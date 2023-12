Το τραγούδι που απαγορεύεται να ακούσεις μέχρι τα Χριστούγεννα και η άγνωστη ιστορία του

Αν καταφέρεις να μην ακούσεις αυτό το τραγούδι μέχρι τα Χριστούγεννα (δύσκολο), τότε θα έχεις κερδίσει το “Whamageddon”.

Τι είναι το παιχνίδι “Whamageddon” και πώς γράφτηκε το πιο διάσημο ποπ τραγούδι των Χριστουγέννων;

Λένε ότι η χριστουγεννιάτικη μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Το “Whamageddon” από την άλλη είναι μία πρόκληση που αν και έχει δημιουργηθεί για να μην ακούσεις ένα συγκεκριμένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, εντούτoις έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά!

Στόχος του Whamageddon είναι να περάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο χωρίς να ακούσουμε το τραγούδι των Wham! “Last Christmas” (1984) πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων. Κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί το τραγούδι ακούγεται στα mall, στα μαγαζιά ρούχων, στο ραδιόφωνο, στα διπλανά αυτοκίνητα… κυριολεκτικά παντού.

Το παιχνίδι ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου και τελειώνει στις 24 Δεκεμβρίου. Κανείς δεν σε παρακολουθεί (Μεγάλος Αδερφός), απλώς ελέγχεις τον εαυτό σου, και ο περιορισμός ισχύει μόνο για την ορίτζιναλ εκδοχή του τραγουδιού – όχι για τις επανεκτελέσεις.

DJ έπαιξε το “Last Christmas” σε γήπεδο και προκάλεσε πανικό

Στη Βρετανία πριν από λίγες μέρες ένας DJ σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Northamptonshire έπαιξε το τραγούδι στο ημίχρονο ενός αγώνα και … κατέστρεψε την ευκαιρία 7.000 ανθρώπων να φτάσουν στο πολυπόθητο τέλος του παιχνιδιού. Αν το ήθελαν! “Δεν ήξερα ποτέ ότι οι άνθρωποι το έπαιρναν τόσο σοβαρά“, δήλωσε ο Matt Facer, ο D.J., στο BBC Radio, ενώ πολλοί παρευρισκόμενοι εξαπέλυαν… ανάλαφρες κατάρες εναντίον του. “Το έδωσα να παίξει, σκεπτόμενος ότι θα ήταν αρκετά αστείο να “εξοντώσουμε” 7.000 ανθρώπους που δεν μπορούσαν να αποφύγουν να το ακούσουν, αλλά προφανώς δεν ήταν αστείο“.

Wham! George Michael και Andrew Ridgeley. Courtesy of Netflix

“Νομίζω ότι είναι λιγάκι αστείο“, δήλωσε στους NY Times ο Thomas Mertz, 42 ετών, ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο Whamageddon. “Ελπίζω ειλικρινά ότι οι άνθρωποι δεν θα παραμείνουν θυμωμένοι με τον D.J. Matt επειδή έπαιξε το τραγούδι“.

Το Whamageddon ξεκίνησε πριν από περίπου 18 χρόνια, όταν ο Mertz και μερικοί φίλοι του στη Δανία παρατήρησαν πόσο διαδεδομένο ήταν το τραγούδι των Wham! και άρχισαν να λένε ο ένας στον άλλο πότε το άκουσαν για πρώτη φορά, πού και πόσες φορές. Το Whamageddon, σύμφωνα με τον Mertz, έχει σελίδα στο Facebook με περισσότερους από 16.000 οπαδούς και έναν ιστότοπο τον οποίο επισκέφθηκαν περισσότεροι από 500.000 χρήστες την περασμένη χρονιά.

“Δεν μου φαίνεται, αλλά η ποπ μουσική είναι η ένοχη απόλαυσή μου”

“Είναι απλώς ένα αστείο που έκαναν δύο χαζούληδες από τη Δανία για να διασκεδάσουν τα Χριστούγεννα”, δήλωσε ο Mertz. Αλλά το παιχνίδι προσθέτει ελαφρότητα σε μια εποχή που μπορεί να είναι αγχωτική και μοναχική. “Απλώς (τα Χριστούγεννα) δεν είναι μια καλή εποχή του χρόνου για πολλούς ανθρώπους“, δήλωσε ο Mertz. “Αν μπορούμε να προσθέσουμε λίγη διασκέδαση σε αυτό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο“.

Ο Mertz τόνισε ότι το παιχνίδι δεν δημιουργήθηκε από την αντιπάθεια για το τραγούδι ή το είδος του. “Οι άνθρωποι νομίζουν ότι το κάνουμε αυτό επειδή κατά κάποιο τρόπο μισούμε τη χριστουγεννιάτικη μουσική, ή τους Wham! ή την ποπ“, δήλωσε ο Mertz. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. “Είμαι ένας δίμετρος, φαλακρός τύπος με μούσι”, είπε ο Mertz, “αλλά η ποπ μουσική είναι η ένοχη απόλαυσή μου”.

Στα σχόλια κάτω από το άρθρο των NYTimes διαβάσαμε και την ανάρτηση ενός άλλου φαν του Whamageddon που διαχειρίζεται έναν άλλο ιστότοπο για το παιχνίδι. Αναφέρει: “Κάθε εποχή χρησιμοποιώ το τραγούδι ως έναν τρόπο για να συνδεθώ κατά τη διάρκεια των διακοπών και να συστήσω τους μισούς φίλους μου στους άλλους μισούς.

Με τα χρόνια η ομάδα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να συζητήσουμε άλλες σημαντικές συνεισφορές της χριστουγεννιάτικης μουσικής (ένας φίλος ήταν στην κηδεία του Shane MacGowan την Παρασκευή και μοιράστηκε με την ομάδα το βίντεο της νεκροφόρας που περνούσε), αλλά το να αποκαλύπτεις τον εαυτό σου όταν ακούσεις ξαφνικά το τραγούδι χωρίς να το θέλεις, είναι διασκεδαστικό. Ορισμένα από τα μέλη της ομάδας ζουν στην Ινδία και τους αρέσει να συμμετέχουν σε αυτό το ιδιόμορφο παιχνίδι. Μας λείπεις George, αλλά ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος από το πώς διαδίδουμε την αγάπη σου“…

Η ιστορία πίσω από το “Last Christmas” και πώς η… φιλανθρωπία του στέρησε την πρωτιά

Την ιστορία για το πώς γράφτηκε το “Last Christmas” από τον Τζορτζ Μάικλ, την εποχή που πάλευε να αναγνωριστεί ως τραγουδοποιός στην ‘posh’ βιομηχανία της μουσικής, διηγήθηκε πολύ γλαφυρά το ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στους Wham! και τη σύντομη (μόλις 4 ετών) αλλά εκπληκτική πορεία του συγκροτήματος. Όπως ακούμε στο ντοκιμαντέρ να διηγούνται ο “Γιογκ” Τζορτζ Μάικλ και ο Άντριου Ρίτζλεϊ, το “Last Christmas” γράφτηκε το 1983, όταν οι δυο τους άραζαν στο σπίτι του Μάικλ και έβλεπαν ποδόσφαιρο.

Αν και το συγκρότημα έκανε εκείνο το διάστημα μία απίστευτα επιτυχημένη περιοδεία, ο Τζορτζ (όπως λέει ο Άντριου) πίστευε ότι μόνο η θέση ενός τραγουδιού στα charts ήταν η απόλυτη επικύρωση του ταλέντου του. Το να βρεθεί στην πρώτη θέση ένα τραγούδι του ήταν το μόνο που τον ένοιαζε και αυτό ήταν η απόλυτη προσωπική του επιβράβευση. Ενώ έβλεπαν ποδόσφαιρο, ο Τζορτζ πετάχτηκε και είπε ότι πρέπει να πάει επάνω στο παιδικό του δωμάτιο γιατί του ήρθε μία ιδέα, την οποία και ηχογράφησε σε ένα φορητό κασετοφωνάκι εκείνης της εποχής. Κατέβηκε και ανακοίνωσε στον εμβρόντητο Άντριου ότι μόλις έγραψε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι – το οποίο φιλοδοξούσε να είναι το τέταρτο Νο1 των Wham! εκείνη τη χρονιά.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1984 στα Advision Studios, στο Λονδίνο με τον Τζορτζ να κάνει κυριολεκτικά τα πάντα. Τραγούδησε, έπαιξε όλα τα όργανα, έκανε τη σύνθεση, την ενορχήστρωση και την παραγωγή. Ακούμε την ευτυχία ενός ρυθμικού τραγουδιού και τη μελαγχολία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα.

Το βίντεο γυρίστηκε σε σαλέ στην Ελβετία και το αλκοόλ που φαίνεται να καταναλώνει η παρέα είναι πραγματικό – σε σημείο που όπως μάθαμε στο ντοκιμαντέρ είχαν γίνει όλοι λιώμα στο τέλος των γυρισμάτων της περίφημης βραδιάς του χριστουγεννιάτικου δείπνου. Ο Άντριου σχολιάζει χιουμοριστικά το βίντεο που είναι το πλέον iconic των 80s: “Είναι αστείο το πόσα μαλλιά έχει το βίντεο, μετά βίας ξεχωρίζεις τους ανθρώπους μέσα από τόσα μαλλιά”.

“Το τραγούδι θα κυκλοφορούσε τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου (1986) και ήμασταν σίγουροι ότι θα είναι Νο1” ακούγεται να λέει ο Τζορτζ Μάικλ, και τότε … έγινε κάτι αναπάντεχο. Ο Μπομπ Γκέλντοφ (των Boomtown Rats) μάζεψε 25 σταρς της βιομηχανίας της μουσικής για να τραγουδήσουν φιλανθρωπικά για τον λιμό στην Αιθιοπία. Το τραγούδι ήταν το “Do they know it’s Christmas” το οποίο φυσικά σάρωσε τα σύμπαντα.

Ο Τζορτζ συμμετείχε με βαριά καρδιά, δωρίζοντας τελικά και όλα τα έσοδα του “Last Christmas” (και του “Everything She Wants”) στην Αιθιοπία. Το “Last Christmas” παρέμεινε στη δεύτερη θέση εκείνη τη χρονιά και όπως ακούμε στο ντοκιμαντέρ το μικρό ανασφαλές “εγώ” του Τζορτζ έλεγε ότι αν και είχε καταφέρει να “το παίξει” ο μεγαλύτερος αλτρουιστής τους κόσμου, το σχέδιο των τεσσάρων Νο1 μέσα στη χρονιά είχε ναυαγήσει.

Τι ακολούθησε; Μια σόλο πορεία στα αστέρια… η φιλία με τον Έλτον Τζον και η κοινή τους εμφάνιση στο “Don’t Let the Sun Go Down on Me” στο θρυλικό Live Aid στο Wembley Stadium τον Ιούλιο του 1985, οι εμφανίσεις στην Κίνα, το “Careless Whisper” (1984) το “A Different Corner” (1986) και τόσα άλλα μέχρι τον θάνατό του την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016, σε ηλικία 53 ετών. Ευτυχώς είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε στο ΟΑΚΑ το 2007 να φοράει την ελληνική σημαία, σε μια χώρα που -όπως είχε πει τότε- είναι η μοναδική που φώναζαν το όνομά του σωστά.