εμφάνιση του Watts ήταν στο "One World: Together At Home", εν μέσω καραντίνας, το 2020.

Η νέα κυκλοφορία της μπάντας, η επετειακή επανέκδοση του "Tattoo You" που θα βγει στις 22 Οκτωβρίου με 9 νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια, αναμένεται πλέον σαν ένα μεγάλο tribute στον Watts.

