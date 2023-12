Τα 15 καλύτερα τραγούδια του 2023 από τον μάστερ του είδους 

Η λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια για το 2023 περιλαμβάνει “φανταστικούς καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε την επόμενη χρονιά”.

Στην αυθόρμητη ερώτηση “και τι μας νοιάζει ποια είναι τα αγαπημένα τραγούδια του Έλτον Τζον” η απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι αν κάποιος ξέρει τη βρετανική μουσική βιομηχανία από την καλή και την ανάποδη, αυτός είναι ο Έλτον. Μία από τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που απλά γεννήθηκε για να παίζει και να δημιουργεί μουσική. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο όταν ήταν 3 ετών, απλώς επειδή άκουγε τις νότες και στα 11 εισήχθη στην Βασιλική Ακαδημία Μουσικής.

Στα 16 το βασικό του μέλημα ήταν να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει live παίζοντας πιάνο, κάτι που έκανε στις παμπ του Λονδίνου. Το 1969 απάντησε σε μια αγγελία που ζητούσε τραγουδοποιούς και έκανε το πρώτο του συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, μία ιστορία που τον βρίσκει πενήντα χρόνια μετά με κάτι δεκάδες επιτυχίες και μία ζωή σαν παραμύθι. Ο Έλτον είναι χαλαρά στην πρώτη πεντάδα των πιο επιτυχημένων (και πλούσιων) μουσικών όλων των εποχών, αλλά δεν επαναπαύεται. Αν και αποσύρεται από το περφόρμανς και δηλώνει αφοσιωμένος στην οικογενειακή ζωή (και στην τέχνη, καθώς είναι μανιώδης συλλέκτης αριστουργημάτων) συνεχίζει να ακούει και αν προτείνει δίσκους και νέους καλλιτέχνες.

Ο Έλτον Τζον δημοσίευσε τη λίστα του με τα πιο αγαπημένα τραγούδια για το 2023 και σε κάποια συμφωνούμε απόλυτα, καθώς συμπεριλαμβάνει και γυναικεία ονόματα που η μουσική βιομηχανία αρχίζει πλέον να αναγνωρίζει. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας έγραψε στα social: «Το 2023 ήταν μια φανταστική χρονιά για νέους καλλιτέχνες και υπέροχα τραγούδια. Υπήρξαν πολλοί νέοι καλλιτέχνες όπως οι David Kushner, Chappell Roan, HotWax, The Last Dinner Party και Elmiene. Όλοι φανταστικοί καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε την επόμενη χρονιά […] Υπήρξαν πολλές υπέροχες γυναίκες φέτος, Baby Queen, Mitski, LOONY και boygenius. Και φυσικά υπήρξαν μερικά υπέροχα χορευτικά τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι CamelPhat και Ali Love, Romy και The Chemical Brothers» ανέφερε. «Σας ευχαριστώ όλους για τη μουσική σας και ανυπομονώ να ακούσω περισσότερα το 2024» σημείωσε.

Η λίστα με τα 15 αγαπημένα τραγούδια του Έλτον Τζον για το 2023!

CamelPhat & Ali Love – Compute

Jalen Ngonda – Come Around and Love Me

Baby Queen – We Can Be Anything

Chappell Roan – Red Wine Supernova

David Kushner – Daylight

ANOHNI – It Must Change



Romy – She’s On My Mind

Mitski – My Love Is Mine All Mine

Gabriels – Offering

James Blake – Loading

Joni Mitchell – Both Sides Now (Live at the Newport Folk Festival)

Stormzy & RAYE – The Weekend

BERWYN – Bulletproof

Tom Odell – Black Friday

boygenius – Not Strong Enough

Η τελευταία συναυλία του star, στο πλαίσιο της περιοδείας του “Farewell Yellow Brick Road” (η οποία ξεκίνησε το 2018), πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, από όπου ο Sir Elton John αποχαιρέτησε το κοινό του. Τον περασμένο μήνα είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια εξίσου σημαντική στιγμή για τον ίδιο. “Είχα την πιο υπέροχη καριέρα, πέρα από κάθε φαντασία. Πενήντα δύο χρόνια αγνής χαράς, παίζοντας μουσική. Πόσο τυχερός είμαι που παίζω μουσική! Είστε στο μυαλό μου, στην καρδιά και στην ψυχή μου, και σας ευχαριστώ πολύ”, ήταν τα λόγια του βετεράνου μουσικού που αξίζει το επίθετο “θρυλικός”..