Το Μέγαρο στη Β. Εύβοια – Η ομάδα Λούστροι και ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο

Ύστερα από τρεις ξεχωριστές βραδιές που συγκέντρωσαν πάνω από 3.500 θεατές, το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια» συνεχίζεται με νέα δυναμική.

Μετά από τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες εκδηλώσεις τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 3.500 θεατές, το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια» συνεχίζεται με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι και στις γέφυρες που χτίζει αυτό με τον πολιτισμό, τη μνήμη και τη σύγχρονη δημιουργία.

Η ομάδα Λούστροι, γνωστή για την ευρηματική της προσέγγιση και το ιδιαίτερο μουσικό της στίγμα, παρουσιάζει στις 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στις Ροβιές – Πλατεία, το αφιέρωμα «Ρεμπέτικο, η γέφυρα στο Αιγαίο». Ένα οδοιπορικό που ενώνει την παράδοση της Σμύρνης, τον Πειραιά του Μάρκου Βαμβακάρη και την Αθήνα του Χατζιδάκι και του Θεοδωράκη με την πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη του σήμερα.

Μέσα από τραγούδια, οργανικά μέρη και πολυφωνικές εναλλαγές, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου και την ικανότητά του να γεφυρώνει εποχές, αισθήματα και πολιτισμούς. Μια συναυλία-μυσταγωγία, που καλεί τους ακροατές σε ένα νοερό ταξίδι στο Αιγαίο και στις μνήμες του ελληνισμού.

Διάρκεια παράστασης: 100–110 λεπτά

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Μαρία Κετικίδου Ι ακουστική κιθάρα, τραγούδι

Δημήτρης Γουμπερίτσης Ι κοντραμπάσο

Αυγουστίνος Πέτρου Ι μπουζούκι, μπαγλαμάς, ούτι, τραγούδι

Γιάννης Σαούλης Ι μπουζούκι, λαουτομπούζουκο, τραγούδι

Ιωάννα Κουρκούδιαλου Ι βιολί, τραγούδι

Κοσμάς Παπαδόπουλος Ι ακορντεόν, κλαρινέτο, τραγούδι

Αλέξανδρος Σαούλης Ι κρουστά

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης -Αγιας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβιές. Με την υποστήριξη: Δήμος Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας.