To “Running Up That Hill” είναι το No1 τραγούδι του καλοκαιριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με την Official Chart Company, η επιτυχία “Running Up That Hill” της Κέιτ Μπους (Kate Bush), έγινε το “Τραγούδι του Καλοκαιριού” στο Ηνωμένο Βασίλειο, 37 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, ανάμεσα σε τραγούδια των Χάρι Στάιλς (Harry Styles), Lizzo και Τζορτζ Έζρα (George Ezra).

Το τραγούδι, το οποίο περιλαμβάνεται στο πέμπτο άλμπουμ της Μπους “Hounds Of Love”, που κυκλοφόρησε το 1985, έφτασε στο νούμερο 1 στο βρετανικό τσαρτ σινγκλ τον Ιούνιο όταν επιλέχθηκε ως μουσική επένδυση στην τέταρτη σεζόν της σειράς “Stranger Things” ενώ μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, ήταν η κορυφαία επιλογή με τα περισσότερα streams από κάθε άλλο τραγούδι (86,6 εκατομμύρια) και τα περισσότερα ψηφιακά downloads (πάνω από 42.000).

Κατά την αρχική του κυκλοφορία πριν από 37 χρόνια, το “Running Up That Hill…” έφτασε στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα ανέβηκε στα charts το 2012 όταν μια ανανεωμένη έκδοση του τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Η Kate Bush που δεν ήταν φαν της σειράς “Stranger Things” έγραψε στο blog της: “Είδα μόνο τις σκηνές που αφορούσαν άμεσα στο τραγούδι οπότε δεν ήξερα πώς θα εκτυλιχθεί η ιστορία ή και πώς θα χτιζόταν. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που οι αδερφοί Duffer ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το Running Up That Hill για τη Max, αλλά έχοντας δει ολοκληρωμένη τη σεζόν πια, νιώθω μεγάλη τιμή που το τραγούδι επιλέχθηκε για να γίνει μέρος αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού”.

“Δεν μπορώ να φανταστώ το πόση σκληρή δουλειά έχει γίνει στο να φτιαχτεί κάτι τέτοιου επιπέδου. Νιώθω δέος. Έφτιαξαν κάτι αλήθεια θεαματικό”, πρόσθεσε η Kate Bush. “Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να τιμήσουμε την ενέργεια που παράγεται από το κοινό αυτή τη στιγμή. Μία ενέργεια που την αισθανόμαστε πολύ ιδιαίτερη, μοναδική και ειλικρινά, εντελώς συγκινητική”, σημείωσε μεταξύ άλλων.

Το "Running Up That Hill" παίζει βασικό ρόλο στην τελευταία σεζόν του "Stranger Things", καθώς είναι το αγαπημένο τραγούδι του χαρακτήρα της Max, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Sadie Sink, και εμφανίζεται ως μοτίβο σε όλη τη διάρκεια. Έχει κομβική σημασία γιατί είναι αυτό που "σώζει" την Max από τον Vecna. Βέβαια το κομμάτι δεν γράφτηκε αρχικά για να “ντύσει” κάποια πάλη με το “κακό”. Οι στίχοι αναφέρονται σε ένα σενάριο όπου μία γυναίκα και ένας άντρας κάνουν μια συμφωνία με τον Θεό να αλλάξουν θέσεις.

Η σειρά "Stranger Things" είναι γεμάτη μουσικά “διαμαντάκια”. To πρωτότυπο soundtrack της σειράς δημιουργήθηκε από τους Μάικλ Στάιν και Κάιλ Ντίξον, μέλη της ηλεκτρονικής μπάντας “Survive”. Μάλιστα, έγινε εκτεταμένη χρήση συνθεσάιζερ προς τιμήν των καλλιτεχνών και συνθετών που σημάδεψαν τα ‘80ς, όπως οι: Ζαν-Μισέλ Ζαρ, Tangerine Dream, Goblin, Τζον Κάρπεντερ, Τζόρτζιο Μόροντερ και Φάμπιο Φρίτσι.

Μετά το "Running Up That Hill" τη σκυτάλη πήρε το “Master of Puppets” των Metallica. Ο χαρακτήρας “Eddie Munson” (τον οποίο ερμηνεύει ο ηθοποιός Joseph Quinn) στην προσπάθειά του να προσελκύσει έναν στρατό από διαβολικές νυχτερίδες “στρατιώτες” του Vecna στον ανάποδο κόσμο, παίζει στην κιθάρα του ένα πολύ γνώριμο ρυθμό και οι Metallica εκτοξεύονται στην κορυφή των charts

