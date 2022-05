Το "Thriller" του Michael Jackson έγινε 40 ετών και επανακυκλοφορεί με ανέκδοτο υλικό

Σαράντα χρόνια μετά την παρθενική κυκλοφορία του, το θρυλικό άλμπουμ “Thriller” του Michael Jackson κυκλοφορεί σε μία επετειακή έκδοση γεμάτη εκπλήξεις για τους θαυμαστές του.

Πρόκειται για το 6o στούντιο άλμπουμ του Jackson που είχε κάνει πάταγο όταν πρωτοκυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου 1982, από την Epic Records. Οι πρώτες ηχογραφήσεις του 1982 είχα γίνει στα περίφημα Westlake Recording Studios στο Λος Άντζελες. Ο προϋπολογισμός παραγωγής ήταν 750.000 δολάρια και παραγωγός ήταν ο Quincy Jones (Κουίνσι Τζόουνς).

Ο Τζάκσον είχε γράψει τα 4 από τα 9 κομμάτια του άλμπουμ, το οποίο έγινε το κορυφαίο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών. Μέχρι σήμερα, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ποια κομμάτια να πρωτοθυμηθούμε; "The Girl Is Mine" (με τον Paul McCartney), "Beat It", "Billie Jean", "Human Nature", "Wanna Be Startin' Somethin" και το "Thriller".

40 χρόνια Thriller με ακυκλοφόρητο υλικό

Το εξώφυλλο του άλμπουμ Thriller ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ EPIC

Γιορτάζοντας τα 40 χρόνια από τη κυκλοφορία του, στις 18 Νοεμβρίου το “Thriller 40” θα είναι διαθέσιμο σε διπλό CD set. Εκεί οι θαυμαστές του Jackson θα βρουν το original αριστούργημα “Thriller” κι ένα συναρπαστικό 2ο CD που θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα tracks, που δούλευε ο ποπ σταρ για το άλμπουμ.

Στην Αμερική, η αλυσίδα Walmart θα κυκλοφορήσει μια μοναδική έκδοση του “Thriller” album με διαφορετικό επετειακό εξώφυλλο, ενώ η αλυσίδα Target θα κυκλοφορήσει μια μοναδική έκδοση του άλμπουμ, συμπεριλαμβάνοντας ένα “Thriller 40” vinyl slip mat. Οι δύο εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες από συγκεκριμένα καταστήματα και στην Ευρώπη.

Έχει γίνει master από τα original analog master tapes, ενώ η Mobile Fidelity θα το κάνει επίσης διαθέσιμο ως LP 180g 33RPM, αυστηρά 40,000 περιορισμένων αντιτύπων καθώς κι ένα SACD.

Πολλές ακόμη ενέργειες έχουν σχεδιαστεί για τώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς προς τιμήν της επικής δημιουργίας του Michael, η οποία κέρδισε 8 βραβεία Grammy κάτι που αποτελεί ρεκόρ, παράλληλα έσπασε κάθε μουσικό περιορισμό της pop και άλλαξε τη μουσική και το τρόπο που γυρίζονται τα music videos για πάντα.

Κυκλοφορεί από την Panik Records σε συνεργασία με τη Sony Music και το Michael Jackson Estate.

