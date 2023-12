Το τραγούδι που έχεις χορέψει σε όλα τα πάρτι είναι γραμμένο για τον Νοσφεράτου

“Γυρίσαμε το βίντεο σε ένα γοτθικό πρώην άσυλο που ήταν πολύ τρομακτικό. Τα σκυλιά των φρουρών δεν πατούσαν το πόδι τους στα δωμάτια του κάτω ορόφου, όπου κάποτε υπέβαλαν τους τρόφιμους σε θεραπείες με ηλεκτροσόκ”.

Το πασίγνωστο τραγούδι που “στοίχειωσε” όλα τα πάρτι των 80ς και 90ς, πριν από λίγες εβδομάδες συμπλήρωσε 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube κανάλι της τραγουδίστριάς του και ο Guardian το ξαναθυμήθηκε. Πώς ερμήνευσε η “βραχνή” Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler) το περίφημο “Total Eclipse of the Heart“, ένα από τα πιο εμπορικά και καλτ κομμάτια των 80ς;

Η Μπόνι Τάιλερ σε συνέντευξή της αποκάλυψε όλη την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του τραγουδιού. Αρχικά ήταν ένα ερωτικό τραγούδι για βρικόλακες και ο τίτλος ήταν “Vampires in Love”, αφιερωμένο στον αρχετυπικό Νοσφεράτου (Nosferatu). Το τραγούδι έγραψε ο τρισμέγιστος, για την εποχή του, συνθέτης, τραγουδοποιός, πιανίστας και παραγωγός δίσκων Τζιμ Στάινμαν (Jim Steinman). Κολλητός φίλος με τον Αμερικανό σουπερστάρ της ροκ σκηνής, Meat Loaf, αστειεύονταν συχνά μεταξύ τους λέγοντας ότι συμπληρώνουν τόσο ο ένας τον άλλο σαν να είναι το … ίδιο πρόσωπο! Ο Στάινμαν έδωσε μια ευκαιρία στην Τάιλερ, την οποία θεωρούσε την πιο παθιασμένη φωνή που είχε ακούσει από την εποχή της Τζάνις Τζόπλιν!

Η Τάιλερ θυμάται: “Μόλις είχα υπογράψει στη Sony και ήθελα να πάω από την κάντρι ροκ στη ροκ. Είχα δει τον Meat Loaf στο Old Grey Whistle Test του BBC να ερμηνεύει το “Bat Out of Hell”, οπότε είπα στον Μας Γουίνγουντ (Muff Winwood) στη Sony ότι ήθελα να δουλέψω με τον Τζιμ Στάινμαν, ο οποίος έγραφε μουσική για τον Meat Loaf και έκανε την παραγωγή. Ο Μαφ με κοίταξε σαν να ήμουν τρελή και μου είπε ότι ο Τζιμ δεν θα το έκανε ποτέ. “Θέλω απλώς να του το ζητήσεις”, του είπα.

Στον Τζιμ άρεσε η φωνή μου, οπότε τρεις εβδομάδες αργότερα ο μάνατζέρ μου και εγώ πήγαμε στο διαμέρισμά του με θέα το Central Park στη Νέα Υόρκη. Γυρίσαμε σπίτι με ενθουσιασμό – είχαμε γνωρίσει τον Τζιμ Στάινμαν! Τρεις εβδομάδες αργότερα μας κάλεσε ξανά. Έπαιζε πιάνο, ενώ ο Ρορι Ντοντ (Rory Dodd) μου τραγουδούσε το Total Eclipse of the Heart. Κατάλαβα αμέσως πόσο απίστευτο τραγούδι ήταν. Από το αεροδρόμιο μέχρι το BBC μας συνόδευσε μια συμμορία μηχανόβιων.

Εξώφυλλο Faster Than The Speed of Night

Το ηχογραφήσαμε στο Power Station στη Νέα Υόρκη. Στον Jim άρεσε να βάζει ένα βασικό ρυθμικό κομμάτι, να κάνει εννέα λήψεις του τραγουδιού, να διαλέγει την καλύτερη και μετά να τα βάζει όλα μαζί, όπως συνήθιζε ο Phil Spector. Μου έδωσε μια κασέτα για να την ακούσω στο ξενοδοχείο μου και προτιμήσαμε και οι δύο τη δεύτερη λήψη. Μου είπε ότι είχε αρχίσει να γράφει το τραγούδι για μια μελλοντική μουσική εκδοχή του Νοσφεράτου χρόνια πριν, αλλά δεν το είχε τελειώσει ποτέ. Περίπου την εποχή που ηχογραφούσαμε, ο Meat Loaf είχε χάσει τη φωνή του, και αφού έγινε επιτυχία το “Total Eclipse of the Heart” έλεγε πάντα: “Αυτό το τραγούδι έπρεπε να ήταν δικό μου!”.

Το τραγούδησα με την καρδιά μου. Γυρίσαμε το βίντεο σε ένα τρομακτικό γοτθικό πρώην άσυλο στο Surrey. Τα σκυλιά των φρουρών δεν πατούσαν το πόδι τους στα δωμάτια του κάτω ορόφου, όπου έκαναν θεραπεία με ηλεκτροσόκ στους τρόφιμους.

Λάτρεψα κάθε λεπτό της συνεργασίας μου με τον Τζιμ και συγκλονίστηκα όταν πέθανε. Πρόσφατα μια φίλη ανακάλυψε ένα γράμμα που της είχα γράψει από τη Νέα Υόρκη εκείνη της εποχή – της έλεγα: “Ηχογράφησα ένα απίστευτο τραγούδι σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο μεγάλο, που δεν νομίζω ότι θα το παίξει ποτέ κανείς“. Το Total Eclipse of the Heart έπρεπε να μειωθεί από επτά λεπτά σε τέσσερα, αλλά όλοι το λάτρεψαν τόσο πολύ που έπαιξαν ούτως ή άλλως την πλήρη έκδοση του άλμπουμ.”

Ο αθέατος τραγουδιστής πίσω από το “Turn around, bright eyes”

Ο Καναδός ροκ τραγουδιστής που ακούγεται να λέει τη φράση “Turn around, bright eyes” ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του διδύμου Στάινμαν/Meat Loaf. Ο Ρόρι Ντοντ (Rory Dodd) θυμάται όσα έζησε μιλώντας στον Guardian και τον δημοσιογράφο Dave Simpson:

“Είχα γνωρίσει τον Meat Loaf στη Νέα Υόρκη όταν ήμουν 20 ετών και ήμασταν σε μια παράσταση στο Broadway. Ήταν ένα μεγαθήριο με καουμπόικο καπέλο και έλεγε: “Κανείς δεν τραγουδάει πιο ψηλά από μένα”. Και του είπα: “Λοιπόν, εγώ το κάνω.” Και μου είπε: “Πρέπει να γνωρίσεις τον Τζίμι!” Τραγούδησα στο Bat Out of Hell και σε πολλούς άλλους δίσκους του Στάινμαν για χρόνια μετά. Τραγουδούσα στην παράσταση “Old Grey Whistle Test” που είδε η Μπόνι. Το Bat Out of Hell είχε γίνει καταιγιστικό και είχαμε συνοδεία συμμορίας μηχανόβιων από το αεροδρόμιο μέχρι το στούντιο του BBC.

Ο Τζίμι μου είχε δώσει το παρατσούκλι Icehead, επειδή ήμουν από ένα ψαροχώρι στον Καναδά. Τηλεφωνούσε και έλεγε:”Έι, Icy! Έγραψα ένα τραγούδι. Θες να έρθεις να το τραγουδήσεις;” Συνήθως με έβαζε να κάνω φωνητικά για να δείξω ένα τραγούδι στον καλλιτέχνη, αλλά έγραψε το Total Eclipse of the Heart ως ντουέτο για μένα και τη Μπόνι. Του άρεσε η αντιστροφή των ρόλων με μια γυναικεία φωνή να κάνει το τραχύ μέρος και έναν άντρα να κάνει το καθαρό αγγελικό τενόρο.

Ο Τζιμ ήταν ένας υπέροχος πιανίστας, αλλά το να παίζει το Eclipse για τη Μπόνι στο διαμέρισμά του ήταν η μόνη φορά που τον έχω δει να παίζει πιάνο για κάποιον. Του άρεσε πιο πολύ να βρίσκεται στο δωμάτιο ελέγχου, στην άλλη πλευρά του γυαλιού. Είχαμε μια τρομερή σχέση. Μου έλεγε: “Υπάρχει ψηλότερος τόνος;” Και εγώ έλεγα: “Μόνο εκεί που μπορούν να ακούσουν τα σκυλιά, Τζιμ”. Έλεγε, “Γαβ-γαβ” και μου ζητούσε να τραγουδήσω όλο και ψηλότερα.

Ήταν σαν βαμπίρ. Του άρεσε να δουλεύει τη νύχτα. Τραγουδούσα για 10 ώρες όταν μου ζήτησε να κάνω το lead μέρος μου στο ντουέτο για το Eclipse. Έφτασα να τραγουδήσω το “Turn around bright eyes …” στις 2 το πρωί. Πόνεσα που το όνομά μου δεν ήταν στο Eclipse, μαζί με αυτό της Μπόνι, αλλά θα έδινα τα πάντα για να απαντήσω σε ένα τηλεφώνημα και να ακούσω ξανά αυτά τα λόγια: “Hey, Icy. Έγραψα ένα τραγούδι. Θέλεις να έρθεις να το τραγουδήσεις;”

Bonnie Tyler / 1988 Collection Christophel via AFP

Το τραγούδησε σε Ολική Έκλειψη Σελήνης στην Καραϊβική

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ του της Τάιλερ, “Faster Than the Speed of Night” (1983) και το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single από την CBS/Columbia το 1983.

Έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της (μαζί με το “Holding Out for a Hero“) κατέκτησε την κορυφή του UK Singles Chart, και έγινε το πέμπτο single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις το 1983 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το single πέρασε τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή των charts, κρατώντας από την κορυφή το “Making Love Out of Nothing at All” των Air Supply (επίσης του Στάινμαν). Το τραγούδι ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία.

H Bonnie Tyler / 2013 Alastair Grant, File/AP Photo

Ο Στάιμαν – που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021 – δήλωσε σε συνέντευξή του στο Playbill σχετικά με τo γράψιμο του τραγουδιούγια το μιούζικαλ Dance of the Vampires του 1997: “Στην πραγματικότητα το έγραψα ως ερωτικό τραγούδι για βρικόλακες, επειδή δούλευα πάνω σε ένα μιούζικαλ για τον Nosferatu, της μεγάλης ιστορίας βρικολάκων. Αν κάποιος ακούσει τους στίχους, είναι πραγματικά σαν ατάκες βαμπίρ. Πρόκειται για το σκοτάδι, τη δύναμη του σκοταδιού και τη θέση της αγάπης στο σκοτάδι.”

Η Τάιλερ έχει ερμηνεύσει αυτό το κομμάτι εκατοντάδες φορές ακόμα και πάνω σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραΐβική, κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης σελήνης στις 21 Αυγούστου του 2017. Μάλιστα την επόμενη μέρα το τραγούδι “σκαρφάλωσε” στην πρώτη θέση του iTunes.

“Ποτέ δεν βαριέμαι να ερμηνεύω αυτό το τραγούδι. Είναι απίστευτο και πάντα προκαλεί συναισθήματα σε όλους“, είχε πει η Μπόνι Τάιλερ, που τραγούδησε με τον Desmond Child (27/06) στο κατάμεστο Ηρώδειο στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και στο Sani Resort της Χαλκιδικής.