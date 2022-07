Οι Metallica για το "Master of Puppets" στο Stranger Things: "Είναι τιμή μας"

Το ένα μετά το άλλο ρεκόρ σπάει το τραγούδι της Kate Bush “Running Up The Hill” που ακούγεται στη σειρά του Netflix, “Stranger Things”, αλλά όπως φαίνεται ήδη βρέθηκε ένα εκρηκτικό μέταλ κομμάτι- θρύλος, που θα το… διαδεχθεί. Ο χαρακτήρας “Eddie Munson” (τον οποίο ερμηνεύει ο ηθοποιός Joseph Quinn) στην προσπάθειά του να προσελκύσει έναν στρατό από διαβολικές νυχτερίδες “στρατιώτες” του Vecna στον ανάποδο κόσμο, παίζει στην κιθάρα του ένα πολύ γνώριμο ρυθμό. Πρόκειται για το κομμάτι “Master of Puppets” των Metallica, μια μεγάλη επιτυχία της μπάντας.

Η επική αυτή σκηνή (ανάλογη εκείνης στην οποία ακούσαμε το “Running Up The Hill”) εκτόξευσε το τραγούδι των Metallica στην κορυφή των charts, καθώς κάθε νεαρός θεατής της σειράς έψαξε να ακούσει ξανά και ξανά το “Master of Puppets” (τίτλος που ταιριάζει απόλυτα στην ηρωική στιγμή που ακούγεται στη σειρά).

Το “Master of Puppets” περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο των Metallica, που είναι ο τρίτος της καριέρας τους και κυκλοφόρησε το 1986. Ήταν ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος που έγινε χρυσός, πουλώντας πάνω από 500.000 αντίτυπα. Σήμερα έχει χαρακτηριστεί έξι φορές πλατινένιος με πάνω από έξι εκατομμύρια πωλήσεις.

Είναι ο τελευταίος δίσκος του συγκροτήματος με τον μπασίστα Κλιφ Μπέρτον, ο οποίος απεβίωσε σε τροχαίο δυστύχημα στις 27 Σεπτεμβρίου του 1986 στη Σουηδία, κατά την προώθηση του δίσκου. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και τεχνικά αρτιότερα άλμπουμ του heavy metal.

Οι Metallica αντέδρασαν σε αυτό το κύμα αγάπης για το τραγούδι γράφοντας στο Instagram: “Ο τρόπος με τον οποίο οι Duffer Brothers ενσωμάτωσαν τη μουσική στο Stranger Things πήγε το πράγμα στο επόμενο επίπεδο, γι αυτό και είμαστε παραπάνω από ενθουσιασμένοι που όχι μόνο συμπεριέλαβαν το “Master of Puppets” στη σειρά, αλλά έχει τόσο κομβικό ρόλο στη σκηνή που χτίζεται γύρω του”.

Η παρέα του Stranger Things έχει βάλει στόχο να σκοτώσει τον Vecna στον ανάποδο κόσμο και το τραγούδι είναι μέρος του σχεδίου. Ο Eddie και ο Dustin (Gaten Matarazzo) λειτουργούν ως “αντιπερισπασμός” παρασύροντας τους αιμοδιψείς φρουρούς του Vecna μακριά, ώστε να μείνει μόνος και πιο ευάλωτος. Ο Eddie παίζει το... κύκνειο άσμα του σε μία ταράτσα του ανάποδου κόσμου, όπου αντηχεί δυνατά και καθαρά το “Master of Puppets”. Όταν το κομμάτι εκπληρώνει τον σκοπό του ο Dustin αναφωνεί: “Dude. Most. Metal. EVER”.

Και οι Metallica συνεχίζουν στο σχόλιό τους λέγοντας: “Ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα (ενν. της σκηνής) και όταν το είδαμε πάθαμε την πλάκα μας… είναι τόσο απίστευτα καλοφτιαγμένο που κάποιοι μπόρεσαν να μαντέψουν το τραγούδι μόλις μετά από μερικά δευτερόλεπτα με τα χέρια του Joseph Quinn στο τρέιλερ!! Πόσο τρελά cool είναι αυτό;”.

Σε συνέντευξή του στο ET Online, ο ηθοποιός Joseph Quinn είπε: "Νομίζω αυτός είναι ο μοναδικός κόσμος όπου μία σκηνή σαν αυτή μπορεί να υπάρχει χωρίς να μοιάζει γελοία. Εννοώ, είναι γελοία, αλλά είναι διασκεδαστική και είναι το ιδανικό κρεσέντο σε αυτή την τρελή εναλλαγή σκηνών". Ο Eddie είναι ο αρχηγός του Hellfire Club, του επίσημου κλαμπ των "Dungeons & Dragons" στο Hawkins High School.

Και οι Metallica πρόσθεσαν: “Είναι μεγάλη μας τιμή να παίζουμε τόσο σημαντικό ρόλο στο ταξίδι του Eddie, και για άλλη μία φορά να είμαστε στην ίδια παρέα με όλους αυτούς τους εκπληκτικούς καλλιτέχνες που προβάλλονται μέσα από τη σειρά”.

Το τραγούδι σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο James Hetfield: "ασχολείται με το θέμα των ναρκωτικών, και πώς τα πράγματα αντιστρέφονται και αντί εσύ να ελέγχεις αυτό που κάνεις, σε ελέγχουν αυτά".

